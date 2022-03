ഇതായിരിക്കാം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 200എംപി ക്യാമറാ ഫോണ്‍; റഷ്യയ്ക്ക് സ്വന്തം ആപ്പ് സ്റ്റോര്‍

മോട്ടൊറോള ഫ്രോണ്ടിയര്‍ ആയിരിക്കാം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 200എംപി ക്യാമറയുള്ള സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ എന്ന് സാംമൊബൈല്‍ (SamMobile) റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ചൈനീസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വെയ്‌ബോയില്‍ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട്. മോട്ടൊറോള ഉടനെ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന തങ്ങളുടെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും റെസലൂഷനുള്ള സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ക്യാമറാ സെന്‍സറുകളില്‍ ഒന്ന് ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. സാംസങ് ആണ് 200എംപി റെസലൂഷനുള്ള ഐസോസെല്‍ എച്പി1 സെന്‍സര്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ചത്. മോട്ടൊയുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് എഫ്/2.2 അപര്‍ചറാണ് ഉള്ളതെന്നും, ഒപ്ടിക്കല്‍ ഇമെജ് സ്റ്റബിലൈസേഷന്‍ ഉണ്ട് എന്നും ചിത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് മനസ്സിലാകും.

ഡൈനാമിക് പിക്‌സല്‍ ബിനിങ്

ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ഡൈനാമിക് പിക്‌സല്‍ ബിനിങ് നടത്താനുള്ള ശേഷിയാണ് സെന്‍സറിന്റെ മികവുകളിലൊന്ന്. സാംസങ് ആണ് സെന്‍സര്‍ നിര്‍മിച്ചതെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണുകളിലൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കമ്പനി ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും മനസ്സില്‍വയ്ക്കണം. നേരത്തേ പ്രചരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഷഓമി ആയിരുന്നു ഈ സെന്‍സര്‍ വച്ചുള്ള ഫോണിറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആദ്യ കമ്പനി. എന്നാല്‍, ഷഓമി സോണി സെന്‍സറുകളിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. മോട്ടൊറോള ഫ്രൊണ്ടിയര്‍ ഫോണിന് 6.67-ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീന്‍ സൈസാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഓലെഡ് പാനലിന് 144ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 ജെന്‍ 1 പ്രൊസസറായിരിക്കും ഫോണിന് ശക്തി പകരുക. ഈ മോഡലിന് 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സംഭരണശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തിന് 52 ബില്യന്‍ മാറ്റിവച്ച് അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റ്

സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തിനായി അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റ് 52 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ മാറ്റിവച്ചു എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ചിപ്പ് നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് സബ്‌സിഡി നല്‍കാനായിരിക്കും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കുക.

നെതര്‍ലൻഡ്സില്‍ ആപ്പിളിന് വീണ്ടും പിഴ വീണേക്കും

നെതര്‍ലൻഡ്സ് അതോറിറ്റി ഫോര്‍ കണ്‍സ്യൂമേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് വീണ്ടും പിഴയിടാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ഇതുവരെ 55 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ആപ്പിളിന് നെതര്‍ലൻഡ്സ് പിഴയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പിഴ 5.5 ദശലക്ഷം ഡോളറായിരിക്കും. ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്‌റ്റോര്‍ വഴി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകള്‍ അവരുടെ പേമെന്റ് രീതികള്‍ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാണ് പുതിയ പിഴ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം വരെ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം ആപ്പിള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഐഫോണിനും ആപ്പിള്‍ വാച്ചിലും 3ഡി ടച്ച് മടങ്ങി വന്നേക്കും

തങ്ങളുടെ ഫോഴ്‌സ് ടച്ച് അഥവാ 3ഡി ടച്ച് ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്പിള്‍ കമ്പനി നിർത്തിയിരുന്നു. സ്‌ക്രീനില്‍ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഐക്കണില്‍ ഏതാനും സെക്കന്‍ഡ് അമര്‍ത്തിയാല്‍ ചില അധിക ഫങ്ഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്. (പുതിയ ഐഫോണുകളിലും മറ്റും 3ഡി ടച്ചിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാപ്ടിക് ടച്ച് ആണ്. ഐഫോണ്‍ 11 മുതലാണ് ഇത്.) എന്നാല്‍, 9ടു5മാക്കിന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്, 3ഡി ടച്ച് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രഷര്‍ സെന്‍സര്‍ ടെക്‌നോളജിയുടെ പുതിയ തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി എന്നാണ്. ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ കമ്പനി സമര്‍പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിനു പകരം ആപ് സ്റ്റോര്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ റഷ്യന്‍ ഡിവലപ്പര്‍മാര്‍

ഗൂഗിളിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറും യൂട്യൂബും റഷ്യയില്‍ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചുള്ള ഇടപാടുകള്‍ നിർത്തിയതിനാല്‍ അടുത്ത വഴി നോക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ള ഡവലപ്പര്‍മാരെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. റഷ്യക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണ ഗതിയില്‍ ആപ്പുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇപ്പോള്‍ സാധിക്കില്ല. അതിനാലാണ് തങ്ങള്‍ നാഷ്‌സ്‌റ്റോര്‍ (NashStore) എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ആപ് സ്റ്റോര്‍ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് മേധാവി വ്‌ളാഡിമിര്‍ സിക്കൊവ് പറഞ്ഞു. നാഷ്‌സ്റ്റോര്‍ എന്നതിനെ 'ഞങ്ങളുടെ സ്‌റ്റോര്‍' എന്ന് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യാം.

180 ഡിഗ്രി തിരിക്കാവുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് പ്രൊജക്ടറുമായി സാംസങ്

കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ സാംസങ് 180 ഡിഗ്രി തിരിക്കാവുന്ന തങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് പ്രൊജക്ടര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തിച്ചു. ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ മേല്‍ക്കൂരയിലോ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം. കിടന്നുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് കാണുന്നവര്‍ക്ക് മേല്‍ക്കൂരയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാമെന്നത് ഉത്സാഹം പകര്‍ന്നേക്കും. ഈ ഫ്രീസ്റ്റൈല്‍ പ്രൊജക്ടറില്‍ പല ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഐഒഎസില്‍നിന്നും ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍നിന്നും മിറര്‍ ചെയ്തും കണ്ടന്റ് കാണാം. ഫ്രീസ്റ്റൈല്‍ പ്രൊജക്ടറിന് 360 ഡിഗ്രി സറൗണ്ട് സൗണ്ടും ഉണ്ട്. വില 84,990 രൂപയാണ്. സാംസങിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പും ആമസോണും അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍നിന്ന് ഇത് വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും.

ലൈക്കാ ബ്രാന്‍ഡഡ് ക്യാമറ അടുത്ത ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണില്‍ ഷഓമി അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

തങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണില്‍ ലൈക്കാ ബ്രാന്‍ഡഡ് ക്യാമറ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഷഓമി എന്ന് എക്‌സ്ഡിഎ ഡവലപ്പേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. പ്രശസ്ത ജര്‍മന്‍ ലക്ഷ്വറി ക്യാമറാ നിര്‍മാതാവായ ലൈക്ക നേരത്തേ മറ്റൊരു ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മ്മാതാവായ വാവെയുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ലൈക്ക ഇനി ഷഓമിയുമായി സഖ്യത്തിലായേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പ്രചരണം.

ഇന്ത്യയില്‍ തങ്ങളുടെ ടാബ് സീരിസ് ഇറക്കാനൊരുങ്ങി ഷഓമി

രാജ്യത്ത് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ വില്‍പനയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഷഓമി തങ്ങളുടെ ടാബ് സീരിസ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടാബിന് 11-ഇഞ്ച് ഡബ്ല്യുക്യുഎക്‌സജിഎ എല്‍സിഡി പാനലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന് 120ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 860 പ്രൊസസറും 6ജിബി റാമും 256ജിബി സംഭരണശേഷിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാംസങ്ങും ലെനോവോയുമാണ് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടാബ്‌ലറ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ റിയല്‍മിയും ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വില്‍പനയിലുള്ള റിയല്‍മി പാഡിന്റെ വൈ-ഫൈ മാത്രമുള്ള (3ജിബി+32ജിബി) മോഡലിന് 13,899 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

35w യുഎസ്ബി-സി വാള്‍ ചാര്‍ജര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ആങ്കര്‍

താരതമ്യേന വിശ്വസിക്കാവുന്ന അക്‌സസറികള്‍ ഇറക്കുന്ന കമ്പനിയായ ആങ്കര്‍ തങ്ങളുടെ 35w വാള്‍ ചാര്‍ജര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന് ഒരു 20w പവര്‍ ഡെലിവറി പോര്‍ട്ടും 15w പവര്‍ഐക്യു 2.0 പോര്‍ട്ടും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഒരേ സമയം ചാര്‍ജ് ചെയ്യാം. ആമസോണ്‍ വിഴി വില്‍ക്കുന്ന ഈ ചാര്‍ജറിന് 18 മാസത്തെ വാറന്റിയാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്നത്. വില 2,199 രൂപ. ഫോണുകളും ടാബുകളും ചാര്‍ജ് ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

