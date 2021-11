നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രശസ്തമായ സീരീസുകളിലൊന്നായ സ്‌ക്വിഡ് ഗെയിമിന്റെ പേരുപയോഗിച്ച് ഇറക്കിയ സ്‌ക്വിഡ് കോയിന്‍ എന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചവര്‍ക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഡോളര്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്ന് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെ മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പു കൂടി നടത്തി. ഇത്തരം ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ പൊതുവെയുളള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നറയിപ്പു നല്‍കിയത്. ഇത്തരം പണം മാക്രോ ഇക്കോണമികള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



∙ കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില

അതേസമയം, ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. ഒരു കോയിന്റെ വില 68,513 ഡോളറിലെത്തി. ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ കണക്കുകൾ‌ പ്രകാരം മൊത്തം ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളുടെയും മൂല്യം 3 ട്രില്ല്യന്‍ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍, തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ സ്‌ക്വിഡ് കോയിന് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സുമായോ, സ്‌ക്വിഡ് ഗെയിമുമായോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ചും വിവരമൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍, സ്‌ക്വിഡ് ഗെയിമിന്റെ പേരുപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ചതിനാലാകണം അതിന്റെ ജനസമ്മതി കുത്തനെ ഉയർന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഡോളറാണ് സ്‌ക്വിഡ് കോയിന്‍ ഇടപാടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പെട്ടെന്നാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിയത്. ഏകദേശം 30 ദശലക്ഷം ഡോളറെങ്കിലും സ്‌ക്വിഡ് കോയിന്‍തട്ടിപ്പു വഴി തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് അനുമാനം. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ‘പരവതാനി വലിച്ചെടുക്കല്‍’ എന്നാണ്. ഒരാള്‍ നില്‍ക്കുന്ന പരവതാനി അയാളറിയാതെ വലിച്ചെടുത്താല്‍ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് സ്‌ക്വിഡ് കോയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വേണ്ടത്ര അന്വേഷണം നടത്താതിരുന്ന നിക്ഷേപകര്‍ക്കാണ് പണം നഷ്ടമായത്.

∙ പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരെ കരുതല്‍

വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന് എതിരെ കരുതല്‍ വേണമെന്നുള്ളവരാണ് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളില്‍ കൂടുതലായി നിക്ഷേപം ഇറക്കുന്നത് എന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളിലുള്ള നിക്ഷേപം അപകടം പിടിച്ചതാണെന്ന കാര്യം അടിവരയിടുന്നതാണ് കോയിന്‍ ബെയിസ് ഗ്ലോബലിന്റെ ഓഹരി 12 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ തനിക്കും നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് കുക്ക്

ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി മേധാവികളില്‍ ഒരാള്‍ ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ആണ്. ഇത്തരം സംസാരങ്ങളില്‍ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്ന ആളാണ് ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക്. എന്നാല്‍, ദി ന്യൂ യോര്‍ക് ടൈംസിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കുക്ക് തനിക്കും ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിഭിന്നമായ രീതിയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് താന്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാല്‍, താന്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന ഉപദേശം നല്‍കുകയാണെന്ന് കരുതരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

∙ ആപ്പിളിന് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി പദ്ധതി?

ആപ്പിളിന് എന്തെങ്കിലു ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി പദ്ധതികളുണ്ടോ എന്നും കുക്കിനോട് ചോദിച്ചു. അക്കാര്യം തങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചു വരികയാണ്, എന്നാല്‍ സമീപ ഭാവിയില്‍ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ലെന്നും കുക്ക് മറുപടി നല്‍കി. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനല്ല ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ പണം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി വഴി തങ്ങളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത സമീപഭാവിയില്‍ ഉണ്ടായേക്കില്ല. എന്നാല്‍ മറ്റു ചില സാധ്യതകള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

∙ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വീസ് സെന്ററില്‍ കൊടുത്താലും ഫെയ്‌സ്‌ഐഡിക്ക് പ്രശ്‌നം വരുത്തില്ലെന്ന് ആപ്പിള്‍

ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസ് ഫോണുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ആപ്പിളിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വീസ് സെന്ററുകളില്‍ മാറ്റിവച്ചാല്‍ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകുന്നു എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് തങ്ങള്‍ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. അപ്‌ഡേറ്റ് സ്വീകരച്ച ഫോണുകള്‍ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വീസ് സെന്ററുകളില്‍ നൽകിയാലും പ്രശ്‌നം വരില്ലെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഗൂഗിളിനെതിരെയുള്ള 4.3 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കേസ് യുകെ കോടതി തടഞ്ഞു

ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളെ നിയമവിരുദ്ധമായി ട്രാക്കു ചെയ്തുവെന്ന കാരണത്താല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെ ബ്രിട്ടനില്‍ 4.3 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആക്ഷന്‍ കേസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കമ്പനിക്ക് അപ്പീല്‍ നല്‍കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് രാജ്യത്തെ ഉന്നത ജഡ്ജിമാര്‍ ഇപ്പോള്‍ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ടിക്‌ടോക്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെയും സമാനമായ കേസുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയെയും ഈ വിധി ബാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നു പറയുന്നു.

ഐഫോണില്‍ ആപ്പിള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച് ഗൂഗിള്‍ 2011-2012 കാലഘട്ടത്തില്‍ 50 ലക്ഷത്തോളം ഉപയോക്താക്കളെ ട്രാക്കു ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ആക്ടിവിസ്റ്റ് റിച്ചഡ് ലോയിഡ് നല്‍കിയിരുന്ന കേസില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയില്‍ താന്‍ നിരാശനാണ് എന്നാണ് ലോയിഡ് പ്രതികരിച്ചത്. സ്വകാര്യതയ്ക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു കരിദിനമാണ് വിധി വന്ന ദിവസം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ജെയിംസ് ഓള്‍ഡ്‌നാല്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

∙ 2.8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ കേസില്‍ ഇയു കോടതിയില്‍ ഗൂഗിള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു

യൂറോപ്യന്‍ യുണിയന്‍ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് കേസില്‍ ഗൂഗിള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സിലിക്കന്‍ വാലി ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള കേസുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. ഗൂഗിളിനെതിരെ യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ ആണ് 2.8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ പിഴയിട്ടത്. ഇതിനെതിരെയാണ് കമ്പനി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

∙ അടുത്ത ബഹിരാകാശ യാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങി 700 പേര്‍ നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക്

സ്‌പേസ് ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ചൂഷണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ് റിച്ചഡ് ബ്രാന്‍സന്റെ കമ്പനിയായ വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക്. ബ്രാന്‍സൻ നടത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം കമ്പനി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്ക് നൂറോളം പേര്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കു ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാല്‍, 2022ല്‍ 1000 പേര്‍ക്ക് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ 700 പേര്‍ ബുക്കു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ ക്ലൗഡ് സേവനത്തിനായി ഓറക്കിളും എയര്‍ടെല്ലും സഹകരിക്കും

ഇന്ത്യയില്‍ ഓറക്കിള്‍ കമ്പനിയുടെ ക്ലൗഡ് സേവനം സ്വീകരിക്കാന്‍ എയര്‍ടെല്‍ തീരുമാനിച്ചു. എയര്‍ടെല്ലിന്റെ എതിരാളിയായ റിലയന്‍സ് ജിയൊ 2019ല്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് സേവനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Cryptocurrencies 'serious concern', number of participants are somewhat exaggerated: RBI Governor Shaktikanta Das