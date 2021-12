ബഹിരാകാശ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ ലോകം പ്രതീക്ഷ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലൊന്നാണ് സ്പേസ്എക്സ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്പേസ്എക്സ് കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 100.3 ബില്ല്യൻ ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 752495.73 കോടി രൂപ). എന്നാൽ, സ്‌പേസ്എക്‌സ് പാപ്പരായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച ഇമെയിലില്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ റാപ്റ്റര്‍ എൻജിനു വേണ്ടി വാരാന്ത്യത്തില്‍ കൂടി ജോലിയെടുക്കണമെന്നും അതിന്റെ ജോലി വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കമ്പനി പാപ്പരാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പുതിയ സ്റ്റാര്‍ഷിപ് പേടകം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അതിവേഗം ചെയ്യണമെന്നും മസ്ക് ജോലിക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ റാപ്റ്റര്‍ നിര്‍മാണ പ്രതിസന്ധി ഏതാനും ആഴ്ച മുൻപ് തോന്നിയതിനേക്കാള്‍ വഷളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്ന സീനിയര്‍ മാനേജർ രാജിവച്ചു പോയതിനു മുൻപ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാള്‍ കടുത്തവയാണ്. ഇത് മൂടിവച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇമെയിലിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിന്റെ നിര്‍ണായക ഘടകമാണ് റാപ്റ്ററിന്റെ എൻജിന്‍. സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിലാണ് മനുഷ്യരെയും ചരക്കും ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും എത്തിക്കാന്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇനി വാരാന്ത്യത്തില്‍ അവധി എടുക്കുന്നതിനു പകരം താനും റാപ്റ്ററിനായി രാത്രിയും പകലും പണിയെടുക്കുമെന്നും മസ്‌ക് പറയുന്നു. വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാത്ത ജോലിക്കാരും ഇതുപോലെ പണിയെടുക്കണം എന്നാണ് മസ്‌ക് തന്റെ മെയിലില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ ജോലിയെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആവശ്യത്തിനു റാപ്റ്റര്‍ നിർമിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് സ്‌പേസ്എക്‌സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും മസ്‌ക് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആശ്രയിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള റാപ്റ്ററുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ നമുക്ക് സ്റ്റാര്‍ഷിപ് മുകളിലേക്ക് വിടാനാവില്ല. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വി2 ഉയര്‍ത്താനാവില്ല. നിലവിലുള്ള ഫാള്‍ക്കണ്‍ എൻജിന് സാറ്റലൈറ്റ് വി2വിനെ ഉയര്‍ത്താനുള്ള ശേഷിയില്ല. സാറ്റലൈറ്റ് വി1 സാമ്പത്തികമായി ഫലപ്രദമല്ല. എന്നാല്‍ വി2 ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്റ്റാര്‍ഷിപ് ആദ്യമായി അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണ് നവംബറിൽ മസ്‌ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത്, ഫെഡറല്‍ ഏവിയേഷന്‍ അതോറിറ്റിയുടെ അടക്കമുള്ള അധികാരികളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയാല്‍. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി സ്‌പേസ്എക്‌സ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിനായും സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനിയായ സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിനായും കോടിക്കണണക്കിന് ഡോളര്‍ സ്വരൂപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

∙ മീഡിയ കൗണ്‍സില്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് തരൂര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കമ്മറ്റി

കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മറ്റി ഓണ്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി സർക്കാരിന് പുതിയ ശുപാര്‍ശ സമര്‍പ്പിച്ചു. പ്രസ് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാതൃകയില്‍ ഒരു മീഡിയ കൗണ്‍സില്‍ സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് ശുപാര്‍ശ.

∙ അമേരിക്കയില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍, ടാബ് വില്‍പന 16 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു

അമേരിക്കയില്‍ 2021 മൂന്നാം പാദത്തില്‍ ഡെക്‌സ്‌ടോപ്, ലാപ്‌ടോപ് ടാബ്‌ലറ്റ്, വര്‍ക്‌സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വില്‍പന 16 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതായി ഗവേഷണ കമ്പനിയായ കനാലിസിസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിലെ വില്‍പനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. മുൻപുള്ള പാദങ്ങളില്‍ മികച്ച വളര്‍ച്ച കാണിച്ചു വന്ന മേഖലയിലാണ് ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലാപ്‌ടോപ് ഷിപ്പിങ്ങില്‍ ലെനോവോ കമ്പനിക്ക് നേരിയ വര്‍ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു ശതമാനമാണ് അവര്‍ക്ക് വളര്‍ച്ച. അതേസമയം, ആപ്പിളിന് 14 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

∙ 4-ഇന്‍-1 ഹെപാ ഫില്‍റ്ററുള്ള എയര്‍പ്യൂരിഫയറുമായി എയ്‌സര്‍

ഇന്ന് കൂടുതല്‍ ജനപ്രിയമാകുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് വായു ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയര്‍ പ്യൂരിഫയറുകള്‍. എയ്‌സര്‍പ്യൂവര്‍ കൂള്‍ സി2, എയ്‌സര്‍പ്യൂവര്‍ പ്രോ പി2 എന്നീ പേരുകളില്‍ രണ്ടു പുതിയ എയര്‍പ്യൂരിഫയര്‍ മോഡലുകളാണ് എയ്‌സര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ സവിശേഷത അവയ്ക്ക് വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഒരു 4-ഇന്‍-1 ഹെപ്പാ ഫില്‍റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഫില്‍റ്ററിന് വിനാശകാരികളായ വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയയേയും അലര്‍ജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും നീക്കം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

അക്യൂപ്യൂവര്‍ കൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയരിക്കുന്ന 2-ഇന്‍-1 സര്‍ക്യൂലേറ്റര്‍ ആന്‍ഡ് പ്യൂരിഫയറിന് വീട്ടിനുളളിലെ വായുവിനെ ഫില്‍റ്റര്‍ ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും പ്രവഹിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഡിസി മോട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ കുറച്ചു വൈദ്യുതി മതിയെന്ന ഗുണവും ഈ മോഡലുകള്‍ക്കുണ്ട്. താരതമ്യേന ശബ്ദമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായി ക്വയറ്റ് മോഡും ഉണ്ട്. കുട്ടികള്‍ക്കും വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ ലോക്കും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ട്. തുടക്ക മോഡലിന്റെ വില 16,999 രൂപയായിരിക്കും.

∙ ഒക്ടോബറില്‍ 2,069,000 അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിച്ചെന്ന് വാട്‌സാപ്

വിവിധ തരം കുറ്റങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയ 2,069,000 അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഒക്ടോബറില്‍ നിരോധിച്ചെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാട്‌സാപ് അധികൃതകര്‍ അറിയിച്ചു.

∙ 8.8 ദശലക്ഷം കണ്ടെന്റ് നിക്കം ചെയ്‌തെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു പോസ്‌റ്റു ചെയ്ത 18.8 ദശലക്ഷം കണ്ടെന്റ് നീക്കംചെയ്തതായി മാതൃ കമ്പനിയായ മെറ്റ അറിയിച്ചു.

∙ എക്‌സ്ജിഐഎംഐ ഹെയ്‌ലോപ്ലസ് പ്രൊജക്ടര്‍ ഇന്ത്യയില്‍

കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന എക്‌സ്ജിഐഎംഐ ഹെയ്‌ലോപ്ലസ് ( XGIMI Halo+) പ്രൊജക്ടര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന് തുടക്ക വില 99,999 രൂപയായിരിക്കും. തുടക്ക ഓഫറിനു ശേഷം ഇത് 1,05,999 രൂപയ്ക്കു വില്‍ക്കുമെന്നും പ്രൊജക്ടറിന്റെ എംആര്‍പി 1,25,000 രൂപയായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ശബ്ദമികവ് അടക്കം വിവിധ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ പ്രൊജക്ടര്‍ എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മിക്കവാറും പോര്‍ട്ടബിൾ പ്രൊജക്ടറുകളെ കടത്തിവെട്ടുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ ഈ പ്രൊജക്ടറിനാകുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ ലാപ്‌ടോപ്പുകളുമായി ഇന്‍ഫിനിക്‌സും

ഷഓമിക്കും റിയല്‍മിക്കും പിന്നാലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ഇന്‍ഫിനിക്‌സ് (Infinix) കമ്പനിയും ഇന്ത്യയില്‍ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്‍ബുക്ക് എക്‌സ്1 (Inbook X1) എക്‌സ്2 എന്നു രണ്ടു മോഡലുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 8ന് കമ്പനി പുറത്തിറക്കും. ഇവയ്ക്ക് വില 30,000-40,000 രൂപ റെയ്ഞ്ചില്‍ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്ന സൂചന. ഇവ വിന്‍ഡോസ് 11 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. എക്‌സ്1 മോഡലിന് ഭാരം കുറവായിരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ഇന്റല്‍ കോര്‍ ഐ3 പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കും ഇതിന് ശക്തി പകരുക. ഇതിന് 8ജിബി റാമും, 256ജിബി അല്ലെങ്കില്‍ 512ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമുള്ള വേരിയന്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എക്‌സ്1 മോഡലിന് 14-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഫുള്‍എച്ഡി സ്‌ക്രീന്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. രണ്ട യുഎസ്ബി-ടൈപ് സി, ഒരു യുഎസ്ബി-എ പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാര്‍ഡ്റീഡറും, എച്ഡിഎംഐ പോര്‍ട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും.

