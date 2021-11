വയസ്സ് 8, 15, പെൺകുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഭാവിയുടെ വിമാനം, ഇത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തും ഡിസൈനുകൾ

പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ സുസ്ഥിര ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ മാതൃകകള്‍ക്കുവേണ്ടി യുകെയിലെ കുട്ടി എൻജിനീയര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ ഈസി ജെറ്റ് ഒരു മത്സരം നടത്തി. വലിയ എൻജിനീയര്‍മാരുടേയും കമ്പനികളുടേയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതില്‍ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം. കുട്ടി ഡിസൈനുകളില്‍ പുഴുക്കളും ഹാംസ്റ്റര്‍ വീലുകളും വരെ ഇന്ധന സ്രോതസായി, ചിരട്ടകള്‍ ഇരിപ്പിടങ്ങളായി, സൗരോര്‍ജ വിമാന ചിറകുകളും വാഴയിലകൊണ്ടുള്ള ഗ്ലാസുകളും കുട്ടികള്‍ സ്വപ്‌നം കണ്ടു. എട്ടുവയസുകാരി സെറീസും 15കാരി സറേയുമാണ് ഒടുവില്‍ ഭാവിയിലെ വിമാനങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകള്‍ക്കായുള്ള ഈസി ജെറ്റ് മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചത്.



ബാറ്ററിയില്‍ നിന്നും സൗരോര്‍ജ പാനല്‍ ഘടിപ്പിച്ച ചിറകുകളില്‍ നിന്നുമാണ് സെറീസിന്റെ വിമാനത്തിനു പറക്കാന്‍ വേണ്ട ഇന്ധനം ലഭിക്കുക. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന കപ്പുകള്‍ വാഴയിലകൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചും സെറീസ് ഞെട്ടിച്ചു. ഹൈഡ്രജന്‍ ഇന്ധനമാക്കിയുള്ള ലാറയുടെ വിമാന ഡിസൈനിന് പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നും പ്രചോദനമുണ്ട്. മീന്‍ ചെതമ്പലുകള്‍ക്ക് സമാനമായ രീതിയില്‍ നിര്‍മിച്ചതാണ് ലാറയുടെ വിമാനത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം. ഇത് പറക്കുമ്പോഴുള്ള വായുവിന്റെ പിന്നോട്ടുള്ള വലിവിനെ കുറക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

'പ്രകൃതിക്കു യോജിച്ച സുസ്ഥിര ഇന്ധനത്തിനായുള്ള ഭാവി തലമുറയുടെ താല്‍പര്യം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ വിമാനങ്ങളെ പറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന മീന്‍ ചെതുമ്പല്‍ പുറം ഭാഗം മുതല്‍ ഹൈഡ്രജന്‍ ഇന്ധനമാക്കിയുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ വരെ ഭാവിയിലെ എയറോനോട്ടിക്കല്‍ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ നിര്‍മിച്ചു. ശോഭനമാണ് എയറോനോട്ടിക്കല്‍ എൻജിനീയറിങ് രൂപകല്‍പനയുടെ ഭാവിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണിതെന്ന് എയര്‍ബസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും മത്സരത്തിന്റെ ജഡ്ജിമാരില്‍ ഒരാളുമായ ഗ്ലെന്‍ ലെവ്‌ലിന്‍ പറയുന്നു.

തങ്ങള്‍ സ്വപ്‌നം കണ്ട വിമാന മാതൃകകളുടെ യഥാര്‍ഥ 3ഡി രൂപമാണ് സെറീസിനും ലാറക്കും സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്. മിനിയും ഫിയറ്റ് 500 അടക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധമായ കാറുകള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത വിഖ്യാത ഡിസൈനര്‍ ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റെഫെന്‍സന്റെ കയ്യൊപ്പോടു കൂടിയതായിരുന്നു ഈ സമ്മാനം. ഒപ്പം കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഈസി ജെറ്റില്‍ എങ്ങോട്ടേക്കു വേണമെങ്കിലും റിട്ടേണ്‍ ടിക്കറ്റോടു കൂടി പറക്കാനുള്ള അവസരവും ഇരുവര്‍ക്കും ലഭിക്കും.

മത്സരത്തിനൊപ്പം 2000 ബ്രിട്ടിഷ് വിദ്യാര്‍ഥികളിലും മുതിര്‍ന്നവരിലുമായി ഇവര്‍ ഒരു സര്‍വേയും നടത്തിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളില്‍ തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചില്‍ നാല് വിദ്യാര്‍ഥികളും (83%) പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മക്കളുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തിന് 85 ശതമാനം രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളും പിന്തുണ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സര്‍വേ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെ ചെറുക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യാനാവുകയെന്നത് ലഭിക്കാവുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ജോലിയായും 90 ശതമാനം വിദ്യാര്‍ഥികളും കരുതുന്നുവെന്നതും ഇവര്‍ എത്രത്തോളം പ്രകൃതിക്ക് കരുതല്‍ നല്‍കുന്നുവെന്നതിന് തെളിവായി.

English Summary: Two girls aged 8 and 15 win easyJet’s ‘Aircraft of the Future’ design competition