ഇന്ത്യക്കാരൻ ട്വിറ്റർ സിഇഒയുടെ ശമ്പളം 7.5 കോടി രൂപ, കൂടെ ഓഹരികൾ, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ജാക്ക് ഡോർസിക്ക് പകരം പുതിയ ട്വിറ്റർ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി ചുമതലയേറ്റ ഐഐടി ബോംബെ ബിരുദധാരിയായ പരാഗ് അഗർവാളിന് വാർഷിക ശമ്പളം പത്ത് ലക്ഷം ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 7.5 കോടി രൂപ) ലഭിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്മിഷനിൽ (എസ്ഇസി) സമർപ്പിച്ച ഫയലിങ്ങിൽ കമ്പനി അറിയിച്ചു. സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതോടെ അഗർവാളിന്റെ ശമ്പളം 150 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്.



ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 12.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ മൂല്യമുള്ള നിയന്ത്രിത സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റുകളും (RSU) അഗർവാളിന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വിശദാംശങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പുറമെ ട്വിറ്റർ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യ പദ്ധതികളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഭാഗമാകാനും അഗർവാളിന് അർഹതയുണ്ടാകും. 37 കാരനായ പരാഗ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവരിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ്.

നവംബർ 29 ന് സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ ട്വിറ്റർ സഹസ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസി 2018 മുതൽ കേവലം 1.40 ഡോളർ വാർഷിക ശമ്പളമാണ് വാങ്ങുന്നത്. 2015 മുതൽ മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ലോകത്തെ മുൻനിര മുതൽ പിൻനിര വരെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളുടെ അരങ്ങായ ട്വിറ്ററിന്റെ തലപ്പത്തേക്കാണ് പരാഗ് അഗർവാൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി, മെഷീൻ ലേണിങ്, ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്, സയൻസ് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിച്ച് ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫിസറായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക അമരം കാത്തുവന്നത് പരാഗായിരുന്നു. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ പരാഗിനെ സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ സിഇഒ ജാക്ക് ഡോർസി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു– കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ പരാഗിന്റെ കഠിനാധ്വാനം ട്വിറ്ററിനെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്നായിരുന്നു ഇത്. സിലിക്കൺ വാലിയിൽ ഇന്ത്യൻ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് ആവശ്യക്കാരെ തേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയ്ക്കുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ പുകൾപെറ്റ സ്ഥാനമായ ഐഐടി ബോംബെയിൽ നിന്നു ബിരുദം നേടിയ പരാഗ്, സ്റ്റാൻഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കംപ്യൂട്ടർസയൻസ് ഉപരിപഠനത്തിനായാണ് യുഎസിലെത്തിയത്. 2011ലായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലെ അരങ്ങേറ്റം.ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ്ഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയർ എന്ന തസ്തികയിൽ. പിന്നീട് ട്വിറ്റർ വളർന്നതിനൊപ്പം പരാഗും വളർന്നു.

English Summary: This is how much Parag Agrawal will be paid as Twitter CEO