അമേരിക്കന്‍ ആധിപത്യം കുറയുന്നു, ചൈനീസ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ നിരോധിക്കുന്നത് തിരിച്ചടിക്കും?

ലോകത്തെ ടെക്‌നോളജി സൂപ്പര്‍ രാഷ്ട്രം എന്ന പദവി അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇനി എത്ര കാലത്തേക്ക് നിലനിര്‍ത്താനാകുമെന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ്. രാജ്യത്ത് ചൈനീസ് നിര്‍മിത സ്‌പൈ ക്യാമറകളും നിരോധിക്കാന്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. നേരത്തെ വാവെയ് അടക്കം പല ചൈനീസ് കമ്പനികളെയും ഉല്‍പന്നങ്ങളെയും നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഭാവിയില്‍ ഉടലെടുത്തേക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ പാടെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചാണ് അമേരിക്ക പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ആഗോള ടെക്‌നോളജിയുടെ അധിപന്‍ എന്ന പേരു നിലനിര്‍ത്താനുള്ള സാധ്യതനാള്‍ക്കുനാള്‍ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് അമേരിക്കന്‍ അധികാരികള്‍ നടത്തുന്ന പുതിയ നീക്കമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.



ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചില ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഉപകരണങ്ങളും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉപകരണങ്ങളും നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് കമ്മിഷന്‍. നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളായ ഹാങ്‌സൗ ഹൈക്‌വിഷന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനി, ഡാഹുവ ടെക്‌നോളജി കമ്പനി തുടങ്ങിയവ അടക്കമാണ് അമേരിക്ക നിരോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണ് എന്ന വാദമുയര്‍ത്തിയാണ് ഇത്. ഇത്തരം ക്യാമറകളും മറ്റും അമേരിക്കയില്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള അനുമതി പിന്‍വലിച്ചേക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ നിരത്തുകളിലും സ്‌കൂളുകളിലും ഗവണ്‍മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അടക്കം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ക്യാമറകള്‍ ഒറ്റയടിക്കു നീക്കംചെയ്യുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കില്ലെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഇവയേക്കാള്‍ ഭേദപ്പെട്ട എന്താണ് അധികാരികള്‍ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. പഴയവ മാറ്റി പുതിയവ പിടിപ്പിക്കുക എന്നത് കാലതാമസമെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പോലും അധികാരികള്‍ ആരോപിക്കുന്നതു പോലെ നേരത്തെ സ്വകാര്യതയ്‌ക്കോ സുരക്ഷയ്‌ക്കോ ഭീഷണിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നീക്കംചെയ്യാനും ആകില്ല. കൂടാതെ, ഇത്തരം ക്യാമറകള്‍ ഉപകരിക്കപ്പെട്ട നിരവധി സന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2018ല്‍ മെംഫിസ് പൊലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് വാങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് ഹൈക്ക്‌വിഷന്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വച്ച് പ്രതിവര്‍ഷം നൂറോളം അറസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് ദി വാള്‍സട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷമായി വിവിധ അമേരിക്കന്‍ സർക്കാർ വകുപ്പുകള്‍ ഇത്തരം ന്യായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് പല ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്കും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഈ കമ്പനികളില്‍ പലതും വിദേശത്തു നിന്നു ലഭിക്കുമായിരുന്ന അല്‍പ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി കാത്തുനില്‍ക്കാതെ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുകയറിയിരിക്കുകയാണ്. റോബോട്ടിക്‌സ്, ബുദ്ധിയുള്ള വാഹന സിസ്റ്റങ്ങള്‍, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനു സഹായകമായ, വിവിധ തലങ്ങളുള്ള പേര്‍സെപ്ഷന്‍ ടെക്‌നോളജികള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഈ കമ്പനികളില്‍ പലതും പുതിയ കുതിപ്പുകള്‍ നടത്തിയതായി കാണാം.

ഹൈക്ക്‌വിഷന് ആഭ്യന്തരമായി വികസന സാധ്യതകള്‍ തുറന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏകദേശം 100 കോടി ഡോളറാണ് ഗവേഷണത്തിനും മറ്റുമായി കമ്പനി മാറ്റിവച്ചത്. അമേരിക്ക ഓടിച്ചുവിട്ട വാവെയ് കമ്പനിയും പ്രാദേശികമായി മികവു കാട്ടുന്നതിനു പുറമെ, ആഫ്രിക്ക അടക്കം ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി വാവെയ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ വഴി കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 168 ശതമാനം വരുമാന വര്‍ധന ഉണ്ടായെന്നും പറയുന്നു.

സാധാരണഗതിയില്‍ ടെക്‌നോളജിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അവസാനവാക്കാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന അമേരിക്ക 5ജിക്കു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മിതിയിലടക്കം പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പിന്നിലാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ റിലയന്‍സും സ്വന്തം നിലയില്‍ 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിലും അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തെ മറികടന്ന് ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് 5ജി ബെയ്‌സ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ നിർമിച്ചുവരുന്നു. ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും സുപ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യ അമേരിക്കയ്ക്കു മുൻപേ കണ്ടെത്തുകയും അമേരിക്കയ്ക്ക് അതിനൊപ്പം എത്താന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്താല്‍ അത് രാജ്യത്തിന് വലിയ റിസ്‌കായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. പഴഞ്ചന്‍ ധാരണകള്‍ മാറ്റി കാലോചിതമായി ചിന്തിക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പഴയപ്രതാപം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ചേക്കും.

∙ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം നിരോധിച്ചതോടെ റഷ്യയില്‍ ടെലഗ്രാം വസന്തം

രാജ്യത്ത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും നിരോധിച്ചതോടെ റഷ്യക്കാര്‍ കൂട്ടത്തോടെ ടെലഗ്രാമിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണാനാകുന്നതെന്ന് എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ടെലഗ്രാമിന്റെ ഡേറ്റാ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി, അതിന് വ്യാജവാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് തുടങ്ങിയ ന്യൂനതകള്‍ പോലും ഗൗനിക്കാതെ ആളുകള്‍ ആപ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ യുദ്ധത്തിനിടയിലും റഷ്യയില്‍ ടെലഗ്രാം വസന്തം വിരിഞ്ഞു. ആപ് റഷ്യന്‍ വംശജരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും അത് നിരോധിച്ചേക്കില്ലെന്നുമുള്ള ചിന്തയാകണം പുതിയ മാറ്റത്തിനു പിന്നില്‍.

∙ റഷ്യയില്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനു പകരം റോസ്ഗ്രം

ഇന്ത്യ ടിക്‌ടോക് നിരോധിച്ചപ്പോള്‍ ഇവിടെ കണ്ടതിനു സമാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് റഷ്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ ആപ്പായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെ അനുകരിച്ച് പ്രാദേശിക ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ ഒരു ആപ് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. റോസ്ഗ്രാം (Rossgram) എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന ആപ് മാര്‍ച്ച് 28ന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും. റോസ്ഗ്രാമിലെ ചില കണ്ടെന്റ് കാണണമെങ്കില്‍ പണം നല്‍കേണ്ടിവരും, ആപ് വഴി ക്രൗഡ്ഫണ്ടിങ് സാധ്യമാകും തുടങ്ങിയവ റോസ്ഗ്രാമിന്റെ സവിശേഷതകളായിരിക്കുമെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ബ്രസീലില്‍ ടെലഗ്രാം നിരോധനം

ബ്രസീൽ പൊലീസിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ച് രാജ്യത്തെ സുപ്രീംകോടതി ടെലഗ്രാം ആപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടുവെന്ന് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാടുള്ള പ്രസിഡന്റ് ജയര്‍ ബൊള്‍സൊനാരോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ നിയന്ത്രണാതീതം ആയതോടെയാണ് ആപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിവയ്പ്പിക്കാന്‍ പൊലീസ് കോടതിയുടെ സഹായം തേടിയത്. വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുയായികള്‍ തീര്‍ത്തും അവഗണിച്ചതോടെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

∙ റഷ്യയുടെ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ വേണ്ട രീതിയില്‍ ഏശുന്നില്ലെന്ന്

സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് റഷ്യ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ. എന്നാല്‍ റഷ്യ യുക്രെയ്‌ന് എതിരെ ഇതുവരെ നടത്തിയ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കാര്യമായി ഏശിയിട്ടില്ലെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ റഷ്യ കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയാമെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ തങ്ങള്‍ക്ക് റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ വേണ്ട പ്രതിരോധം ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

English Summary: US ban on Chinese spy cameras will backfire