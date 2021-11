‘കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച’: വിൽപനാ ഇളവുകൾ വെറും തട്ടിപ്പ്, ഓൺലൈന്‍ ഓഫറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?

രാജ്യാന്തര ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനാഘോഷമായ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയില്‍ വില്‍ക്കപ്പെട്ട പല സാധനങ്ങള്‍ക്കും അതിലും വില താഴ്ത്തി അതിനു മുൻപോ ശേഷമോ വില്‍ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോർട്ട്. 90 ശതമാനം ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഡീലുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിൽപനാ ഇവന്റിന് മുൻപുള്ള ആറ് മാസങ്ങളിൽ ഒരേ വിലയോ വിലക്കുറവോ ആയിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.



ഇരുപതില്‍ ഒരു പ്രോഡക്ട് എന്ന അനുപാതത്തില്‍ മാത്രമാണ് ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ ഡീലുകളില്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് നൽകുന്നതെന്ന് നേരത്തെ വിച്? (Which?) എന്ന കമ്പനി നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വില്‍പന മേളകള്‍ വെറും ബഹളം മാത്രമാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബിബിസി റിപ്പോർട്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മറ്റു ഓൺലൈൻ ഓഫർ വിൽപനകളും സമാനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ആമസോണും ജോൺ ലൂയിസും ഉൾപ്പെടുന്ന ആറ് റീട്ടെയിലർമാരിൽ നിന്നുള്ള 201 ഇനങ്ങളിൽ 184 എണ്ണത്തിനും 2020 ലെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയ്‌ക്ക് മുൻപുള്ള അതേ വിലയോ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതോ ആയിരുന്നെന്നും പറയുന്നു. ഓരോ സാധനവും വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായി വില വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയ്ക്ക് വില കുറച്ചു വിറ്റ പലതിനും മേളയ്ക്കു മുൻപും അതു കഴിഞ്ഞും പലപ്പോഴും അതിലും വില കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു കണ്ടെത്തല്‍. ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ 309 യൂറോയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സാനുസി വാഷിങ് മെഷീൻ അഞ്ച് മാസം മുൻപ് 249 യൂറോയ്ക്കും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനകം 289 യൂറോയ്ക്കും വാങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ചുരുക്കിപറഞ്ഞാല്‍ ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേയ്ക്ക് ആളുകള്‍ കണ്ണുമടച്ചു വാങ്ങുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയിട്ടു എന്നു വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം.

ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ 2020 ന് ആറ് മാസം മുൻപും ശേഷവും വിലകൾ നോക്കുമ്പോൾ 201 ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതിനായി 2020 ലെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയ്‌ക്ക് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ആറ് മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിലകൾ പരിശോധിച്ച് ആമസോൺ, എഒ, അർഗോസ്, കറീസ്, ജോൺ ലൂയിസ്, റിച്ചർ സൗണ്ട്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വില്‍പന മേള വളര്‍ന്ന് ഇപ്പോള്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഉത്സവമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ആളുകള്‍ക്കും കടക്കാര്‍ക്കും മുഷിപ്പുളവാക്കുന്ന കാലയളവായി തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

പല പ്രോഡക്ടുകള്‍ക്കും വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ വില്‍പന മേളയില്‍ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സന്ദേഹം വാങ്ങലുകാരെ പിടികൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു വ്യക്തതയില്ലായ്മയുണ്ട് എന്നതാണ് അവര്‍ മുതലാക്കുന്നത്. നല്ല ഡീല്‍ എന്നു പറഞ്ഞു പരസ്യം ചെയ്യുന്ന പലതും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പോർട്ടബിൾ മ്യൂസിക് സ്പീക്കറിന് 2020 നവംബർ 20 മുതൽ 2021 ജനുവരി 12 വരെ ഒരേ വിലയായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമണ്.

മേളയില്‍ പ്രോഡക്ടുകള്‍ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ പരസ്യം കണ്ടു ചാടിവീഴുകയും വേണ്ട. ഇത്തരം മേളകള്‍ മൊത്തം ഓളമുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വലിയ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഒന്നും നല്‍കുന്നില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍, ഒരേ സമയത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രോഡക്ടുകള്‍ക്ക് ഓഫര്‍ നല്‍കുകയാണ് ഉത്സവകാല വില്‍പനയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് പല വില്‍പനക്കാരുടെയും നിലപാട്. ബ്രിട്ടനില്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം വില്‍പന മേളകള്‍ ആവേശം ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ആളുകളെക്കൊണ്ട് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടം മാത്രമായേക്കാം.

English Summary: Black Friday: Prices 'same or less before in 2020 sale'