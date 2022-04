ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ3 5ജി ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഐസ്‌റ്റോര്‍ വഴി 28,900 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. അല്‍പം വളഞ്ഞ വഴിക്കാണെന്നു മാത്രം. ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ 3യുടെ 64ജിബി വേര്‍ഷാനാണ് ഏകദേശം 15,000 രൂപ കിഴിവില്‍ ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, ഇതൊരു ഫ്‌ളാറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടല്ല. എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, കോട്ടക് ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടായി നല്‍കുന്ന 2,000 രൂപ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് പുതിയ വില. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 8ന് പീക്ക് പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ഇവന്റില്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ച ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ 43,900 രൂപയാണ് എംആര്‍പി.



∙ അത്ര മോശമല്ലാത്ത എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഡീല്‍

ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ 3 പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എ15 ബയോണിക് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിനാല്‍ അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമികവിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം, ആ ചിപ്പ് ആണ് ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിനു പിന്നിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, എസ്ഇ മോഡലിന് 4.7-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുളള എല്‍സിഡി സ്‌ക്രീൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ഇല്ല. പഴഞ്ചന്‍ ഡിസൈനാണ്. പിന്നിലാണെങ്കില്‍ ഒറ്റ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ, ആ ക്യാമറ മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് റിവ്യൂകള്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോൾ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്ന 13,000 രൂപ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കിഴിവു നേടാന്‍ പകരം നല്‍കേണ്ടത് ഐഫോണ്‍ 8 ന്റെ 64ജിബി വേർഷനാണ്. സമാനതയുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് ഐഫോണ്‍ 8നും ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതേസമയം, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലും ഇതേ ഓഫറല്ലെങ്കിലും എക്‌ചേഞ്ച് വഴി 16,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് നല്‍കുമെന്നു പറയൂന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് അക്‌സിസ് ബാങ്ക് കാര്‍ഡിന് 5 ശതമാനം കിഴിവും നല്‍കുന്നു. ആമസോണിലും എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറും കിഴിവും ഉണ്ട്.

∙ മറ്റ് ഐഫോണ്‍ ഓഫറുകള്‍

ഐസ്റ്റോറിന്റെ ഈ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫര്‍ ഒറ്റ മോഡലില്‍ മാത്രമായി ഒതുക്കിയിട്ടില്ല. എസ്ഇ 5ജി മോഡലിന്റെ 128ജിബി, 256 ജിബി വേരിയന്റുകള്‍ക്കും ഓഫറുണ്ട്. കൂടാതെ, ഐഫോണ്‍ 12, ഐഫോണ്‍ 13 മോഡലുകള്‍ക്കും ഓഫറുണ്ട്. ഡിസികൗണ്ടും എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് ഐഫോണ്‍ 13, 128ജിബി മോഡലിന് നല്‍കേണ്ടത് 51,900 രൂപയാണ്. ഐഫോണ്‍ 12ന്റെ വില 38,900 രൂപ വരെ താഴും.

∙ റഷ്യക്കാര്‍ പ്രാദേശിക സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി തുടങ്ങി

വിദേശ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുമാനം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് , അതൊക്കെ ഏതു സമയത്തും നിലയ്ക്കാം. റഷ്യയിലെ പല ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും പണം നല്‍കുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് മോസ്‌കോ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജോജ് കവനോസ്യന്റെ (Kavanosyan) കാര്യമെടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് യൂട്യൂബില്‍ 60,000 ലേറെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അദ്ദേഹം റഷ്യയില്‍ തന്നെയുള്ള ആര്‍യുട്യൂബിനെ ആശ്രയിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, ക്രംലിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ താന്‍ ആദ്യം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വിഡിയോ ലൈവ് ആകാന്‍ 2-3 ദിവസം വരെ എടുത്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വിഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം ആര്‍യുട്യൂബില്‍ അംഗീകാരം ഒക്കെ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുഎന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും വിലക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. റഷ്യക്കാര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് പകരം വികൊണ്ടക്ടെ (VKontakte) എന്നൊരു റഷ്യന്‍ സേവനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വാട്‌സാപ് പോലെയുള്ള സന്ദേശക്കൈമാറ്റ ആപ്പുകള്‍ക്കു പകരമുള്ള, റഷ്യന്‍ ഉടമകള്‍ക്കു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെലഗ്രാമിന് നല്ല കാലമാണ്. ആപ്പിന് 23 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനു പകരം ഫിയസ്റ്റ എന്ന ആപ്പിലേക്കു മാറുകയാണ് റഷ്യക്കാര്‍. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് റഷ്യക്കാര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോസോഗ്രാമിനും ഉപയോക്താക്കള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു. വിദേശ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ പടിക്കു പുറത്താക്കിയ ചൈനയുടെ നയം പിന്തുടരാനായിരിക്കാം റഷ്യ മുതിരുന്നതെന്നും കരുതുന്നു.

∙ വണ്‍പ്ലസ് ഏപ്രില്‍ 28ന് കൂടുതല്‍ ശക്തി നല്‍കുമെന്ന്

മോര്‍ പവര്‍ ടു യൂ എന്ന പേരില്‍ ഏപ്രില്‍ 28ന് പുതിയ ഇവന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വണ്‍പ്ലസ്. അന്നേ ദിവസം കമ്പനി എന്തായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് വൺപ്ലസ് ആരാധകര്‍ ഇപ്പോള്‍ തലപുകയ്ക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ, 20,000 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള ആദ്യ വണ്‍പ്ലസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണായിരിക്കാം കമ്പനി പുറത്തിറക്കുക എന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് സിഇ 2 ലൈറ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ഫോണായിരിക്കാം പുറത്തിറക്കുക. ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു പെയര്‍ ഇയര്‍ബഡ്‌സും പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നും പറയുന്നു. വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് താരതമ്യേന വിശ്വസിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവടുന്ന യോഗേഷ് ബ്രാര്‍ ആണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം: https://bit.ly/3KATACr

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2ടി

കുപ്രസിദ്ധമാണ് വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2. പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് ഏറ്റവുമധികം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിലൊന്നാണിത്. ഇതിനു പകരമായി കമ്പനി വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് 2ടി എന്നൊരു മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന് മിഡിയാടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 1300 ആയിരിക്കാം പ്രോസസര്‍.

∙ വണ്‍പ്ലസ് 10ആര്‍ മോഡലിന്റെ പേര് വണ്‍പ്ലസ് എയ്‌സ്?

കമ്പനി അടുത്തതായി പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു മോഡലാണ് വണ്‍പ്ലസ് 10ആര്‍. വണ്‍പ്ലസിന്റെ ഏറ്റവും മുന്തിയ മോഡലായ 10പ്രോയുടെ വില താമസിയാതെ ഉയര്‍ന്നേക്കും. എന്നാല്‍ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയായിരിക്കും വണ്‍പ്ലസ് 10ആര്‍ മോഡലിന്. അതേസമയം, ഈമോഡലിനെ വണ്‍പ്ലസ് എയ്‌സ് എന്ന് വിളിച്ചേക്കുമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്.

∙ മോട്ടറോള ജി22 അവതരിപ്പിച്ചു; വില 10,999 രൂപ മുതല്‍

മോട്ടറോളയുടെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മോഡലുകളിലൊന്നായ ജി22 അവതരിപ്പിച്ചു. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 10,999 രൂപയാണ് വില. എന്നാല്‍, ഏപ്രില്‍ 13, 14 ദിവസങ്ങളില്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ നടക്കുന്ന സെയിലില്‍ ഇതിന് 1000 രൂപ കിഴിവില്‍ വാങ്ങാം. വില 9,999 രൂപയായി കുറയും. ഫോണിന് 6.5-ഇഞ്ച് എല്‍സിഡി സ്‌ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. ഈ 4ജി ഫോണിന് മീഡിയാടെക് ഹെലിയോ ജി37 ആണ് പ്രോസസര്‍. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പിന്നില്‍ നാലു ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് 50എംപി റെസലൂഷന്‍ ഉണ്ട്. 16 എംപിയാണ് സെല്‍ഫി ക്യാമറയുടെ റെസലൂഷന്‍. ബാറ്ററി 5000 എംഎഎച് ആണ്.

∙ വിവോ എക്‌സ് ഫോള്‍ഡ് അവതരിപ്പിച്ചു

വിവോ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണ്‍ എക്‌സ് ഫോള്‍ഡ് ചൈനയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫോണിന് ഏകദേശം 1,07,200 രൂപ വില വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഉള്ളിലേക്കു മടക്കാവുന്ന ഫോണിന് മടങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ 6.53-ഇഞ്ചാണ് വലുപ്പം. തുറക്കുമ്പോഴാകട്ടെ 8.03-ഇഞ്ച്സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പം ലഭിക്കും. ഇത് 300,000 തവണ വരെ തകരാറില്ലാതെ തുറക്കാമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 ജെന്‍ 1 ആണ് പ്രോസസര്‍.

