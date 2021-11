ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം രംഗത്ത് വൻ വിപ്ലവംകൊണ്ടുവന്ന മുകേഷ് അംബാനി മറ്റൊരു വിപണി കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുകയാണ് – റീട്ടെയിൽ. ടെലികോം മേഖല പിടിച്ചെടുത്തതിനു സമാനമായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ 90,000 കോടി ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള റീട്ടെയില്‍ വിപണന മേഖലയിലേക്ക് അംബാനിയുടെ കടന്നുവരവ്. എന്നാണ് ആ വരവ് എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ അതു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഉത്തരം. ടെലികോം മേഖലയെ കയ്യടക്കിയത് റിലയന്‍സ് ജിയോ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ റീട്ടെയില്‍ മേഖലയിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറുന്നത് ജിയോമാര്‍ട്ടാണ്. ഈ കുതിച്ചു കയറ്റത്തിനെതിരെ ചെറിയ ഉപരോധിക്കല്‍ പോലും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വെടിക്കു രണ്ടു പക്ഷിയാണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ലക്ഷ്യം. കിരാന കടകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുകിട കടക്കാരെ ജിയോമാര്‍ട്ട് നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ഭാഗമാക്കി വിതരണ ശൃംഖലയുടെ റോള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി ഏറ്റെടുക്കുക. രണ്ടാമത് ആമസോണിന്റെയും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെയും വിപണന മേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും?

∙ ആദ്യം വിതരണ ശൃംഖല കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റീട്ടെയില്‍ കച്ചവട വിപണികളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയിലെ 600,000 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ അടക്കം സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം 450,000 പരമ്പരാഗത വിതരണ കമ്പനികളാണ്. ഇവര്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് അവ ശേഖരിച്ച് കടകളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് വിലയുടെ ഏകദേശം 3-5 ശതമാനമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ നേരിട്ടെത്തി ഓര്‍ഡര്‍ സ്വീകരിച്ച് അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇവര്‍. ഈ രീതി പരിപൂര്‍ണമായി മാറ്റാനാണ് ജിയോമാര്‍ട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കിരാന കടക്കാര്‍ക്ക് ജിയോമാര്‍ട്ട് പാര്‍ട്ട്ണര്‍മാരില്‍ നിന്ന് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സാധനങ്ങള്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം. ഓര്‍ഡര്‍ എടുക്കാന്‍ ആരും വരുന്നത് കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. മാത്രമല്ല, ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കി കഴിഞ്ഞാല്‍ സാധനങ്ങള്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ജിയോമാര്‍ട്ടിന്റെ പ്രതിനിധികള്‍ പഠിപ്പിക്കും. ഫ്രീ പ്രോഡക്ട് സാംപിളുകളും നല്‍കും. ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് കിഴിവ്. അതെ! ഫ്രീ ഡേറ്റയുമായി ജിയോ എത്തിയപ്പോള്‍ സാധാരണ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താവിനു ലഭിച്ചതിനു സമാനമായ പ്രതീതിയാണ് കിരാന കടക്കാര്‍ക്ക് കിട്ടുന്നത്. പരമ്പരാഗത വിതരണ ശൃംഖലകള്‍ക്കോ?

∙ 'രാജകുമാരന്മാര്‍ക്ക്' പ്രതിസന്ധി

ഇത്രയും കാലം 'രാജകുമാരന്മാരെ' പോലെ വിലസിയിരുന്ന വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ഇടനിലക്കാര്‍ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായി തുടങ്ങി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. വിതരണ മേഖലയിലെ വമ്പന്മാരടക്കം പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകാതെ അടിപതറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ക്കായി തൊഴിലെടുക്കുന്നവരില്‍ പലര്‍ക്കും ജോലി നഷ്ടമായി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 വിതരണ കമ്പനികള്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഏകദേശം 20-25 ശതമാനം ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ജോലിപോയി. പക്ഷേ, കാര്യങ്ങള്‍ പിടിവിട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്നു മനസ്സിലായതോടെയാണ് ജിയോമാര്‍ട്ടിനായി കിരാനാ കടകളിലേക്ക് സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ തടയുക പോലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

∙ സംഘർഷങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത വിതരണ ശൃംഖലയക്കായി ജോലിയെടുത്തു വന്നവരും റിലയന്‍സ് പ്രതിനിധികളും തമ്മില്‍ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും ജിയോമാര്‍ട്ടിന്റെ വിതരണ വാനുകള്‍ തടഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങള്‍ ഗൊറിലാ തന്ത്രങ്ങള്‍ പുറത്തെടുക്കുമെന്നാണ് അഖിലേന്ത്യാ കണ്‍സ്യൂമര്‍ പ്രോഡക്ട്‌സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ധൈര്യശില്‍ പാട്ടീല്‍ (Dhairyashil Patil) പറഞ്ഞത്. 400,000 ഏജന്റുമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടന. തങ്ങള്‍ ചെറുത്തു നില്‍പ് തുടരുമെന്നും കണ്‍സ്യൂമര്‍ സാധനങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ വില അറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിരവധി വിദേശ-പ്രാദേശിക കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇവരാണ്. എന്നാല്‍, ഇതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കുന്നവരല്ല അംബാനിയും ജിയോമാർട്ടിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും.

∙ ഒരു വെടിക്കു രണ്ടു പക്ഷി

കമ്പനിയിലേക്ക് സില്‍വര്‍ ലെയ്ക് പാര്‍ട്‌നേഴ്‌സ്, കെകെആര്‍ ആന്‍ഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയ വന്‍കിട നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്ന് ധനം സ്വരൂപിച്ച അംബാനി കിരാനാ കടകളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. പരമ്പരാഗത കച്ചവട രീതികളുമായി കൂടുതല്‍ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡിജിറ്റല്‍ വ്യാപാര സംവിധാനമാണ് അംബാനി പുറത്തെടുക്കുക. ഇ–കോമേഴ്സ് വിപണികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന് തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ചില കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. പക്ഷേ കിരാനാ കച്ചവടക്കാരെ ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ള റിലയന്‍സിന്റെ നീക്കത്തിന് മുന്നില്‍ വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്ക് ചെറുത്തുനില്‍പ്പ് എളുപ്പമായേക്കില്ല.

∙ മൂന്നു കോടി ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ള പോരാട്ടം

ടെലികോം മേഖലയിലേതില്‍ നിന്നു വിഭിന്നമായ നയമാണ് റീട്ടെയില്‍ മേഖല കീഴടക്കാനായി അംബാനി നടത്തുക. മൂന്നു കോടി ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ചേര്‍ത്താണ് അംബാനി പട നയിക്കുക. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം 2018ല്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 150 നഗരങ്ങളിലായി 300,000 കച്ചവടക്കാരാണ് അംബാനിക്കൊപ്പം അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ റിലയന്‍സില്‍ നിന്നു മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സാധനങ്ങള്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ലക്ഷ്യം 2024ല്‍ നഗരങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി കച്ചവടക്കാരെ ഒപ്പം നിർത്താനായിരിക്കും. അപ്പോള്‍ത്തന്നെ അംബാനിയുടെ നീക്കം വിജയംകണ്ടു തുടങ്ങിയേക്കും.

∙ സാധനങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികളും വെട്ടില്‍

പരമ്പാരാഗത വിതരണ ശൃംഖല വഴി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റുവരുന്ന സാധനങ്ങള്‍ നിർമിച്ചുവന്ന കമ്പനികളും വെട്ടിലായി. അവര്‍ക്ക് തങ്ങളുമായി ഇതുവരെ ബിസിനസ് നടത്തിവന്ന വിതരണക്കാരെ പരിപൂര്‍ണമായി തള്ളിക്കളയാനോ അംബാനിയെ അവഗണിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. പരമ്പരാഗത വിതരണ ശൃംഖലയെ താറുമാറാക്കാനുള്ള അംബാനിയുടെ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് താന്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു എന്നാണ് കീര്‍നി (Kearney) കമ്പനിക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിമാന്‍ഷു ബജാജ് പറഞ്ഞത്. ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് സ്വന്തം വിതരണക്കാരെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമില്ല.

പക്ഷേ, എന്തു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും? ടാറ്റാ കണ്‍സ്യൂമര്‍ പ്രോഡക്ട്‌സിന്റെ മേധാവി സുനില്‍ ഡിസൂസ പറയുന്നത് അംബാനിയെ അവഗണിക്കാന്‍ ആവില്ലെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് താന്‍ ആരായുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജെഫ്രീസിന്റെ പ്രവചനം പ്രകാരം കിരാനകള്‍ ജിയോമാര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് ക്രമേണ വര്‍ധിച്ചു വരും. പരമ്പരാഗത വിതരണക്കാരെ ഒതുക്കും. ഇതുവഴി 2021-22 കാലഘട്ടത്തില്‍ ഏകദേശം 200 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കച്ചവടം മാത്രം നടത്തിയ റിലയന്‍സ് 2025ല്‍ 10.4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ കച്ചവടം നടത്തിയേക്കും എന്നാണ് പ്രവചനം!

∙ അതെ, വിലയിടല്‍ തന്നെയാണ് അംബാനിയുടെ തന്ത്രം

അംബാനിയുടെ വിജയ മന്ത്രം എതിരാളികളേക്കാള്‍ വില താഴ്ത്തി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നതു തന്നെയാണ്. മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിലെ ഒരു കിരാനാ കച്ചവടക്കാരനായ ശിവ്കുമാര്‍ സിങിന്റെ അടുത്തെത്തിയ കോള്‍ഗെയ്റ്റിന്റെ വിതരണക്കാരന്റെ അനുഭവം മാത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മതി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നു കാണാന്‍. അനിരുദ്ധ് മിശ്ര എന്ന കോള്‍ഗെയ്റ്റ് ഉല്‍പന്ന വിതരണക്കാരനാണ് തങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങണമെന്നു പറഞ്ഞ് ശിവ്കുമാറിനെ സമീപിച്ചത്. ശിവ്കുമാര്‍ തന്റെ ജിയോമാര്‍ട്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് എത്രമാത്രം വിലക്കുറവിലാണ് തനിക്ക് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആയിരുന്നു.

വളരെ വിലകുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന ജിയോമാർട്ടിമെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി നഷ്ടം സഹിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകില്ലെന്നതാണ് ഇതിലെ വിപണനതന്ത്രം. വിതരണക്കാരന് അധിക ലാഭവും ലഭിക്കും. ജിയോയുെട ഈ നീക്കങ്ങളെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇടനിലക്കാർ. വിതരണക്കാർ ഒന്നോടെ ജിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ പോയാൽ വേറെ പണിനോക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്.



