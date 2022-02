ആഷിഷ്, അഞ്ജലി, ദീപക്, ഗൗരവ്, ഹർഷ.... ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമാണോ നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിലിന്റെയോ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളുടെയോ പാസ്‌വേഡ്? എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹാക്കർമാർക്ക് വെറും 2 മിനിറ്റ് സമയം മതി. സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയായ ‘നോഡ്പാസ്’ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പാസ്‌വേഡുകളിൽ ഈ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം ഇന്ത്യൻ പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



എല്ലാ വർഷവും കമ്പനി പുറത്തുവിടുന്ന ഏറ്റവും ദുർബലമായ 200 പാസ്‌വേഡുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇക്കുറി കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പേരുകളാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓരോ പാസ്‌വേഡും തുറക്കാൻ ഹാക്കർക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന സമയംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കമ്പനി ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ പാ‌സ്‌വേഡുകളാണ് ഹാക്കർമാർ വേഗത്തിൽ ചോർത്തുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ പേരുകൾക്ക് 2 മിനിറ്റാണ് ഹാക്കർക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒറ്റ സെക്കന്റിൽ ഹാക്കർമാർക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന പാസ്‌വേഡുകൾ വരെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ല‍വ്‌ലി എന്ന പാസ്‌‌വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻ‍ഡിൽ താഴെ സമയമേ ഹാക്കർക്ക് വേണ്ടിവരൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

12345 തുടങ്ങിയ തുടർച്ചയായ നമ്പറുകളും password, iloveyou, welcome, computer, sweety, lovely, krishna തുടങ്ങിയ കോമൺ വാക്കുകളുമാണ് ഏറ്റവും ദുർബലമായ പാസ്‌വേ‍ഡുകളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിൽ. നോഡ്പാസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം റഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ്‌വേഡ് ലീക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അൻപതോളം രാജ്യങ്ങളെ ദുർബലമായ പാസ്‌വേഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാം. ഓരോന്നും എത്ര തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതു തുറക്കാൻ ഹാക്കർക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സേഫ്റ്റിക്കായി, നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് ആ പട്ടികയിലുണ്ടോ എന്നു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

