‘കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച’ കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കാൻ ആമസോണും വാൾമാർട്ടും ഒരുങ്ങി

ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ കച്ചവട ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുനിര ഇകൊമേഴ്സ് കമ്പനികളായ ആമസോണും വാൾമാർട്ടും ഒരുങ്ങി. ഉപഭോക്താക്കൾകക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മികച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ ഓഫർ വിൽപനയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം മിക്ക ഇകൊമേഴ്സ് കമ്പനികളും നേരത്തെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ‍ഡീലുകളും ഓഫറുകളും വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കും.



ആപ്പിൾ, സാംസങ്, ഗൂഗിൾ തുടങ്ങി മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളും വൻ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. നവംബർ 26 നാണ് ഈ വർഷത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ കച്ചവടം. മിക്ക ബ്രാൻഡുകളും വൻ ഓഫറുകളാണ് നൽകുന്നത്. സ്മാർട് ഫോണുകൾ, ഗെയിംസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, ടെലിവിഷനുകൾ, മറ്റു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസുകളെല്ലാം വിൽപനയ്ക്കുണ്ട്. മികച്ച ഡീലുകളുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഐഫോണുകൾ, ഗ്യാലക്സി ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ, ഗെയിംസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് പ്രധാന ഡീലുകൾ.

അതേസമയം, കോവിഡ് കാരണം വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും തൊഴിൽ ക്ഷാമവും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ സെയിലിന് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഓൺലൈൻ സ്‌റ്റോറുകളിലും വേണ്ടത്ര ജീവനക്കാരില്ല. ഇതിനാൽ ഡെലിവറികൾ വൈകിയേക്കും.

∙ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ (കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച)

അമേരിക്കയിലെ താങ്ക്സ്ഗിവിങ് ദിവസത്തിന്റെ പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ അഥവാ കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച. ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കമെന്നോണം വിപണി സജീവമാകുന്ന ദിവസം കൂടിയാണിത്. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെയിൽ മിക്ക കടകളും അർധരാത്രിയിലോ നേരത്തെയോ തുറക്കും. എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങളും വില കുറച്ചു നൽകും. നിലവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസുകളാണ് ഈ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നത്.

English Summary: What is Black Friday? All you need to know about the online shopping event 2021