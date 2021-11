ആപ്പിള്‍ ഒരു 'സ്വകാര്യതാ കണ്ണട' നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; വരുന്നത് വന്‍ മാറ്റമോ?

യുഎസ് പേറ്റന്റ് ആന്‍ഡ് ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ഓഫിസിൽ (യുഎസ്പിടിഒ) ആപ്പിള്‍ അടുത്തിടെ പ്രൈവസി ഗ്ലാസസ് (സ്വകാര്യതാ കണ്ണട) എന്ന വിവരണത്തോടെ സമര്‍പ്പിച്ച ഒരു അപേക്ഷയാണ് ടെക്നോളജി ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഐഫോണ്‍ തുറന്നു നോക്കിയാല്‍ അതിലെ ഉള്ളടക്കം അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും കാണാം. ഇത് മറ്റാരുടെയു കണ്ണില്‍ പെടാതിരിക്കാതെ കണ്ണടയിൽ എത്തിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമമെന്ന് കരുതുന്നു. പേറ്റന്റ്‌ലി ആപ്പിളാണ് പുതിയ നീക്കത്തെ കുറിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തില്‍ വിഷന്‍ കറക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കണ്ണട ധരിക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ച പ്രശ്‌നങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗ്രാഫിക്കല്‍ ഇന്‍പുട്ട് നടത്താന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണത്തിനായുള്ള പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയാണ് ആപ്പിൾ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.



കാഴ്ച പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള വ്യക്തി ഒരു കണ്ണട ധരിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളില്‍ ആപ്പിളിന്റെ കണ്ണട ധരിക്കേണ്ടി വരില്ല. കൂടാതെ സാധാരണ ഗ്രാഫിക്കല്‍ ഇന്‍പുട്ടും ഗ്ലാസിനു നല്‍കാനായേക്കും. ആപ്പിളിന്റെ കണ്ണട ധരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഉപയോക്താവിന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഗ്ലാസ് കണ്ടെത്തും. പിന്നീട് ആപ്പിളിന്റെ സ്വകാര്യതാ കണ്ണടയ്ക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നെ കണ്ടെന്റ് മറ്റാരും കാണാതെ കാണിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്നു. ആപ്പിള്‍ കുറച്ചു കാലമായി ഒരു സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസ് നിര്‍മിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചര്‍ കൂടി എത്തിയാല്‍ മൊത്തം സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസ് നിര്‍മാണ മേഖല വന്‍ മാറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡിക്കും മാറ്റം

ആപ്പിളിന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനമായ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡിക്കും പുതിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പുതിയ പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രൊഫൈലുകള്‍ നിർമിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. കണ്ണട ധരിച്ചും ധരിക്കാതെയും, റീഡിങ് ഗ്ലാസ് ധരിച്ച്, സണ്‍ഗ്ലാസ് ധരിച്ച്, താടിവച്ചും വയ്ക്കാതെയും, മീശവച്ചും വയ്ക്കാതെയും, വ്യത്യസ്ത ഹെയര്‍സ്റ്റൈലുകളില്‍ അങ്ങനെ പല പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. ഇതുവഴി, ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അടുത്ത തലമുറയിലെ ആപ്പിളിന്റെ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി സിസ്റ്റത്തിന് ആളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2 അടുത്ത വര്‍ഷം

ആപ്പിളിന്റെ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സിന്റെ വില കൂടിയ പതിപ്പായ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയുടെ അടുത്ത പതിപ്പ് 2022ന്റെ മൂന്നാം പാദത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2 എന്നായിരിക്കാം പേര്.

∙ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം ലേലം 2022 ഏപ്രിലില്‍?

ഇന്ത്യയിലെ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം ലേലം അടുത്ത വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍-മെയ് കാലഘട്ടത്തില്‍ നടത്തിയേക്കുമെന്ന് ടൈംസ് നൗ സമ്മിറ്റ് 2021ല്‍ ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്താമെന്നാണ് താന്‍ കരുതിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ സങ്കീര്‍ണമാണെന്നും അതിനാല്‍ കുറച്ചുകൂടി നീണ്ടു പോയേക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ, യൂട്യൂബ് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി

ഡൗണ്‍ഡിറ്റെക്ടറിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഗൂഗിള്‍, ജിമെയില്‍, യൂട്യൂബ് എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നവംബര്‍ 12ന് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് മുടങ്ങി. യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സമയം രാവിലെ 08.30നാണ് മുടക്കമുണ്ടായത്. ഇത് കൂടുതലും ബ്രിട്ടനിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

∙ ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യാ ഇവന്റ് 2021 നവംബര്‍ 18ന്

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യാ ഇവന്റ് ഈ മാസം 18ന് നടത്തുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. കമ്പനി ഇന്ത്യന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടേക്കും. ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യാ ഇവന്റ് 2015 മുതല്‍ ഓരോവര്‍ഷവും നടത്തി വരുന്നതാണ്.

∙ ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിന് നല്‍കിയ വാക്കു പാലിച്ചു, മസ്‌ക് ഓഹരി വിറ്റു

ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിനോട് താന്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില്‍ക്കണമോ എന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു. അവര്‍ വില്‍ക്കണമെന്ന് വധിയെഴുതി. ഏകദേശം 23 ശതമാനം ഓഹരിയാണ് മസ്‌കിന് കമ്പനിയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 10 ശതമാനം വില്‍ക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം 500 കോടി ഡോളറിനുള്ള ഓഹരി വിറ്റ മസ്‌ക് ട്രസ്റ്റ് വീണ്ടും ഏകദേശം 68.7 കോടി ഡോളറിനുളള ഓഹരി കൂടി വിറ്റു എന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ ഷഓമി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തുടരുന്നു

ഈ വര്‍ഷത്തെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ സമാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പനയുടെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 12 ശതമാനം ഇടിവാണ് വിപണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗവേഷണ കമ്പനിയായ ഐഡിസി പറയുന്നു. അവര്‍ പുറത്തുവിട്ട പുതിയ കണക്കുകള്‍പ്രകാരം രാജ്യത്തെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഷഓമി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടുരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ വില്‍പനയേക്കാള്‍ 17 ശതമാനം കുറവാണ് ഈ വര്‍ഷം കമ്പനി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംസങ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, വിവോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഉള്ളത്.

∙ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഉത്സവ സീസണില്‍ ആമസോണ്‍ വിറ്റത് 65,000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ആമസോണ്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഉത്സവ സീസണില്‍ ഏകദേശം 920 കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 65,000 കോടി രൂപ) റിനുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റുവെന്ന് കണ്‍സള്‍ട്ടിങ് കമ്പനിയായ റെഡ്‌സീയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഉത്സവ സീസണില്‍ കമ്പനി നടത്തിയത് ഏകദേശം 52,000 കോടി രൂപയുടെ വില്‍പനയാണ്.

∙ ആമസോണ്‍ ഫ്രെഷ് 300 നഗരങ്ങളില്‍

രാജ്യത്തെ മുന്നൂറിലേറെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആമസോണ്‍ ഫ്രെഷിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആമസോണ്‍ ഫ്രെഷ്, പാന്‍ട്രി വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ നീക്കം. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചരക്കുനീക്ക സംവിധാനമായ ആമസോണ്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ സര്‍വീസിസിന്റെ 2020-21ലെ നഷ്ടം 68.7 കോടി രൂപയായി വര്‍ധിച്ചു. ഇത് 2019-20ല്‍ 48.1 കോടി രൂപയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം ഇതേ കാലയളവില്‍ 37 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 4,052.4 കോടി രൂപയായി എന്നും റജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫ് കമ്പനീസില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന രേഖകളില്‍ കാണാം.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കമ്പനിയുടെ മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി കത്തു നല്‍കി. പാര്‍ട്ടിയുടെ സമൂഹ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി റോഹന്‍ ഗുപ്തയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Apple may be working on ‘privacy glasses’, here’s what it means