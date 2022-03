76.5 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണുന്നതും തിരയുന്നതും എന്താണ്?

രാജ്യത്ത് റിലയൻസ് ജിയോ വന്നതോടെയാണ് ഡേറ്റാ, കോൾ നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കുറഞ്ഞത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്നവർ പോലും ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും ജിബി ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ഉപയോക്താവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരാശരി മൊബൈൽ ഡേറ്റ 17 ‍ജിബി ആണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്.



2017 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റാ ഉപയോഗം സിഎജിആർ ൽ (കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്) 53 ശതമാനം വർധിച്ചതായി നോക്കിയ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വാർഷിക മൊബൈൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സൂചിക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ 2021-ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിമാസ ഡേറ്റാ ഉപഭോഗം ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റേതും 17 ജിബി ആയി ഉയർന്നു. ഒരു വർഷത്തിൽ ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും ശരാശരി പ്രതിമാസ ഡേറ്റാ ട്രാഫിക്കിൽ 26.6 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 34.5 കോടിയിൽ നിന്ന് 76.5 കോടിയായി വർധിച്ചു. 4ജി മൊബൈൽ ഡേറ്റ 31 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2021 ൽ നാലു കോടിയിലധികം 4ജി വരിക്കാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ 4ജി സേവനങ്ങളിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു.

പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ ദിവസവും ശരാശരി 8 മണിക്കൂർ ഓൺലൈനിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കളിൽ 90 ശതമാനം പേരും അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള ഉള്ളടക്കം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രിയം ഷോർട്ട് വിഡിയോകൾ; ദിവസവും വിഡിയോ കാണുന്നത് 45 മിനിറ്റ്

ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ കാണുന്ന വിഡിയോ വിഭാഗം ചെറു വിഡിയോകൾ. അനന്തമായി നീളുന്ന വിഡിയോകൾ സമയംകൊല്ലികളാണെന്നും പകരം ചെറുവിഡിയോകളിൽ യുവാക്കൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണു കണ്ടെത്തിയത്. ഷോർട്ട് ഫ്രം വിഡിയോ (എസ്എഫ്‌വി) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിഡിയോ വിഭാഗം വലിയ രീതിയിൽ സ്വീകാര്യത ആർജിക്കുകയാണ്. ഇവയുടെ മുൻഗാമി ടിക്ടോക്കിനു രാജ്യത്തു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സമാനമായ ഒട്ടേറെ ആപ്പുകളാണു നിലവിലുള്ളത്. അവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ ജനപ്രീതിയുമുണ്ട്.

ചെറു വിഡിയോകളിലേക്കു രാജ്യത്തെ നയിച്ച ടിക്ടോക് പടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും സമാന ആപ്പുകൾ തഴച്ചു വളരുകയാണുണ്ടായത്. ടെക് ഭീമൻമാരായ ഫെയ്സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും വരെ ടിക്ടോക് നിരോധനം മുതലാക്കി. ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നിവയിൽ റീൽസ് എന്ന ചെറു വിഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിലൂടെ പരിധികളില്ലാതെ ചെറു വിഡിയോകൾ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. ചാറ്റിനും ഫോട്ടോ ഷെയറിങ്ങിനുമൊപ്പം വിഡിയോകളും ജനപ്രിയമായി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും വിഡിയോകൾ കാരണമായി.

ഗൂഗിളിന്റെ വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് എന്ന പേരിലാണു ചെറു വിഡിയോകളുമായെത്തിയത്. ദൈർഘ്യമേറിയ വിഡിയോകളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചെറു വിഡിയോകൾ ഹിറ്റാകുകയും വൈറലാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണു കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വൻ കമ്പനികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ജോഷ്, മോജ്, റോപോസോ, സിലി തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വിഡിയോകൾക്കു കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണിത്.

എല്ലാ ദിവസവും ചെറു വിഡിയോകൾ കാണുന്നവരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അവർ ദിവസവും 45 മിനിറ്റ് വിഡിയോ കാണുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്തി. അതായത് ഓരോ മാസവും ഏകദേശം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വിഡിയോകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിനു വർധിച്ചു വരുന്ന ജനപ്രീതിയാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. യുവതീയുവാക്കളുടെ മത്സരിച്ചുള്ള പ്രകടനങ്ങളും നിറങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവുമൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ വിഡിയോകൾ ആകർഷകമാകുന്നു. കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ താരങ്ങളും ഈ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു. അവരെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നത് എസ്എഫ്‌വികൾക്കുള്ള വലിയ ഭാവിയെ കാണിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ എസ്എഫ്‌വികളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ 3.5 ഇരട്ടിയും ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിൽ 12 ഇരട്ടിയും വർധനവാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ 30 കോടിയിലധികം ആളുകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെറു വിഡിയോകൾ കാണുന്നുവെന്നാണു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. വിഡിയോകൾ ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം മുതലെടുത്ത് വിപണി പിടിക്കാൻ കുത്തക കമ്പനികൾ വരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ മോജുമായി കൈകോർത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്

ഓരോ മാസവും 16 കോടിയോളം ആളുകളാണു മോജിലെ വിഡിയോകൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര എസ്എഫ്‌വിയായ മോജുമായി കൈകോർത്തു ഷോപ്പിങ് അനുഭവം പുതിയ തലങ്ങളിലെത്തിക്കാനാണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് രംഗത്തെ ഭീമൻമാരായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ശ്രമം. മോജിലെ വിഡിയോകളിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ മോജിൽ നിന്നു തന്നെ നേരിട്ടു വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണു പുതിയ നീക്കം. ഇതുവഴി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വിഡിയോകളും അവ യഥാർഥ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ മോജ് വഴി സാധിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിനു വിഡിയോയിലെ അഭിനേതാക്കൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നു തോന്നിയാൽ മോജിലെ വിഡിയോയിൽ നിന്നു തന്നെ ആ വസ്ത്രം തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ശേഖരത്തിലെത്തിക്കും. മോജിൽ കണ്ട വസ്ത്രം ഏതെന്നു സ്വയം കണ്ടെത്തി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പോയി സേർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയവും ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയ്ക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. വിഡിയോ കാണുമ്പോൾ ‌ആ വസ്ത്രം തനിക്കും വേണമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തു തന്നെ അതു വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രവും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരാശരി മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടിയാണു പുതിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

∙ ഇനിയും വളരും

2025 വർഷത്തിൽ 65 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ചെറു വിഡിയോകൾ കാണുന്നവരാകുമെന്നു പഠനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഗണ്യമായ വർധനവാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഇതിനു കാരണമായി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്റ്റാറായി മാറുന്നതും വരുമാനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും ചെറു വിഡിയോകൾ കൂടുതലായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായി. ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഡിയോകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ പരിസരം മറന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നവരേറെയാണ്.

ചെറുപ്പക്കാരാണു കൂടുതൽ ഇവയ്ക്ക് അടിമകളായി മാറുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളടക്കങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും യുവാക്കളും കൗമാര പ്രായക്കാരുമാണ്.

ഈ ലോകം ഇനി പഴയതുപോലെ പടങ്ങളിലേക്കും ടെക്സ്റ്റ് മെസേജുകളിലേക്കും തിരികെ പോകില്ലെന്നാണു വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് വിഡിയോകളുടെ കാലമാണെന്നും ഇവർ കരുതുന്നു. ഇന്നു കാണുന്ന വിഡിയോകളിൽ നിന്നു 3ഡി വിഡിയോകളിലേക്ക് ലോകം പതിയെ മാറുകയാണ്. അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി വിലക്കുറച്ചു ലഭ്യമാകുന്നതോടെ മെസേജുകളുടെ ലോകം അവസാനിക്കും എന്നും വിദഗ്ധർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഓരോ വ്യക്തിയെയും മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഹൈപ്പർ പഴ്സനലൈസേഷൻ വിഡിയോകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നതോടെ വിഡിയോകളിൽ ജനം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കൂടും. ഓരോരുത്തരുടെയും താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിഡിയോകളുടെ നിരയാണ് അവർക്കു ലഭ്യമാകുക. അതോടെ നേരംകൊല്ലി വിഡിയോകളിൽ മതിമറന്നിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ രീതികളെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയത്.

∙ ഇന്റർനെറ്റിനു ചെലവേറും

വിഡിയോ ഉപയോഗം കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി വർധിച്ചു വരികയാണെങ്കിലും അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഇന്റർനെറ്റ് താരിഫ് വർധന തിരിച്ചടിയായേക്കും. ദിവസവും ഒന്നര ജിബി നെറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്ന തുകയ്ക്കു പുതിയ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒരു ജിബി നെറ്റ് മാത്രമാണു ലഭിക്കുക. മിക്ക ഓഫറുകളിലെയും കാലാവധിയും കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിഡിയോകളും മറ്റും കാണുന്നതും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിന് അടിമപ്പെട്ടുപോകുന്ന യുവത്വം തുക ഉയർന്നാലും അതു നൽകാൻ തയാറാകാനും വഴിയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ‍ ഓരോ മാസത്തെയും ചെലവ് തുക വർധിക്കും. പതിയെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് താരിഫ് ഇന്ത്യയിലും എത്തുമ്പോൾ വരുമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഇന്റർനെറ്റിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകും. നിലവിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ.

