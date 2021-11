വൺപ്ലസ് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ യുവാവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി – റിപ്പോർട്ട്

സ്മാർട് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ യുവാവിന് വൺപ്ലസ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 2 5ജി ഉപയോക്താവിന് ഫോണിന്റെ വിലയും ചികിത്സാ ചെലവും ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറി സംഭവത്തിൽ കമ്പനിയും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വൺപ്ലസ് റീഫണ്ട് നൽകിയെന്നും ഉപയോക്താവിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചെന്നുമാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഉപയോക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് മൈസ്മാർട്പ്രൈസ് ആണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പരുക്കേറ്റ ഉപയോക്താവിന് സഹായം നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ മേധാവി ബന്ധപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, വൺപ്ലസ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ട്വിറ്ററിൽ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉപയോക്താവും നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

യുവാവിന്റെ പോക്കറ്റിലിരുന്ന സ്മാർട് ഫോൺ ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അപകടത്തിൽ യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമം വഴി ഒരു ഉപയോക്താവ് തന്റെ നോർഡ് 2 പൊട്ടിത്തെറിച്ചുവെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ ഉപയോക്താവിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൺപ്ലസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

സുഹിത് ശർമ്മ എന്ന ഉപയോക്താവാണ് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ‘നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല #OnePlusNord2Blast നിങ്ങളുടെ ഉൽപന്നം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണുക. അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടാൻ തയാറാകുക. ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായി കളിക്കുന്നത് നിർത്തുക. നിങ്ങൾ ആ യുവാവിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക’ ഇതായിരുന്നു ട്വീറ്റിന്റെ ചുരുക്കം. പൊട്ടിത്തെറിച്ച വൺപ്ലസ് ഫോണിനൊപ്പം കാലിൽ പരുക്കേറ്റതിന്റെ ഫോട്ടോകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

നേരത്തെ, മറ്റൊരു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവും വൺപ്ലസ് നോർഡ് 2 പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുകയും പിന്നീട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ ഫോട്ടോകളൊന്നും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാതെ പോസ്റ്റ് നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്നും പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് വൺപ്ലസ് ഫോൺ അല്ലെന്നും കമ്പനി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

