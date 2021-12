ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ പരാഗ് അഗ്രവാള്‍ ട്വിറ്റർ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ടെക് ലോകത്ത് വലിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മീം ആണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. മസ്ക് പോസ്റ്റു ചെയ്ത മീമില്‍ അഗ്രവാളിനെ യുഎസ്എസ്ആര്‍ ലെ സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്‍ ആയി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് മസ്‌ക് പോസ്റ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ സ്റ്റാലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലംകൈ ആയിരുന്ന നികൊളായ് യെസ്‌ഹോവും ( Nikolay Yezhov) ഒരു കനാലിന് അരുകിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. സ്റ്റാലിന്റെ സൂട്ടില്‍ ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള അഗ്രവാളും അടുത്തായി യെസ്‌ഹോവിന്റെ സൂട്ടില്‍ ഡോര്‍സിയും നടക്കുന്നു. അടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ അഗ്രവാള്‍ മാത്രമെയുള്ളു. ഡോര്‍സിയെ കാണാനില്ല. കനാലില്‍ വെളളം തെറിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/32WxYzJ



∙ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ

സ്റ്റാലിനും യെസ്‌ഹോവും ഒപ്പം നടക്കുന്ന ചിത്രം 1937ല്‍ എടുത്തതാണ് (ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം 1930ല്‍). പിന്നീട് യെസ്‌ഹോവിനെ സ്റ്റാലിന്‍ വധിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. കൂടാതെ, പ്രസ്തുത ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് യെസ്‌ഹോവിനെ വെട്ടിമാറ്റാൻ സ്റ്റാലിന്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മസ്‌ക് പോസ്റ്റു ചെയ്ത മീമില്‍ അഗ്രവാളിനൊപ്പം നടക്കുന്ന ഡോര്‍സിയെ കാണാനില്ല. എന്നതു കൂടാതെ കനാലില്‍ വെള്ളം തെറിക്കുന്നതു കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്‍കെവിഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യന്‍ രഹസ്യപ്പൊലീസുകാരാണ് യെസ്‌ഹോവിനെ സ്റ്റാലിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം വധിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. അഗ്രവാളിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വന്ന സമയത്ത്, 'ഇന്ത്യന്‍ പ്രഗത്ഭരില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ധാരാളം ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്' എന്നും കുറിച്ചയാളാണ് മസ്‌ക്. മസ്‌കിന് പിന്നീട് മനംമാറ്റം വരാന്‍ കാരണമെന്താണ് എന്നാണ് ടെക്‌നോളജി ലോകം ഇപ്പോള്‍ തിരക്കുന്നത്.

∙ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയുമായി റോക്കറ്റ് ലാബ്

ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കും മറ്റും മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് കരുതിയതെങ്കില്‍ തെറ്റി. ന്യൂട്രോണ്‍ (Neutron) എന്ന പേരില്‍ റോക്കറ്റ് ലാബ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ റോക്കറ്റ്, വലിയ റോക്കറ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കാര്‍ബണ്‍ ഫൈബര്‍ കോംപസിറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കും ന്യൂട്രോണിന്. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പേലോഡും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ആധുനികമായ രൂപകല്‍പനാ മികവാണ് ന്യൂട്രോണിനുള്ളത്. '2050ല്‍ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റോക്കറ്റുകള്‍. അത് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്' എന്നാണ് റോക്കറ്റ് ലാബിന്റെ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായ പീറ്റര്‍ ബെക്ക് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ന്യൂട്രോണിന്റെ പരീക്ഷണപ്പറക്കല്‍ 2024ല്‍ തുടങ്ങും. അതിന്റെ അടുത്തവര്‍ഷം മുതല്‍ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ബെക് പറയുന്നു.

∙ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ലഭിച്ചത് 9,326 കോടി രൂപയുടെ പരസ്യ വരുമാനം

മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് എന്നു പേരുമാറ്റിയ ഫെയ്‌സ്ബുക് ആപ്പുകള്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ വഴി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മൊത്തം 9,326 കോടി രൂപ നേടിയതായി റജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫ് കമ്പനീസിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയില്‍ കാണാം. മുൻ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 41 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണിത്. വളര്‍ച്ച കൂടുതല്‍ മെറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും മൊത്തം ലാഭ വരുമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍ ഗൂഗിള്‍ ആപ്പുകള്‍ക്കാണ്. അവ 13,887 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നേടിയത്. അവര്‍ക്ക് മുൻ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷച്ച് 21.4 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യ വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹ ഭാഗവും ഈ രണ്ടു ഭീമന്മാര്‍ക്കുമാണ് പോകുന്നത്. പരസ്യ വരുമാനത്തിന്റെ 75-80 ശതമാനം ഈ രണ്ടു കമ്പനികള്‍ക്കുമായി ലഭിക്കുന്നു.

∙ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അധിക പരിരക്ഷ നല്‍കാന്‍ മെറ്റാ

ഹാക്കര്‍മാരാല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് അധിക സുരക്ഷ നല്‍കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന പ്രോഗ്രാം 2018ലാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഇത് 2020ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് അമേരിക്കയില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപകമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സുരക്ഷാ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയടക്കം 50 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മെറ്റാ കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ കമ്പനി തന്നെ നേരിട്ട് അറിയിക്കും. അവരോട് ഫെയ്‌സ്ബുക് പ്രൊട്ടക്ട് പരിരക്ഷ ഓണ്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് അധിക പരിരക്ഷ നല്‍കാനാണിത്. പ്രധാനമായും ടു-ഫാക്ടര്‍ ഓതന്റിക്കേഷന്‍ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മെറ്റാ നല്‍കുക. ലോകമെമ്പാടുമായി ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം 15 ലക്ഷം അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് പ്രൊട്ടക്ട് പരിരക്ഷ കമ്പനി നല്‍കിവരുന്നത്.

∙ ക്ലബ്ഹൗസ് 13 ഭാഷകള്‍ കൂടി സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും

അറബി, മറാത്തി, നേപ്പാളി, ബംഗാളി എന്നവ അടക്കം 13 ഭാഷകള്‍ കൂടെ ഓഡിയോ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റായ ക്ലബ്ഹൗസ് സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും. കഴഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ അപ്‌ഡേറ്റില്‍ മലയാളവും തമിഴും അടക്കം 13 പുതിയ ഭാഷകള്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ (2022) പഴഞ്ചന്‍ ഡിസൈനില്‍ തന്നെ?

ആപ്പിള്‍ അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന മോഡലായ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ (2022) മോഡലിന് ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്ആറിന്റെ രൂപകല്‍പന ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന കേട്ടുകേള്‍വികള്‍ നേരത്തെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഗവേഷണ കമ്പനിയായ ട്രെന്‍ഡ്‌ഫോഴ്‌സ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം അടുത്ത എസ്ഇ മോഡലിനും നിലവിലുള്ള എസ്ഇ മോഡലിന്റെ ഡിസൈന്‍ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത്, ഐഫോണ്‍ 8ന്റെ ഡിസൈന്‍ ആയിരിക്കും അടുത്തിറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന മോഡലിനും. സ്‌ക്രീന്‍ സൈസ് 4.7-ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും.

ടച്ച്‌ഐഡി ഉണ്ടാകും, ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ഉണ്ടാവില്ല. ഒറ്റ പിന്‍ക്യാമറ മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത്, കനത്ത ബെസലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം, അകത്ത് കാര്യമായ മാറ്റം വരുമെന്നും കരുതുന്നു. ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എ15 പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കും പുതിയ എസ്ഇ മോഡലിനും. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ 5ജി കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഫോണിന് കൂടുതല്‍ കരുത്തും ഉണ്ടാകും. ബാറ്ററി ലൈഫ് വര്‍ധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, 2023ല്‍ കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുളള സ്‌ക്രീനുള്ള എസ്ഇ മോഡല്‍ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഈ ഫോണിന് 6.1-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

∙ ഷഓമി 12ന് ആന്റി-ഗ്ലെയര്‍ ഗ്ലാസ് ബോഡി?

അടുത്തതായി ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ സീരീസുകളില്‍ ഒന്നായ ഷഓമി 12ന് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 ജെന്‍1 പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നു കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ചാറ്റ് സ്‌റ്റേഷന്‍. ഷഓമി 12ന് ഒരു ആന്റി-ഗ്ലെയര്‍ ഗ്ലാസ് ബോഡി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പിന്നില്‍ ഒരു ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറ സെറ്റ്-അപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

ചൈനീസ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ വെയ്‌ബോയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഷഓമി 12 മോഡലിന് 50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയും അള്‍ട്രാ-വൈഡ് ആംഗിള്‍ ലെന്‍സും പെരിസ്‌കോപ്പിക് ടെലി ലെന്‍സും അടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്‌ക്രീനിനു താഴെ പിടിപ്പിച്ച ക്യാമറ ആയിരിക്കും സെല്‍ഫിക്ക്. 100w ചാര്‍ജിങ് സാധ്യമായേക്കും എന്നും വാദമുണ്ട്. അതേസമയം, ഷഓമി 12 സീരീസില്‍ ഷഓമി 12, ഷഓമി 12 പ്രോ, ഷഓമി 12 അള്‍ട്രാ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു മോഡലുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അള്‍ട്രാ മോഡലിന് ലൈക്കാ കമ്പനിയുമായി ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിച്ച ക്യാമറാ ലെന്‍സായിരിക്കും നല്‍കുക എന്നും കരുതുന്നു.

