ഇനി മാസ്ക് വച്ചും ഫെയ്സ്ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം

മാസ്ക് വച്ചും ഫെയ്സ്ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഐഒഎസ് 15.4 ബീറ്റായില്‍ മാസ്‌ക് വച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോണ്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചര്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഒഎസ് താമസിയാതെ അപ്‌ഡേറ്റായി എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. മാസ്‌ക് ധരിച്ച് ഫെയ്സ്‌ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ അണ്‍ലോക് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ താഴേക്കു നോക്കാന്‍ പറഞ്ഞ് (Look Down) കമാന്‍ഡ് വരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി കണ്ണിനേക്കാള്‍ താഴ്ത്തിയാണ് ഫോണ്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ കമാന്‍ഡ് വരിക.



∙ 37 പുതിയ ഇമോജികള്‍

ഐഫോണ്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് 37 പുതിയ ഇമോജികളും 75 സ്‌കിന്‍ ടോണ്‍ അഡിഷന്‍സും ഐഒഎസ് 15.4ല്‍ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഷെയര്‍പ്ലേ ഓപ്ഷന്‍ ഷെയര്‍ മെന്യുവില്‍ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കും. സിനിമകളും ടിവി ഷോകളും സംഗീതവും മറ്റു മീഡിയയും ഫെയ്‌സ്‌ടൈം ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു കാണുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഷെയര്‍പ്ലെ. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് ഗ്രൂപ്പിലുളള എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാകും.

∙ ആപ്പിളിന് നിയമം അനുസരിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ആരോപണം

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് പിഴയടയ്ക്കാനാണ് താത്പര്യം, അല്ലാതെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ അവര്‍ തയാറല്ലെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് മേധാവി മാര്‍ഗരതെ വെസ്റ്റയര്‍ ആരോപിച്ചു. നിയമങ്ങളെ വളഞ്ഞ വഴിയില്‍ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നതെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഡിജിറ്റല്‍ ചീഫും കൂടിയായ അവര്‍ പറഞ്ഞു.

∙ ഗൂഗിള്‍ ഹാങ് ഔട്ട്‌സിനു പകരം ഗൂഗിള്‍ ചാറ്റ്

ഗൂഗിള്‍ വര്‍ക്ക്‌സ്‌പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി ഗൂഗിള്‍ ഹാങ്ഔട്ട്‌സിനു പകരം ഗൂഗിള്‍ ചാറ്റ് ആയിരിക്കും മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ ലഭിക്കുക എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 22 മുതല്‍ ഗൂഗിള്‍ ചാറ്റ് ആയിരിക്കും ഡീഫോള്‍ട്ട് ചാറ്റ് ആപ്. അതിനു ശേഷം ആരെങ്കിലും വെബിലുള്ള ജിമെയിലില്‍ ഹാങ്ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവരെയും ഗൂഗിള്‍ ചാറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണങ്ങള്‍ ഇനി വ്യാപകമാകുമോ?

ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തിരുന്നും 10,000 പേര്‍ക്കു പോലും പങ്കെടുക്കാം! എന്നാലോ, വമ്പന്‍ ഹാളുകള്‍ ബുക്കു ചെയ്യേണ്ട. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഇടിയില്ല. ചുറ്റും കൂടി ചിരിച്ചു ബഹളം വച്ച് മാസ്‌കിടിതെയുള്ള കോവിഡ് പടര്‍ത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകളുമില്ല. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നടന്നത്. പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം ശാസ്ത്രവും സമ്മേളിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു തുടക്കമിടുകയാണോ മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണങ്ങള്‍ എന്ന സംശയമാണ് ബാക്കിവയ്ക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അമേരിക്കന്‍ ടെക്നോളജി ഭീമന്‍ ഫെയ്സ്ബുക് മെറ്റാവേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ അവരുടെ സഹായമൊന്നുമില്ലാതെ ചെന്നൈ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടാര്‍ഡിവേഴ്സ് (TardiVerse) എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഈ കല്യാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. https://bit.ly/3HfGUi5

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ഫെയ്സ്ബുക്കിനു മുൻപേ

മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഫെയ്സ്ബുക്കും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കാനായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ വരുന്നതിനു മുൻപ് ഇത്തരം ഒരു ഇവന്റ് നടത്താനായാല്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാമല്ലോ എന്നും താന്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നും വിഗ്‌നേഷ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണത്തിന്റെ വിഡിയോ കണ്ട് വെറും അസംബന്ധമാണെന്ന് കമന്റുകള്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ അതും അസംബന്ധമാണെന്ന വിലയിരുത്തല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് കമന്റിനു ലഭിച്ചത്. മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണം പോളിഗണ്‍ ടെക്നോളജി ബ്ലോക്ചെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തിയതെന്ന് ടാര്‍ഡിവേഴ്സിന്റെ മേധാവി വിഗ്‌നേഷ് സെല്‍വരാജ് പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത അതിഥികള്‍ക്ക് കീബോഡ് ഷോട്ട്കട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വേദിയില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്ന് വിഗ്‌നേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതിനായി തന്റെ കീഴിലുള്ള 12-അംഗ ടീമിന് ഒരു മാസത്തോളം ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ, ഇതൊക്കെ പ്രചാരം നേടുമോ എന്ന കാര്യം കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും.

∙ ട്രംപിന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ ക്രാഷായി

സിലിക്കന്‍ വാലിയിലെ സമൂഹ മാധ്യമ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ അവതരിപ്പിച്ച് അധികം താമസിയാതെ ക്രാഷായി എന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. അതേസമയം, മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ആപ്, ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്രീ ആപ്പുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ന്യൂസ് വീക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിന് 4.3 സ്റ്റാര്‍ റെയ്റ്റിങും 5000 ത്തോളം റിവ്യൂകളും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആപ് ഉപയോഗിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്, മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്ക് പകര്‍പ്പവകാശമുളള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 172,668 പേര്‍ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് ന്യൂസ് വീക്ക് പറയുന്നു. അതേസമയം, ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയവും ട്രംപിന്റെ ആപ്പിന് പ്രശ്നമായേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഉണ്ട്.

∙ 20w യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജറുമായി ആങ്കര്‍

വിവിധ ഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആങ്കര്‍ കമ്പനി. പവര്‍പോര്‍ട്ട്-III എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചാര്‍ജറിന് 1,499 രൂപയാണ് എംആര്‍പി. ആമസോണില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് 1,299 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം. ചാര്‍ജറിന് 18 മാസത്തെ വാറന്റിയും കമ്പനി നല്‍കുന്നുണ്ട്. വിവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഇതു നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

