വരുന്ന രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിനിടെ മറ്റേതു ലോകരാജ്യത്തേക്കാളും വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുതിച്ചുയരുക ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനു തുല്യമായ ഊര്‍ജ നിര്‍മാണ സംവിധാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. ഇത്ര വലിയ ഊര്‍ജ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിറവേറ്റാനാവുക? പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പരിമിതികളുള്ളപ്പോള്‍.



2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഫോസില്‍ ഇതര ഇന്ധനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം 500 ജിഗാവാട്ട് ആക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ ഏതാണ്ട് 104 ജിഗാവാട്ട് ഉള്ള ഊര്‍ജ ഉൽപാദനമാണ് എട്ട് വര്‍ഷത്തിനകം 500 ജിഗാവാട്ടിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തേണ്ടത്. ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കില്‍ 2030 വരെയുള്ള ഓരോ മാസവും ശരാശരി ആണവ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഊര്‍ജോൽപാദന കേന്ദ്രം തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയാനാവുക. ഇന്ത്യയുടെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഏതാണ്ട് 20 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ മുതല്‍ 26.8 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരെ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ഈയൊരു ലക്ഷ്യത്തിനായി പരമാവധി പത്ത് ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസത്തില്‍ ഒരു പാര്‍ലമെന്ററി കമ്മറ്റി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ ആഗോളതലത്തിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റു ചില വെല്ലുവിളികള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതുമുണ്ട്. ആഗോള താപനത്തിന്റെ കാരണക്കാരുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ളത്രയും ദരിദ്രമായ പല മേഖലകളിലേയും ജനങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഹരിതോര്‍ജ പദ്ധതികളുടെ ഇരകളാവുന്നത്. രാജ്യത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ഇപ്പോഴും തര്‍ക്കവിഷയമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല കാര്‍ഷിക സമൂഹങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച രേഖകളില്ല.

ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജം നിര്‍മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ പദ്ധതികളില്ല. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഊര്‍ജത്തിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള അപേക്ഷിച്ച് മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഈ പദ്ധതികള്‍ക്കുമുണ്ട്.

മറ്റൊരു സാധ്യത നഗരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ പരമാവധി സൗരോര്‍ജ പ്ലാന്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുക എന്നതാണ്. 2015ല്‍ 40 ജിഗാവാട്ട് സൗരോര്‍ജം കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളില്‍ നിര്‍മിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അധികം വൈദ്യുതി ഗ്രഡിലേക്ക് തിരികെ നല്‍കാനും അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയില്‍ വെല്ലുവിളിയാവുന്നത് സൗരോര്‍ജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ചെലവാണ്. 2022 ആകുമ്പോഴേക്കും നിര്‍മിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേടാനായത്.

2002ന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ 1.5 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കാറ്റില്‍ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. ഏതാണ്ട് 7,500 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശത്തിന്. കടലില്‍ കാറ്റാടി പാടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി നിര്‍മിക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയാണിത് കാണിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബല്‍ വിന്‍ഡ് എനര്‍ജി കൗണ്‍സിലിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം 2021ലെ ഇന്ത്യയുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും തീരദേശങ്ങളിലെ കാറ്റാടിപാടങ്ങളില്‍ നിന്നും നിര്‍മിക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെയും പ്രാരംഭ നിര്‍മാണ ചെലവാണ് വെല്ലുവിളിയാവുന്നത്.

