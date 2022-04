സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടുവന്ന രീതിക്ക് ഉടന്‍ മാറ്റം വരുമോ? ട്വിറ്റര്‍ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായിരുന്ന ജാക് ഡോര്‍സി വിരമിച്ചതോടെ കമ്പനി മേധാവിയായ ഇന്ത്യന്‍ വംശജൻ പരാഗ് അഗ്രവാളിന്റെ ഭാവി എന്താകും? ടെസ്‌ലയുടെയും സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെയും മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിന്റെ 9.2 ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതോടെ അഗ്രവാളിന്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ഊഹോപോഹങ്ങളും പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ട്വിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവുമധികം ഓഹരി കൈവശംവയ്ക്കുന്ന ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ മസ്‌കിനെ ധിക്കരിക്കുക അഗ്രവാളിന് എളുപ്പമായേക്കില്ല. മസ്‌കും അഗ്രവാളുമായി ധാരണയിലാകുമോ എന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും, മസ്‌ക് സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്തേക്കും കാലെടുത്തുവച്ചതോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കും.

∙ അഗ്രവാളിനോടുള്ള അനിഷ്ടം മറച്ചുവയ്ക്കാതെ മസ്‌ക്

ട്വിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവുമധികം ഓഹരി ഇപ്പോള്‍ കൈവശംവയ്ക്കുന്ന ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ മസ്‌ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉടനടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ, സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തുന്നത് തനിക്ക് താൽപര്യമുള്ളതാണെന്ന് മസ്‌ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കും. ഇത് അഗ്രവാളിന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമോ എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ മസ്‌ക് അഗ്രവാളിന് അനുകൂലമായ ട്വീറ്റ് നടത്തിയെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ അദ്ദേഹം അഗ്രവാളിനെ റഷ്യന്‍ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ജോസഫ് സ്റ്റാലിനായി ചിത്രീകരിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകനായ ജാക് ഡോര്‍സിക്കു പകരം അഗ്രവാള്‍ വന്നതില്‍ തന്റെ അനിഷ്ടം മസ്‌ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

∙ ട്വിറ്ററിലെ മാറുന്ന സമവാക്യങ്ങള്‍

മസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 300 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ട്വിറ്റർ ഓഹരിയാണ്. ഇതിനെ നിഷ്‌ക്രിയ (passive) ഓഹരി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭാവിയില്‍ കമ്പനിയുടെ കൂടുതല്‍ ഓഹരി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്‍ക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ ഓഹരി വാങ്ങുന്നത് മസ്‌കിന് താൽപര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാമെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകള്‍ അത്തരം പ്രവണതകള്‍ക്ക് എതിരാണ്. ചുരുക്കം ചിലരുടെ കൈകളിലേക്ക് പല വിധ അധികാരങ്ങള്‍ ചെന്നെത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനു ഗുണകരമായേക്കില്ലെന്ന ചിന്തയാണ് കാരണം. പക്ഷേ, ഓഹരി വാങ്ങിയതോടെ മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ അധികാരികള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കിയതെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ഏതു സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസീവ് സ്റ്റെയ്ക്, ആക്ടീവ് സ്റ്റെയ്ക് ആകാമെന്നത് അഗ്രവാള്‍ അടക്കമുള്ളവരെ മുള്‍മുനയില്‍ നിർത്തും.

∙ ട്വിറ്റര്‍ മൊത്തമായി വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത

വാന്‍ഗാര്‍ഡ് ആണ് ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരി കൈവശംവയ്ക്കുന്നതില്‍ രണ്ടാമതുള്ളത്. അവര്‍ക്ക് 8.79 ശതമാനം ഓഹരിയാണുള്ളതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. മസ്‌ക് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. ട്വിറ്റര്‍ മൊത്തമായി അദ്ദേഹം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്നാണ് അനലിസ്റ്റായ ആഞ്ജലോ സിനോ പറഞ്ഞത്. മസ്‌കിന് താൽപര്യമുള്ള ഡോര്‍സിയുടെ കൈവശവും ട്വിറ്ററിന്റെ 2 ശതമാനത്തിലേറെ ഓഹരിയുണ്ട്.

∙ സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് വിപ്ലവം വരുമോ?

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനില്‍പിന് സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും ട്വിറ്റര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ തത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നും മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു വോട്ടെടുപ്പു നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 8 കോടിയിലേറെ ഫോളോവേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ 70.4 ശമാനം പേരും ‘ഇല്ല’ എന്നാണ് ഉത്തരം നല്‍കിയത്. ട്വിറ്റര്‍ സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ് എന്നാണ് പിന്നീട് മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. ഇതും അഗ്രവാളിനെതിരെയുള്ള പ്രസ്താവനയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ട്വിറ്ററിനെ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള തരം സമൂഹമാധ്യമമാക്കാന്‍ മസ്‌ക് ശ്രമിച്ചേക്കും. ട്വിറ്റര്‍ അധികാരികളോട് സംഭാഷണം തുടങ്ങാനുള്ള പാത മസ്‌ക് വെട്ടിത്തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് സമൂല പരിഷ്‌കരണം മസ്‌ക് നടപ്പാക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

∙ മസ്‌ക് ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തു!

പുതിയ ഒരു സമൂഹ മാധ്യമം വേണോ എന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവര്‍മാരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ‘വേണ്ട, ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്താല്‍ മതി’ എന്നു ചിലര്‍ മറുപടിയും നല്‍കിയിരുന്നു. അതാണിപ്പോള്‍ മസ്‌ക് സാധിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

∙ ഫെബ്രുവരിയില്‍ 23.6 ദശലക്ഷം കണ്ടന്റ് ഇന്ത്യയില്‍ നീക്കംചെയ്‌തെന്ന് മെറ്റാ

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍നിന്നും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍നിന്നുമായി ഇന്ത്യയിൽ 23.6 ദശലക്ഷം കണ്ടന്റ് നീക്കംചെയ്തുവെന്ന് ഇരു കമ്പനികളുടെയും മാതൃസ്ഥാപനമായ മെറ്റാ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഐടി നിയമം പ്രകാരമാണ് ഓരോ മാസത്തെയും നീക്കംചെയ്ത കണ്ടന്റിന്റെ കണക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്.

∙ പോര്‍ട്രോണിക്‌സിന്റെ സബ്‌വൂഫറോടു കൂടിയ സൗണ്ട്ബാര്‍ 5,999 രൂപയ്ക്ക്

പ്യൂവര്‍ സൗണ്ട് 103 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന 100w സൗണ്ട്ബാര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രൊട്രോണിക്‌സ് കമ്പനി. ഇതിനൊപ്പം സബ്‌വൂഫറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ഉള്ളതിനാല്‍ ഈ സൗണ്ട്ബാര്‍ പുതിയ ഏത് ടിവിയോ ടാബോ ഫോണോ ലാപ്‌ടോപ്പോ ആയി യഥേഷ്ടം വയര്‍ലെസായി ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഈ 2.1 ചാനല്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ വിവിധ ഓഡിയോ പ്രീ സെറ്റുകളും മോഡുകളും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. പ്യൂവര്‍ സൗണ്ട് 103ന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത സൗണ്ട് ബാര്‍ ഒന്നായോ നടുവില്‍ വച്ച് വിഭജിച്ച് രണ്ടു ചെറിയ സൗണ്ട്ബാറുകളായോ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ്.

∙ പ്രോട്രോണിക്‌സ് ടോക്ക് വണ്‍ വയര്‍ലെസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് സ്പീക്കര്‍

പ്രോട്രോണിക്‌സ് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രോഡക്ട് 'ടോക്ക് വണ്‍' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്‍ഫറന്‍സ് സ്പീക്കറാണ്. വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് അടക്കം അനുയോജ്യമാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നായിരിക്കാം ഇത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് ഒംനിഡിറെക്‌ഷനല്‍ (വിവിധ ദിശകളില്‍നിന്ന് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന) മൈക്രോഫോണുകളാണ് ഉള്ളത്. സിസ്റ്റത്തിന് 360 ഡിഗ്രി വോയിസ് പിക്ക്-അപ്പും പശ്ചാത്തല നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷനും ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഈ വയര്‍ലെസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് സ്പീക്കറില്‍ ഹൈ-എന്‍ഡ് ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് വി5.1 സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് വയര്‍ലെസ് പ്രകടനത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഒരു കണ്ട്രോള്‍ പാനലാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുവഴി കോളുകള്‍ വിളിക്കുകയോ, എടുക്കുയോ ചെയ്യാം. ഇതില്‍ 2600എംഎഎച് ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. വില 14,999 രൂപയാണ്.

