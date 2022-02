രാജ്യത്തിന്റെ ബിസിനസ് സിരാകേന്ദ്രമായ മുംബൈയില്‍, ടെലികോം ഭീമന്‍ ജിയോയുടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറിലേറെ തകരാറിലായത് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കടുത്ത വിഷമങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ച മുതല്‍ വൈകിട്ട് 8 മണി വരെയാണ് കവറേജ് ഇല്ലാതായത്. മുംബൈ സര്‍ക്കിളില്‍ ജിയോയ്ക്ക് 1.30 കോടി വരിക്കാരാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്‌നം സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ, ആ എട്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വരിക്കാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും റിലയൻസ് ജിയോ തയാറായി. ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ സൗജന്യ സേവനമാണ് നൽകിയത്. സൗജന്യ സേവനം മുംബൈയിലെ 1.30 കോടി വരിക്കാരുടെ നമ്പറിലേക്ക് സ്വയമേവ ചേർക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ജിയോ അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ ഉപയോക്താക്കൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌ത നിലവിലെ പ്ലാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടികിട്ടും.

നെറ്റ്‌വർക്ക് തകരാറിലായതിനാൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മെസേജും അയച്ചിരുന്നു. ‘ ഞങ്ങൾ 2-ദിവസത്തെ അധിക ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് സ്വയമേവ ചേർക്കപ്പെടും. കോംപ്ലിമെന്ററി റെന്റൽ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബില്ലിൽ പ്രതിഫലിക്കും’, ഇതായിരുന്നു മെസേജ്.

ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത്തരമൊരു ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത്. 2021-ൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്ക് പ്രശ്നം നേരിട്ടപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ അധിക സേവനങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ വരിക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല, പ്രശ്നം നേരിട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നൽകുക എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

അതേസമയം, റിലയൻസ് ജിയോയുടെ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തകരാറിലായതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ജിയോയുടെ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം തകരാറിലാകുന്നത്. മിക്ക ആളുകളുടെയും രണ്ട് ദിവസത്തെ അധിക സേവനം അർഥമാക്കുന്നത് അവർക്ക് ജിയോയിൽ നിന്ന് 20 മുതൽ 40 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നതാണ്.

മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ തങ്ങളുടെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിച്ചു, എങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയത് അത്ര സുഖകരമായ കാര്യമല്ലെന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നും കമ്പനി നല്‍കിയ ക്ഷമാപണ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. മുംബൈയിലെ ജിയോ ഉപയോക്താക്കള്‍ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍‌ താങ്കള്‍ ഈ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പ്രശ്‌നം ഘട്ടം ഘട്ടമായി പരിഹരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കളെല്ലാം ഫോണ്‍ റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ജിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

