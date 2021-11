ഒരേസമയം നിരവധി പേരുടെ കാറുകൾ ലോക്ക് ആയി, ആശങ്കയുടെ മണിക്കൂറുകൾ, സംഭവിച്ചതെന്ത്?

സാങ്കേതിക ലോകം അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട്. സ്മാർട് ഫോൺ, വാഹന നിർമാണ മേഖലയിലുമാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു അനുഭവം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്‌ല കാർ ഉടമകൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം ഒരേസമയം നിരവധി പേരുടെ കാറുകൾ ലോക്ക് തുറക്കാനാകാതെ കുടുങ്ങി. ആപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ടെസ്‌ല കാറുകൾ ലോക്ക് ആകുകയായിരുന്നു.



സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അതിന്റേതായ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് മനുഷ്യനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാം എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണിത്. ടെസ്‌ല ആപ്പ് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രവർത്തനരഹിതമായപ്പോൾ കുടുങ്ങിപോയത് നിരവധി ടെസ്‌ല കാർ ഉടമകളാണ്. കാരണം, ധാരാളം ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ കാറുകളിലെ കീലെസ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടെസ്‌ല ആപ്പിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ടെസ്‌ല ആപ്പ് മണിക്കൂറുകളോളം പണിമുടക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ കാർ ഉടമകൾക്ക് പുറത്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.

കാനഡ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇലക്‌ട്രെക്ക് ആദ്യം ഈ പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ടെസ്‌ല ആപ്പ് എല്ലാ ടെസ്‌ല കാർ ഉടമകൾക്കും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ആപ്പ് ഒരു കാർ കീ ആയി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആപ്പ് വഴി ധാരാളം കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സിയോളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടെസ്‌ല കാർ ഉടമ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌കിനെ ട്വീറ്റ് വഴി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ആപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് മസ്കും അറിയിച്ചു.

ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ടെസ്‌ല ആപ്പിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആപ്പ് ഉടമകൾക്കായി പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ചേർത്തിരുന്നു. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ കാരണമാണോ ആപ്പ് സെർവർ തകരാറിലായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്നും ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇലോൺ മസ്കും ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചു. ടെസ്‌ല മോഡൽ 3/Y, മോഡൽ എസ് എന്നിവയെയാണ് ആപ്പ് തകരാർ കൂടുതൽ ബാധിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ടെസ്‌ല ആപ്പിന് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല, 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ ടെസ്‌ല സെർവറുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം പണിമുടക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Several Tesla car owners were locked out of their cars due to Tesla app outage