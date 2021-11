കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം മറച്ചുവെച്ചു, ആമസോണിന് 3.71 കോടിയുടെ പിഴ

യുഎസ് കമ്പനിയിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം മറ്റു ജീവനക്കാരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കാത്തതിന് ആമസോണിന് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 3.71 കോടി രൂപ) പിഴ ചുമത്തി. കോവിഡ് കേസുകളെ കുറിച്ച് യുഎസ് തൊഴിലാളികളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ആമസോൺ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



കലിഫോർണിയയിലെ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലെ കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവച്ചതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പിഴ അടയ്ക്കാനും കേസുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും തൊഴിലാളികളെയും പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഏജൻസികളെയും കേസുകൾ സമയത്തിന് അറിയിക്കാനും കമ്പനി സമ്മതിച്ചതായി എൽഎ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കലിഫോർണിയയിലെ വെയർഹൗസ് തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത്. പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകളെ കുറിച്ച് വെയർഹൗസ് തൊഴിലാളികളെയും പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഏജൻസികളെയും കമ്പനി കൃത്യമായി അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ആമസോണിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പിഴ ചുമത്തിയതെന്ന് കലിഫോർണിയ അറ്റോർണി ജനറൽ റോബ് ബോണ്ട പറഞ്ഞു.

കലിഫോർണിയയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസാക്കിയ കോവിഡ് ‘അറിയാനുള്ള അവകാശം’ (AB 685) നിയമനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പിഴയാണിതെന്നും എൽഎ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിയമപ്രകാരം തൊഴിലുടമകൾ ഒരോ ദിവസവും കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം തൊഴിലാളികളെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഏജൻസികൾക്ക് കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം.

English Summary: Amazon fined $500K for failing to notify US workers about Covid cases