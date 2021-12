മുൻനിര ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ സ്ഥാപകര്‍ രാജിവച്ചു വഴിമാറുന്നത് ഒരു ഫാഷനായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി സ്ഥാനം രാജിവച്ചൊഴിഞ്ഞ് മാതൃകയായ ബില്‍ ഗെയ്റ്റ്‌സ് മുതല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ജാക് ഡോര്‍സി വരെ പല പ്രമുഖരും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആമസോണ്‍ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായ ജെഫ് ബെസോസ്, ഗൂഗിള്‍ സ്ഥാപകരും മേധാവികളുമായിരുന്ന ലാറി പേജ്, സെര്‍ഗായ് ബ്രിന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകള്‍ ഈ നിരയിലുണ്ട്. കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക് അല്ലെങ്കില്‍ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ആയിരിക്കുമോ ഈ നിരയില്‍ അടുത്തതെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നത്.

∙ സ്ഥാപകന്‍ നയിക്കുന്നത് പരിമിതിയോ?

നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നവയാണ് ഈ കമ്പനികളില്‍ പലതും. ഒരു കമ്പനിയെ സ്ഥാപകന്‍ നയിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആത്യന്തികമായി അത് കടുത്ത പരിമിതിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡോര്‍സിയുടെ രാജിക്കത്തില്‍ കുറിച്ചത്. ആരോഗ്യം അടക്കം പല കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചാണ് മിക്ക സ്ഥാപക മേധാവികളും നേതൃസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാന്‍ക്രീയാറ്റിക് ക്യാന്‍സറാണ് 2011ല്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജിവച്ച് ആറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകോപകാരപ്രദമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായാണ് താന്‍ രാജിവയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് 2000ത്തില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച ഗെയ്റ്റ്‌സ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

∙ ഡോര്‍സി രാജിവച്ചത് എന്തിന്?

അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനി സ്ഥാപക മേധാവികള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിലുള്ള താത്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് അസാധാരണമല്ല എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ റോബ് എന്‍ഡറലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പനി വളരുമ്പോള്‍ അതിന് ഒരുപാടു മാറ്റങ്ങള്‍ വരും. തുടക്കത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന സ്ഥാപക മേധാവികള്‍ പിന്നീട് അതിന്റെ നടത്തിപ്പു സംബന്ധമായ ചില മേഖലകളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയം പറയലിലേക്കും ഒതുങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഡോര്‍സിയ്ക്ക് അടുത്തിടെയായി ക്രിപ്‌റ്റോ നാണയ വ്യവസ്ഥയോട് ഭ്രമം കയറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലില്‍ ഇപ്പോൾ '#ബിറ്റ്‌കോയിന്‍' എന്നു മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഒരു വികാരമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് റോബ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കാന്‍ വഴിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വിനോദങ്ങളിലൊന്ന് ട്വിറ്ററിനെ തന്റെ ഉച്ചഭാഷിണിയായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഡോര്‍സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്വിറ്റര്‍ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കിയത് വന്‍ വിവാദമായിരുന്നു. ഇത് ഡോര്‍സിയുടെ മനസ്സില്‍ വല്ലാത്ത വ്യാകുലതകളായിരിക്കാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക. അക്കാലത്തു അരങ്ങേറിയ നാടകങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഒരു തിരിച്ചുവരവു കൂടി നടത്താനാകുമോ എന്ന് ട്രംപ് ആരായുന്നതും കമ്പനി വിടാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കാം. തുടര്‍ന്നായിരിക്കാം ഡോര്‍സി ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

∙ മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെന്നു കരുതി കമ്പനി വിട്ടു നല്‍കാത്തവര്‍

ഇതു കൂടാതെ, മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുവെന്നു കരുതി കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണം ചിലരെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നും ഇല്ല. ഗൂഗിളിന്റെ സ്ഥാപകരായ പെയ്ജും ബ്രിന്നും കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഓഹരി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളായും തുടരുന്നു. ആമസോണിന്റെ ബെസോസും എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ചെയര്‍ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ആമസോണിന്റെ സുപ്രധാന നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാനാണിത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആമസോണിന്റെ ഓഹരിയുടെ 10 ശതമാനവും അദ്ദേഹം കൈവശം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 18,000 കോടി വരും. ഇതാണ് ബെസോസിന്റെ ആസ്തിയുടെ സിംഹഭാഗവും.

∙ സ്ഥാപകര്‍ പോയാല്‍ കമ്പനിയുടെ പതനവും തുടങ്ങുമോ?

കമ്പനി മേധാവികള്‍ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ബാറ്റണ്‍ കഴിവുള്ള ബിസിനസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍ക്ക് കൈമാറണം എന്നാണ് ലോകത്തെ പല വൻകിട വെബ്‌സൈറ്റുകളും സൃഷ്ടിച്ച എൻജിനീയര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സത്യ നദെല, ആമോസോണിന്റെ ആന്‍ഡി ജാസി, ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ മേധാവി പരാഗ് അഗ്രവാള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി അതതു കമ്പനികളില്‍ തുടരുന്നവരും അവയുടെ അന്തരംഗവുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരുമാണ്. എന്നാലും സ്ഥാപക മേധാവികള്‍ മാറുന്നത് അപകടംപിടിച്ച കാര്യവുമാണെന്ന് റോബ് പറയുന്നു. സ്ഥാപകര്‍ക്ക് കമ്പനി അതേപടി നിലനിര്‍ത്തി പോരാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാല്‍ മറ്റു മാനേജര്‍മാര്‍ കടന്നു വരുമ്പോള്‍ അവ തകരുന്നതും ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐബിഎം കമ്പനിയാണ് ഉത്തമോദാഹരണം. പുതിയതായി എത്തുന്ന മാനേജര്‍മാര്‍ കമ്പനിയുടെ അതിജീവനത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം നൽകുക ഹൃസ്വകാലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കി കാണിക്കാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് 100 വര്‍ഷം തികച്ച കമ്പനികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത്. സ്ഥാപകര്‍ പോകുന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ പതനവും തുടങ്ങിയേക്കാം.

∙ അടുത്തത് സക്കര്‍ബര്‍ഗോ?

സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തില്‍ സ്ഥാപകന്‍ മേധാവിയായി ഇനിയും തുടരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്. മറ്റു മേധാവികളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കാതിരുന്ന രീതിയില്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗ് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ടെന്ന കാര്യവും മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം. അടുത്തകാലത്തായി വിഷമം പിടിച്ച പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തെ ഒന്നു വളച്ചൊടിച്ച് പുതിയൊരു അധ്യായം തുറക്കാനായി കമ്പനിയുടെ പേരുമാറ്റി മെറ്റാ എന്നാക്കുക പോലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ജോലിക്കാരിയായിരുന്ന ഫ്രാന്‍സെസ്ഹൗഗന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ഉള്ളില്‍ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയ രേഖകളില്‍ പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ടീനേജര്‍മാര്‍ക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മേധാവികൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് അവര്‍ കാണിച്ചുതന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും വരുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൂടുതല്‍ ശക്തിപകരുമെന്ന് ഹൗഗന്‍ അടുത്തിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത് അധികാരം പൂര്‍ണമായി സക്കര്‍ബര്‍ഗില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. 2004ല്‍ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്ഥപിച്ച കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണം ഒരിക്കല്‍ പോലും വിട്ടുനല്‍കാതെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്. ഒരു കമ്പനി മേധാവിയാകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും സക്ക് (Zuck) പഠിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് റോബ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വരുത്തിയ നര്‍ണായകമായ തെറ്റുകള്‍ കമ്പനിക്ക് അപകടം വരുത്തിവച്ചേക്കും. അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മേധാവിയും വരുത്താത്ത തെറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം വരുത്തിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നും റോബ് പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പടയൊരുക്കം അധികാരം ഒഴിയാന്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ എന്നറിയാന്‍ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ടെക്‌നോളജി ലോകം.

∙ ജിഫി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോട് ബ്രിട്ടൻ

ജിഫി (Giphy) എന്ന ജിഫ് (ഗിഫ് എന്നും ഉച്ചാരണമുണ്ട്) പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കമ്പനി വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് തിരിച്ചടി. ബ്രിട്ടന്റെ ആന്റി ട്രസ്റ്റ് അധികാരികളാണ് ഈ കച്ചവടവുമായി മുന്നോട്ടു പോകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ 2027ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 50 കോടി 5ജി ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്

ഇന്ത്യയില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം തന്നെ 5ജി സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എറിക്‌സണ്‍ മൊബിലിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പുതിയ പ്രവചനങ്ങള്‍ പ്രകാരം അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് 50 കോടി 5ജി ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉണ്ടാകും.

∙ പാനസോണിക്കിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം?

ജാപ്പനീസ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ഡേറ്റ ചോര്‍ന്നതായി കമ്പനി സമ്മതിച്ചുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു സൈബര്‍ ആക്രമണമാണോ എന്ന് തങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അവര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

∙ നിരോധിച്ച ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്തില്ല, ഗൂഗിളിന് 30 ലക്ഷം റൂബിള്‍ പിഴയിട്ട് റഷ്യ

നിരോധിച്ച കണ്ടെന്റ് നീക്കം ചെയ്തില്ല എന്ന കാരണത്താല്‍ ഗൂഗിളിന് 30 ലക്ഷം റൂബിള്‍ (ഏകദേശം 40,000 ഡോളര്‍) പിഴയിട്ടിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ.

∙ ഫോക്‌സ്‌വാഗന് ആധുനിക ചിപ്പ് നല്‍കാന്‍ സംസങ്

വാഹന നിര്‍മാതാവ് ഫോക്‌സ്‌വാഗന് പുതിയതും ആധുനികവുമായ ചിപ്പുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് സാംസങ് അറിയിച്ചു. പുതിയ ഓട്ടോ ചിപ്പുകള്‍ കാറുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനോദോപാധികളില്‍ കൂടുതല്‍ മികവു കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

