കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്, മസ്കിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ബുക്കിങ് നിർത്തിവച്ചു?

ഇലോൺ മസ്‌കിനു കീഴിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കളായ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ എടുക്കുന്നത് നിർത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കമ്പനി ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് (ഡിഒടി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബുക്കിങ് നിർത്തിവച്ചത്. അതേസമയം, ബുക്കിങ് നിർത്തിയതായി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വർഷം ആദ്യം ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ മുൻകൂർ ഓർഡറുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഒക്‌ടോബർ 1 വരെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിനായി 5000-ലധികം പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു.



വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം കാണാം, ‘നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനം ലഭ്യമല്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്, കവറേജ് ഏരിയ വിപുലീകരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സേവനം ലഭ്യമാണോ എന്ന് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക’. 2022 ഡിസംബർ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് സര്‍വീസസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കാന്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ സേവനത്തിനായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം (ഡോട്ട്) ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിനോട് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഡോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കണമെങ്കില്‍ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ അംഗീകാരമില്ലാതെ രാജ്യത്ത് നല്‍കിത്തുടങ്ങിയ കാര്യം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു. കൂടാതെ, ആര്‍ക്കും സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെത്തി സേവനങ്ങള്‍ ബുക്കു ചെയ്യാമെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനി രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് നൽകാൻ ലൈസന്‍സ് നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കാനാണ് കുറിപ്പ് എന്നും ഡോട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നിരവധി തവണ കമ്പനി വിശദീകരിച്ചതാണ്. പ്രീ-ബുക്കിങ് സ്വീകരിച്ചും തുടങ്ങിയിരുന്നു. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി രാജ്യത്ത് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സേവനം നല്‍കി തുടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 2022 ഡിസംബര്‍ മുതലാണ്. സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം നേടാനായാല്‍ അപ്പോഴേക്ക് 2 ലക്ഷം സജീവ ടെര്‍മിനലുകള്‍ സജ്ജമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ലൈസന്‍സ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ റിലയന്‍സ് ജിയോ, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ എന്നീ കമ്പനികളുമായിട്ടായിരിക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം നല്‍കുന്നതിനായി സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് മത്സരിക്കുക. എയര്‍ടെല്ലിന്റെ കീഴിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനിയായ വണ്‍വെബ് ആയിരിക്കും അവര്‍ക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് മേഖലയില്‍ നേരിട്ടുള്ള എതിരാളി.

സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇപ്പോള്‍ 21 രാജ്യങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് ബീറ്റാ എന്ന പേരിലാണ് നല്‍കിവരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങാൻ വന്‍ ശ്രമമാണ് സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് നടത്തി വരുന്നത്. കാരണം, ലോക ബാങ്കിന്റെ ഡേറ്റ പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 89.8 കോടി ഗ്രാമീണരാണ് ഉള്ളത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രധാനമായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കമ്പനിയായി നവംബര്‍ 1ന് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് പ്രീ ഓര്‍ഡര്‍ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം നല്‍കാനുള്ള അംഗീകാരം കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് സേവനത്തിനായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യരുതെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Elon Musk-backed Starlink stops taking pre-orders in India after warning from DoT