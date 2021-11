25,333 കോടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയില്‍ അംബാനിക്കോ, ആമസോണിനോ? രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അറിയാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

ഇന്ത്യന്‍ വ്യാപാര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആമസോണ്‍-ഫ്യൂച്ചര്‍ റീട്ടെയില്‍-റിലയന്‍സ് കേസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കേസില്‍ 2019ല്‍ ആമസോണ്‍ ഫ്യൂച്ചര്‍ റീട്ടെയിലുമായി നടത്തിയ ഇടപാടില്‍ അധികാരികളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചോ എന്നു കണ്ടെത്താന്‍ കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പലചരക്കു വ്യാപാര രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാന്നിധ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കാന്‍ അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ആമസോണും ശക്തമായ നിയമയുദ്ധത്തിലാണ്.



340 കോടി ഡോളറിന് (ഏകദേശം 25,333 കോടി രൂപ) ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് റിലയന്‍സിനു വില്‍ക്കാനുണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ താത്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കാന്‍ ആമസോണിന് സാധിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുമായി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ് റിലയന്‍സിനു വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ കോടതികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ആമസോണിനായി. ഇതോടെയാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ റീട്ടെയിൽ കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിസിസിഐ) യെ സമീപിച്ചത്. റിലയന്‍സുമായുള്ള കച്ചവടം നടന്നില്ലെങ്കില്‍ കമ്പനി പാപ്പരാകുമെന്നു കാണിച്ചാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ സിസിഐക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്. 2019ല്‍ ആമസോണുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ റദ്ദുചെയ്യണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആമസോണ്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് പുതിയ വാദം. ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ജഡ്ജിമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ സിസിഐ എടുക്കണമെന്നാണ്.

കേസിന് ആസ്പദമായ 200 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കരാറില്‍ ആമസോണും ഫ്യൂച്ചറും ഏര്‍പ്പെടുന്നത് 2019ല്‍ ആണ്. ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫ്യൂച്ചര്‍ കൂപ്പണ്‍സ് എന്ന വിഭാഗം ആമസോണ്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇതിനൊപ്പമുള്ള കരാറില്‍ കമ്പനിയുടെ മറ്റു ബിസിനസുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു നല്‍കാമെന്ന് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍-റിലയന്‍സ് ഇടപാടിന് പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ കരാറില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തിയാല്‍ പോലും അത് മൊത്തത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന രീതി ഇതിനു മുൻപ് നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇതേപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർ പറയുന്നത്. അതേസമയം, സിസിഐ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എടുക്കുന്ന ഏതു തീരുമാനവും കേസിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആമസോണും ഫ്യൂച്ചറും തമ്മില്‍ 2019ല്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട കരാര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരു തര്‍ക്കവും നിലനില്‍ക്കില്ല. എന്നാല്‍, ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയ‌ സമയത്ത് ആമസോണ്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ അധികാരികളില്‍ നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു എന്ന് സിസിഐ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചര്‍-റിലയന്‍സ് കച്ചവടത്തിന് പിടിവള്ളിയാകുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വിഡിയോ ആപ്പ് മാക്ഒഎസിലും

ആമസോണ്‍ പ്രൈം വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് ആപ്പ് ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ്, വിന്‍ഡോസ് സ്‌റ്റോര്‍ എന്നിവടങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് ഇതുവരെ മാക് ഒഎസിന് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. മാക്ബുക്കുകളും ഐമാക്കുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബ്രൗസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ പ്രൈം വിഡിയോ കണ്ടെന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ പ്രൈം വിഡിയോ ആപ്പ് മാക്ഒഎസ് ബിഗ് സര്‍ 11.4 മുതലുള്ള വേര്‍ഷനുകളില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചത്. മാക് ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് ഇത് സൗജന്യമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

∙ പ്ലേ സംതിങ് ഫീച്ചര്‍ ആമസോണ്‍ അലക്‌സയ്ക്കും

മുൻനിര സ്ട്രീമിങ് സേവനമായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ് പ്ലേ സംതിങ്. ധാരാളം കണ്ടെന്റ് ലഭ്യമായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സില്‍ ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പലര്‍ക്കും തീരുമാനിക്കാനാകുന്നില്ല. വരിക്കാര്‍ എന്താണ് ഇതുവരെ ആസ്വദിച്ചത് എന്നു മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായ സീരിയലുകളും മറ്റും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് തന്നെ കണ്ടെത്തി നല്‍കുന്ന രീതിയാണ് പ്ലേ സംതിങ്. ആമസോണ്‍ ഫയര്‍ടിവി, ആമസോണ്‍ എക്കോ ഷോ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ലഭ്യമാണ്. ഇത് ആമസോണിന്റെ വോയിസ് കമാന്‍ഡ് സേവനമായ അലക്‌സ വഴി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനിമേല്‍, അലക്‌സയോട് പ്ലേ സംതിങ് ഓണ്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് എന്ന കമാന്‍ഡ് നല്‍കിയാല്‍ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടെന്റ് കാണിച്ചു തരുമെന്നു പറയുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഇപ്പോള്‍ വോയിസ് കമാന്‍ഡ് ലഭ്യമല്ല. പക്ഷേ, നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സിലുള്ള ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കണം. അതേസമയം, നിങ്ങള്‍ കണ്ടു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കണ്ടെന്റ് ഒരിക്കലും കാണിക്കുകയും ഇല്ല.

∙ മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ കണ്ടെന്റ് മോഡറേഷന്‍ പ്രായോഗികമായി അസാധ്യമായിരിക്കുമെന്ന്

ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ അടുത്ത പരിണാമം ആയിരിക്കാമെന്നു കരുതുന്ന മെറ്റാവേഴ്‌സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ മുറുകുകയാണ്. മെറ്റാവേഴ്‌സ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കമ്പനികളൊന്നാണ് മെറ്റാ (ഫെയ്സ്ബുക്). മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ എന്തെല്ലാം കണ്ടെന്റ് പ്രചരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഫെയ്സ്ബുക് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ടെന്റ് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ കമ്പനികള്‍ കണ്ടെന്റ് മോഡറേറ്റര്‍മാരെയും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ എന്തെങ്കിലും അര്‍ഥവത്തായ കണ്ടെന്റ് മോഡറേഷന്‍ സാധ്യമായേക്കില്ല എന്നാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫിസറായ ആന്‍ഡ്രു ബോസ്‌വര്‍ത്ത് പറഞ്ഞരിക്കുന്നത്. മെറ്റാവേഴ്‌സ് കൊണ്ടുവന്നേക്കാവുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി പരിസ്ഥതി വിഷലിപ്തമായേക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണം ഉപേക്ഷിച്ചു?

ഗൂഗിള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ഇറക്കിയേക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന മടക്കാവുന്ന ഫോണായ പിക്‌സല്‍ ഫോണിന്റെ നിര്‍മാണം നിർത്തിവച്ചെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡിസ്‌പ്ലേ സപ്ലൈ ചെയിന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിനായി റോസ് യങ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് സമീപ ഭാവിയില്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു ഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഘടകഭാഗങ്ങളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യമാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്. എന്തായാലും 2022ന്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഒപ്പോയുടെ ആദ്യ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ അടുത്ത മാസം?

അതേസമയം, പീകോക്ക് എന്ന പേരില്‍ ഓപ്പോ നിര്‍മിച്ചു വരുന്ന ആദ്യ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ അടുത്ത മാസം അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ചൈനാസ് ഫോറം സൈറ്റായ വെയ്‌ബോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണുകള്‍ വഴി സാംസങ് വന്‍ വിജയം നേടിയതാണ് ഒപ്പോയ്ക്കും മറ്റും പ്രചോദനം നല്‍കുന്നത്.

∙ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ വിഡിയോ സെല്‍ഫി വേരിഫിക്കഷന്‍?

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവര്‍ ഇനി തങ്ങള്‍ ആരാണെന്ന് അറിയിക്കാനായി വിഡിയോ സെല്‍ഫി വേരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സമൂഹ മാധ്യമ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റായ മാറ്റ് നവാര ആണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലെ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ പുതിയ നീക്കത്തിന് സാധിച്ചേക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

∙ ഷഓമി 12 സീരീസിന് ലൈക്കാ ബ്രാന്‍ഡഡ് ക്യാമറ?

സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫി രംഗത്ത് വന്‍ കുതിപ്പു നടത്തുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷഓമി മറ്റൊരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഐതിഹാസിക പ്രശസ്തി നേടിയ ലൈക്ക കമ്പനിയുടെ ബ്രാന്‍ഡിങ്ങോടു കൂടിയ ലെന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഷഓമി 12, ഷഓമി 12 പ്രോ, ഷഓമി 12 അള്‍ട്രാ എന്നിവ പുറത്തിറങ്ങുക എന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ ചാറ്റ് സ്‌റ്റേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ മി ബ്രാന്‍ഡിങ്ങുമായി ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഫോണുകള്‍ ഇനി ഷഓമി എന്ന പേരില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക.

∙ വണ്‍പ്ലസ് 10 പ്രോയ്ക്ക് ഹാസല്‍ബ്ലാഡ് ക്യാമറ

സ്വീഡന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മീഡിയം ഫോര്‍മാറ്റ് ക്യാമറ നിര്‍മാതാവ് ഹാസല്‍ബ്ലാഡ് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും വണ്‍പ്ലസ് 10 പ്രോയുടെ ക്യാമറ എന്ന് അറ്റ് ഓണ്‍ലീക്ക്‌സ് (@OnLeaks) പ്രവചിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും ഇരു കമ്പനികളും മൂന്നു വര്‍ഷത്തേക്ക് സഹകരിക്കാന്‍ ധാരണയായിരുന്നു എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Delhi High Court asks CCI to rule on Amazon-Future Coupons deal within two weeks