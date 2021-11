ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കട്ടെ എന്ന് ദി ന്യൂയോര്‍ക് ടൈംസിന്റെ 'ഡീല്‍ബുക്ക്' സമ്മേളനത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആളുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്ക് സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ വാങ്ങാം എന്നാണ് കുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചവരോട് പറഞ്ഞത്. ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനെ ഒരു കാര്‍ എയര്‍ബാഗുകളും സീറ്റ്‌ബെല്‍റ്റുകളും ഇല്ലാതെ വണ്ടി നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്നതിനോടാണ് കുക്ക് ഉപമിച്ചത്.

ആപ്പിളിന്റെ വീക്ഷണകോണില്‍ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ ഒരു വാഹന നിര്‍മാതാവ് വണ്ടി വാങ്ങുന്ന ഒരാളോട് കാറില്‍ സീറ്റ്‌ബെല്‍റ്റും എയര്‍ബാഗുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ട എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യമാണ് ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നാണ് കുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇക്കാലത്ത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അത് അപകടകരമാണ്. പരമാവധി സുരക്ഷ നല്‍കാനായില്ലെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ ആകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ ആപ്പ് സൈഡ്‌ലോഡിങ് അനുവദനീയമാണ്. ആപ്പ് സൈഡ്‌ലോഡിങ്ങിനെതിരെ ഇത് ആദ്യമായല്ല ആപ്പിള്‍ രംഗത്തു വരുന്നത്. സൈഡ്‌ലോഡിങ് എന്ന ആശയത്തിന് എതിരാണ് ആപ്പിള്‍. ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പേപ്പറില്‍ ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് ഉപയോക്താവിന് എങ്ങനെയാണ് അപകടകരമാകുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇതാദ്യമായാണ് കുക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേരിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്.

∙ ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്?

ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സേറ്റോറോ, ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറോ വഴിയല്ലാതെ യഥാക്രമം ഐഫോണിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ആപ്പുകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്നു നേരിട്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ആണ് സൈഡ്‌ലോഡിങ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഉപകരണ നിര്‍മാതാവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ്‌പ്ലെയ്‌സില്‍ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ, പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ഇല്ലാത്ത ആപ്പുകള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഫോണുകളില്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ഇത് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ജെയില്‍ബ്രെയ്ക് ചെയ്ത ഐഫോണുകളില്‍ ഇവ യഥേഷ്ടം ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിനെതിരെ നീങ്ങിയേക്കുമെന്നും ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഗൂഗിള്‍ ആന്‍ഡ്രോയഡില്‍ ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി ഇതിലുള്ള അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ കമ്പനികളും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളോട് പ്ലേ സ്റ്റോറിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യരുതെന്നു പറയുന്നു.

∙ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്താല്‍ ആപ്പിളിനെന്താണ് പ്രശ്‌നം?

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കൊണ്ടുവന്നേക്കാവുന്നതു പോലെ ബലമായി ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ് പരിസ്ഥിതിയില്‍ ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തേ മതിയാകൂ എന്ന നിബന്ധന വച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഐഫോണുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സുരക്ഷയും നഷ്ടമാകുമെന്ന് കമ്പനി കരുതുന്നു. നിയമപരമല്ലാത്ത ആപ്പുകളെ പുറത്തുനിർത്തി ആപ്പിള്‍ ഉപയോക്താക്കളെയും മറ്റു ഡവലപ്പര്‍മാരെയും സഹായിക്കുന്നു. ദുഷ്ടലാക്കുള്ള ആപ്പുകളുടെ ഇന്‍സ്റ്റാലേഷന്‍ തടയുക വഴി ഐഫോണുകളുടെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഈ വേലികെട്ടിയ പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളും അടുത്തിടെയായി വര്‍ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും കാണാം.

തങ്ങളുടെ 'ആപ്പ് റിവ്യൂ' പ്രക്രിയ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലിടാനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്പുകളുടെയും സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നു. വൈറസ് ബാധിതമായ എസ്ഡികെകള്‍ (SDKs), മാല്‍വെയറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ഇതുവഴി തങ്ങളുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോര്‍ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുറപ്പാക്കാന്‍ ആപ്പിളിനാകുന്നു എന്നു പറയുന്നു. ആപ്പ് റിവ്യൂ പ്രക്രിയയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ കമ്പനി നിരന്തരം യത്‌നിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ഐഫോണുകളില്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനു വെളിയിലുള്ള ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമംകൊണ്ടുവന്നാല്‍ ഐഫോണുകളില്‍ ദുഷ്ടലാക്കുള്ള ആപ്പുകള്‍ കയറിക്കൂടുമെന്നും കമ്പനി വാദിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഐഫോണുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ താറുമാറാകും.

അതുപോലെ സൈഡ് ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ പ്രശസ്ത ആപ്പുകളുടെ അനുകരണ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാര്‍ ടെക്‌നോളജി അവബോധമില്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ട്രോജന്‍ ആപ്പുകള്‍ പോലും ഐഫോണുകളില്‍ കയറിക്കൂടുമെന്നും ആപ്പിള്‍ വാദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലബ്ഹൗസ് ആണെന്നു ഭാവിക്കുന്ന ആപ്പ് ഉപയോക്താവ് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്‌തേക്കാം. തുടര്‍ന്ന് ലോഗ്-ഇന്‍ വിശാദാംശങ്ങളെല്ലാം ചോര്‍ത്താം. സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു പതിറ്റാണ്ടെങ്കിലും പിന്നോട്ടടിക്കുക ആയിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നു ആപ്പിള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഐഒഎസിനെ പോക്കറ്റ് പിസികളുടെ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കും. വൈറസ് നിറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ കൊണ്ടുനടക്കുക എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ നല്ല ആപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്ന ഡവലപ്പര്‍മാരുടെ ആപ്പുകളുടെ അനുകരണങ്ങള്‍ പടച്ചുവിടുന്നവര്‍ ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകും. എന്നാല്‍, വേണ്ടവര്‍ സ്വന്തം റിസ്‌കില്‍ ആപ്പുകള്‍ സൈഡ്‌ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ. അതല്ലെ ജനാധിപത്യ മര്യാദ എന്നു പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോള്‍ വര്‍ധിച്ചു വരികയാണെന്നും കാണാം.

∙ മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ ചൈനീസ് കമ്പനിയും

മെറ്റാവേഴ്‌സ് ഉദ്യമത്തിനായി ഫെയ്‌സ്ബുക് 1000 കോടി ഡോളറാണ് തുടക്കത്തില്‍ ചെലവിടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍, മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്ന ആശയം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ ടെന്‍സന്റ് എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചേക്കും. തങ്ങളുടെ കൈവശം ആവശ്യത്തിന് ടെക്‌നോളജിയുണ്ട് എന്നാണ് ടെന്‍സന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം ഗെയിമുകളും മറ്റും വികസിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യം ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ടെന്‍സന്റ്. ഇതെല്ലാം മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന് ഉപകരിക്കുമെന്ന് അവര്‍ കരുതുന്നു. കൂടാതെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്‌നോളജി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ചൈന സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.

∙ എന്‍എസ്ഒയുടെ മേധാവി ആകാനിരുന്ന ആള്‍ രാജിവച്ചു

പെഗസസ് വികസിപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായ എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത മേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കാനിരുന്ന ഐസക് ബെന്‍ബെനിസ്റ്റി രാജിവച്ചു. അമേരിക്കന്‍ കൊമേഴ്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് എഎസ്ഒയെ കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയതാണ് കാരണമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. തത്കാലത്തേക്ക് മേധാവിയായി തുടരുമെങ്കിലും താമസിയാതെ കമ്പനി വിടും.

∙ ഒഹായോയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണ ഫാക്ടറി ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ വാങ്ങി

ആപ്പിളിനായി ഐഫോണുകളും മറ്റും നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ അമേരിക്കയിലെ ഒഹായോയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലോര്‍ഡ്‌സ്ടൗണ്‍ മോട്ടോഴ്‌സ് വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനി 230 ദശലക്ഷം ഡോളറിന് വാങ്ങി.

English Summary: Apple CEO Tim Cook has an epic reply for those wanting to sideload apps on iPhone