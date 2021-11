ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പുരോഗമിച്ച വകഭേദമാകും മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെ കാഴ്ചകള്‍ കാണാം, ശബ്ദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാം. മറ്റു നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാം. പക്ഷേ, ഇന്റര്‍നെറ്റിന് ഒരു വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് - ദ്വിമാനത. അത് തകര്‍ക്കുക എന്നത് മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ (metaverse) പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതു കൂടാതെ, വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്ത് സ്പര്‍ശം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ് നിര്‍മാണവുമായി ആദ്യം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മാര്‍ക്ക് സക്കർബർഗിന്റെ മെറ്റാ കമ്പനിയും.



അതിമോഹമെന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി എന്നിവ സമ്മേളിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യവും വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ 'റിയാലിറ്റി ലാബ്‌സ് റിസേര്‍ച്ച്' വിഭാഗം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റാവേഴ്‌സ് വഴി സ്പർശിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യതകളാണ്. ഇതിനായി അവര്‍ ഒരു സ്പര്‍ശന സംബന്ധിയായ (haptic) കൈയ്യുറയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ഈ ഹാപ്റ്റിക് ഗ്ലൗസ് ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്ത് ‘ടച്ചിങ്’ എത്തിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എആര്‍-വിആര്‍ ഇടപെടലിന്റെ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് കമ്പനി. അതായത്, ഹാപ്ടിക് ഗ്ലൗ ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈകളുടെ ചലനങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അറിയുകയും അവയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന സങ്കീര്‍ണവും സൂക്ഷ്മഭേദങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികള്‍ കംപ്യൂട്ടറിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മര്‍ദം, പ്രതല സവിശേഷത തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്, കമ്പനം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് വെര്‍ച്വലായി ഒരു വസ്തുവിനെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന അനുഭവം പകരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് മെറ്റാ പറയുന്നു.

ഇത് വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റുമായി ഒന്നിപ്പിച്ച് കൂടുതല്‍ മികവാർന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാം. മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ ഒരു പാട്ടു കച്ചേരി നടത്തുന്നതായോ, പോക്കര്‍ ഗെയിം കളിക്കുന്നതായോ എല്ലാം മുൻപ് സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ തോന്നിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ഇത് ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസിലും എത്തുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്തെ സ്പര്‍ശിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയാണ് തങ്ങളുടെ ഗ്ലൗ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് മെറ്റാ പറയുന്നത്. ഗ്ലൗവിനുള്ളില്‍ എല്ലായിടത്തും ആക്ച്യുവേറ്ററുകള്‍ (ചെറിയ മോട്ടറുകള്‍) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഈ ഹാപ്ടിക് ഗ്ലൗ അണിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗ്രഹണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം പോലും മെറ്റാവേഴ്‌സിലൂടെ അനുഭവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍, കൃത്യമായ ടൈമിങ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

ഇതിനുവേണ്ട ഇത്തരം കൈയ്യുറകള്‍ എൻജിനീയര്‍മാരും സാങ്കേതികവിദ്യാ വിദഗ്ധരും നേരിട്ടാണ് നിർമിക്കുന്നത്. അതായത്, ഇവ കൈകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ നിർമിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് റിയാലിറ്റി ലാബ്‌സ് റിസര്‍ച് പ്രോസസ് എൻജിനീയര്‍ കാതറീന്‍ ഹീലി പറയുന്നു. ഗ്ലൗ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധ്യമാകുന്നിടത്തൊക്കെ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായവും സ്വീകരിക്കും. എന്നാല്‍, നൂതനമായ നിര്‍മാണ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയാല്‍ മാത്രമാണ് കൈയ്യുറ യന്ത്രങ്ങള്‍ വഴി നിർമിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുക എന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഈ കൈയ്യുറ ഉടനെ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടില്ല. അവയ്ക്ക് ഇനിയും നിരവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരും.

∙ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനനം ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ചൈന

ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികളുമായി നീങ്ങാന്‍ ചൈന തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനികളോട് ഇനി ഖനനം നടത്തരുതെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഖനനം വൈദ്യുതി വില ഉയര്‍ത്തുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പതിക സ്ഥിതി തകര്‍ക്കുമെന്നും ചൈന ഭയക്കുന്നു.

∙ മസ്‌ക് കൂടുതല്‍ ഓഹരി വിറ്റെങ്കിലും ടെസ്‌ല 1 ട്രില്ല്യന്‍ ക്ലബില്‍ തുടരുന്നു

ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനി ടെസ്‌ലയുടെ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് തന്റെ കൈവശമുള്ള ഓഹരി വീണ്ടും വിറ്റു. ഇതുവരെ ഏകദേശം 800 കോടി ഡോളറിന്റെ ഓഹരിയാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ കൈവശമുള്ള ഓഹരിയുടെ 10 ശതമാനം വില്‍ക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ഇപ്പോഴും വിറ്റിട്ടില്ലെന്നു ഇലട്രെക് വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നു. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമാണ് മസ്‌ക് ഓഹരി വില്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

എന്നാല്‍, മസ്‌ക് തന്റെ കൈവശമുള്ള ഓഹരി വില്‍ക്കുന്നത് ടെസ്‌ലയുടെ മൊത്തം ഓഹരി വിലയില്‍ ഇടിവുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന സന്ദേഹം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയില്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് 1 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്യം നേടിയ കമ്പനിയാണ് ടെസ്‌ല. മസ്‌ക് ഓഹരി വിറ്റു തുടങ്ങിയതോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യം കുറയുമോ എന്ന ഭീതിയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇതുവരെ അത്തരം ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണ് എന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരി 1 ട്രില്ല്യന്‍ മൂല്യത്തിനു താഴെ വന്നെങ്കിലും അത് പിന്നീട് തിരിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.

∙ പിക്‌സല്‍ 6ന്റെ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സ്‌കാനര്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു

ഗൂഗിള്‍ ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ച പിക്‌സല്‍ 6, 6 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് മികച്ച റിവ്യൂകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍, പുതിയ പിക്‌സല്‍ മോഡലുകളുടെ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സ്‌കാനര്‍ വളരെ പതുക്കെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹിരിക്കാനായി ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. ഫോണ്‍ കൈവശമുള്ളവര്‍ സെറ്റിങ്‌സ് >സിസ്റ്റം >അഡ്വാന്‍സ്ഡ്>സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റ് എന്ന പാത്തില്‍ പേയി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.

∙ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയ്ക്ക് ഫേംവെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ്

ആപ്പിളിന്റെ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ആയ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയ്ക്ക് പുതിയ ഫേംവെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് (4A402) നല്‍കി. ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയിയിലെത്തിക്കാമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ആറു മാസത്തിനു ശേഷം പുതിയ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ ഇറങ്ങുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2 എന്നു വിളിച്ചേക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ ടിസിഎസും അഡോബിയും സഹകരണം വിപുലീകരിക്കും

ഇന്ത്യന്‍ ഐടി കമ്പനിയയ ടിസിഎസും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ അഡോബിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാന്‍ തിരുമാനം. ഇനി അഡോബിക്കായി പുതിയ വിഭാഗം തന്നെ രൂപികരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടിസിഎസ് എന്നു പറയുന്നു.

∙ വിന്‍ഡോസ് 11ൽ പുതിയ മീഡിയാ പ്ലെയര്‍

വിന്‍ഡോസ് 11 ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ പുതിയ മീഡിയാ പ്ലെയര്‍ നല്‍കി തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴിത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഡവലപ്പര്‍ പ്രോഗ്രാമുമായി സഹകരിക്കുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോള്‍ വിന്‍ഡോസ് 10 ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഇത് ലഭിച്ചേക്കും. നിലവില്‍ ഗ്രൂവ് മ്യൂസിക് (Groove Music) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആപ്പിനു പകരമായിരിക്കും പുതിയ ആപ്പ് നല്‍കുക എന്നാണ് വിന്‍ഡോസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ ബ്ലോഗിലുള്ള വിവരങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്.

