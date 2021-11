വാട്‌സാപ്പിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോ ആര്‍ക്കൊക്കെ കാണാനാകുമെന്ന കാര്യം കൂടുതല്‍ ക്രമീകരിക്കാനായേക്കും എന്നതടക്കം വാട്‌സാപ്പിലേക്ക് അഞ്ചിലേറെ പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ എത്തിയേക്കുമെന്ന് അവകാശവാദം. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വാട്‌സാപ്പിലേക്ക് എത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചര്‍ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളില്‍ ഉപ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഈ ഫീച്ചറിന്റെ പേര് കമ്യൂണിറ്റീസ് എന്നായിരിക്കാം. വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ വെബ്‌സൈറ്റാണ് പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ ചില ഫീച്ചറുകള്‍ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്‍മാര്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിലേക്ക് എത്തിയേക്കാവുന്ന ചില ഫീച്ചറുകള്‍ ഇവയാണ്:



∙ പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോ, ലാസ്റ്റ് സീന്‍ എന്നിവ ചിലരെ മാത്രം കാണിക്കാൻ അനുവദിക്കാം

ചില വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കോണ്ടാക്ട്‌സിലുള്ള ചിലര്‍ കാണുന്നതില്‍ അസ്വസ്ഥരുമാണ്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി വരുന്നു. ഇനിമുതൽ പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോ, ലാസ്റ്റ് സീന്‍ സ്റ്റാറ്റസ്, 'എബൗട്ടില്‍' നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ ആരെല്ലാം കാണണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉപയോക്താവിന് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സാധ്യമായേക്കും. ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായ ഓപ്ഷന്‍സ് എല്ലാവരും, കോണ്ടാട്ക്‌സില്‍ ഉള്ളവര്‍, ആര്‍ക്കും അനുവാദമില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ്. പുതിയ മാറ്റം വരികയാണെങ്കില്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ കോണ്ടാക്ട്‌സില്‍ ഉള്ളവരില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവര്‍ക്കു മാത്രം നല്‍കാം. 'മൈ കോണ്ടാക്ട്‌സ് എക്‌സെപ്റ്റ്' എന്നായിരിക്കും വിവരണം എന്നു പറയുന്നു.

∙ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാവുന്ന മെസേജുകള്‍ക്ക് പുതിയ സമയ ക്രമീകരണം

നിലവില്‍ ഡിസപ്പിയറിങ് മെസേജുകള്‍ക്ക് ഏഴു ദിവസം വരെയാണ് ആയുസ്. ഇനി അത് 90 ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് കൂട്ടാനോ, 24 മണിക്കൂര്‍ എന്ന് കുറയ്ക്കാനോ സാധിച്ചേക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ കമ്യൂണിറ്റീസ് - ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍

ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഫീച്ചറായിരിക്കും കമ്യൂണിറ്റീസ്. ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനായേക്കുമെന്നും വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സബ്ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തമ്മിലുള്ള സന്ദേശക്കൈമാറ്റവും എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു.

∙ വോയിസ് മെസേജ് അയയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് കേള്‍ക്കാനായേക്കും

വോയിസ് മെസേജ് അയയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത് റെക്കോഡു ചെയ്ത് കേട്ട ശേഷം അയയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന രീതിയലുള്ള യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ക്രമീകരണം വന്നേക്കും. ഇതിനായി ഒരു സ്‌റ്റോപ്പ് ബട്ടണ്‍ ചേര്‍ക്കും. ഉപയോക്താവിന് സ്‌റ്റൊപ്പില്‍ സ്പര്‍ശിച്ച് റെക്കോഡിങ് നിർത്തി റെക്കോഡു ചെയ്ത സന്ദേശം കേള്‍ക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഡിലീറ്റു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ 6 ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് മാജിക് ഇറെയ്‌സര്‍ നീക്കംചെയ്തു

അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ 6 സീരീസിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്നായി കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട മാജിക് ഇറെയ്സര്‍ ഫീച്ചര്‍ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്ന് ദി വേര്‍ജ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ എളുപ്പത്തില്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ടൂളായാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. പിക്‌സല്‍ 6ലെ ഫോട്ടോസ് വേര്‍ഷന്‍ 5.67.0.409192963 ലാണ് പുതിയ മാറ്റം. അതേസമയം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതു നീക്കംചെയ്തത് എന്നോ, വീണ്ടും നല്‍കുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമല്ല.

∙ മീഡിയാടെക് പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

ആഗോള തലത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ പ്രോസസറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് മീഡിയാടെക് എന്ന് മേധാവി റിക് റ്റ്‌സായി അവകാശപ്പെട്ടു. തയ്‌വാന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയാണ് മീഡിയാടെക്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ അപ്രതീക്ഷിത വളര്‍ച്ചയാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കയില്‍ 25 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് ഈ വര്‍ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

∙ ആപ്പിളിനായി ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോണിന്റെ വരുമാനത്തില്‍ ഇടിവ്

ഈ വര്‍ഷത്തെ നാലാം പാദത്തില്‍ ആപ്പിളിനായി ഐഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കമ്പനിയായ ഫോക്‌സ്‌കോണിന്റെ വരുമാനത്തില്‍ ഇടിവു കാണുന്നുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 15 ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാര്‍ത്ത. പ്രോസസര്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം മൂലം വേണ്ടത്ര ജോലി നടക്കാത്തതാണ് കാരണമായി പറയുന്നത്. ഈ പാദം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 3 മുതല്‍ 15 ശതമാനം വരെ ഇടിവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം, 11 ശതമാനം ഇടിവ് ആണ് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ലാഭം 1.33 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായി വര്‍ധിച്ചു എന്നും പറയുന്നു.

∙ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അടക്കമുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഭീകരവാദ ഫണ്ടിങും അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി വിഷയം രാജ്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആര്‍ബിഐ, ധനകാര്യ വകുപ്പ്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, ആഗോള തലത്തിലും, ഇന്ത്യയിലും നിന്നുള്ള വിദഗ്ധര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

∙ കര്‍ണാടകയിലെ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

കര്‍ണാടകയില്‍ കോടികളുടെ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അഴിമതി നടന്നുവെന്നും രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിട്ടു കൂടി ഇന്റര്‍പോളിനെ ഇക്കാര്യം അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് അറിയിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണം. കര്‍ണാടകയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ആണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിലെ ആരോപണ വിധേയനായ ശ്രീ കൃഷ്ണയെ 100 ദിവസം കസ്റ്റഡിയില്‍ വച്ച ശേഷം ജാമ്യം നല്‍കി വിട്ടുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണ് വിവാദ ഇടപാട് നടന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അഴിമതി മൂടിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ട്വീറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: https://bit.ly/3nf73qC

∙ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിതരണത്തിന് 53 സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ കൂടി വിക്ഷേപിച്ച് സ്‌പേസ്എക്‌സ്

അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കാനായി ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സ് കമ്പനിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് 53 സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ കൂടി വിക്ഷേപിച്ചു.

