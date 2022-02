ഒടിടിയിൽ പുതു രീതി വരും: എയർടെൽ ഡിജിറ്റൽ മേധാവി

ഒടിടി രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കമിടുകയാണ് എയർടെൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം എന്ന സൂപ്പർആപ് എന്ന് എയർടെൽ ഡിജിറ്റൽ മേധാവി ആദർശ് നായർ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരുക്കുക, ഉള്ളടക്കം സമാഹരിക്കുക, വിതരണച്ചെലവും മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓരോ ഒടിടി ദാതാവും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു പകരം, പല പല ഒടിടി ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എയർടെൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം വഴി ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകുന്നു. ഇപ്പോൾ 15 ഒടിടികളാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഹിന്ദിയിലും മറ്റു പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുമുള്ള ഒടിടികളുടെ വളർച്ച ഇംഗ്ലിഷിനെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്നതാണെന്നും എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം ഈ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചാണു തയാറാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽനിന്ന് മനോരമ മാക്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



ഓരോ ഒടിടിയും കാണാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആപ് ഡൗൺലോഡും ഓരോന്നിനും പണമടയ്ക്കാൻ ഓരോ രീതിയുമൊക്കെയായി പേക്ഷകർ നേരിടുന്ന അസൗകര്യം ഒഴിവാകാനും എയർടെലിന്റെ ‘ഓമ്നി ചാനൽ’ ആപ്പിനു കഴിയും. ഈ ആപ് മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഒടിടികളിലെയും കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കാനാകും. മൊബൈൽ, ടാബ്, ലാപ്ടോപ്, ടിവി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ആ ആപ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. വർഷം 200 പുതിയ കണ്ടെന്റ് എങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കണ്ടെന്റിനാണ് എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം അവസരം നൽകുന്നത്. കണ്ടെന്റ് യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തിനും നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒടിടി, സിനിമ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഫീസ് നൽകി അത് കാണാനും എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയത്തിൽ അവസരമുണ്ട്. എയർടെൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വരിക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേക പായ്ക്കുകളിൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം പരിമിത തോതിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ആദർശ് നായർ പറഞ്ഞു.

5ജിയുടെ വരവ് ഒടിടി സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഇപ്പോഴത്തെക്കാൾ ഉയർത്തുമെന്ന് ആദർശ് നായർ പറ‍ഞ്ഞു. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്, എആർ, വിആർ എന്നിങ്ങനെ കണ്ടന്റ് പരമാവധി ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നതിന് 5ജി വഴിയൊരുക്കും.

∙ ഡിജിറ്റൽ ഫോക്കസ്

ടെലികോം കമ്പനികൾ പലതരം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ ഹബ് ആയി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് എയർടെലിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ ഊന്നൽ. ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, പരസ്യം (ആഡ് ടെക്) എന്നിങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന ഡിജിറ്റൽ കമ്പനി എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെലികോം കമ്പനികൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മൊബൈൽ ടെലികോം സേവനത്തിൽ നിന്നുള്ളതിന്റെ പരിസരത്തുപോലും വരില്ലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള കാലം, ‘എല്ലാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ കുടക്കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന’തായിരിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ടെലികോം കമ്പനികളിൽ ഗൂഗിൾ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ സൂചന.

എയർടെൽ ഡിജിറ്റൽ ആണ് എയർടെൽ ഇതിനായി രൂപവൽക്കരിച്ച പ്രത്യേക വിഭാഗം. മലയാളിയായ ആദർശ് നായർ നയിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒടിടി അഗ്രിഗേറ്റർ ആപ്. വീടുകളിൽ ഫൈബർ വഴി അതിവേഗ ഡേറ്റ കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കുന്ന ഫൈബർ ടു ഹോമും ഇതിന്റെ ഭാഗം. എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള പണമടയ്ക്കൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അനായാസം സാധ്യമാക്കുക എന്നതും ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിക്കു വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ആദർശ്നായർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Airtel aggregates 15 apps to offer a new business model in OTT service