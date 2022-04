അന്യഗ്രഹജീവികളെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തും മെസേജ്, നാസയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍

ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില്‍ ബുദ്ധിയുദിച്ചവരായി മനുഷ്യര്‍ മാത്രമെ ഉള്ളോ? അന്യഗ്രഹങ്ങളില്‍ മനുഷ്യരെപ്പോലെയോ, മനുഷ്യരേക്കാളേറെയോ ബുദ്ധി വികാസം പ്രാപിച്ച ജീവികള്‍ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഏറെക്കാലമായി ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാധാരണക്കാരും ചോദിച്ചുവരുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജീവനുണ്ടോ എന്നു പോയി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളൊന്നും ഇതുവരെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ നാഷണല്‍ ഏറോനോട്ടിക്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ (നാസ) പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത്. ബാഹ്യാകാശത്തേക്ക് (outer space) ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാസ. ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിച്ച സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ഈ സന്ദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് നാസ കരുതുന്നത്. ഈ നീക്കത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.



∙ ബീക്കണ്‍ ഇന്‍ ദി ഗ്യാലക്‌സി

ബുദ്ധിയുള്ള മറ്റു ജീവികളുണ്ടെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് ഭൂമിയും മനുഷ്യരും ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന സന്ദേശം കൈമാറാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ബീക്കണ്‍ ഇന്‍ ദ ഗ്യാലക്‌സി എന്നാണ്. നാകവീഥിയിലെ ദീപം, അറിയിപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഇത് ഹൃസ്വ റേഡിയോ തരംഗരീതിയിലായിരിക്കും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക. ക്ഷീരപഥത്തില്‍ അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരിക്കും പ്രക്ഷേപണം നടത്തുക. എന്നാല്‍, ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓക്‌സ്‌ഫഡ് ഗവേഷകന്‍ എന്ന് ഡെയ്‌ലി ടെലഗ്രാഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

∙ നീക്കം അപകടകരമെന്ന് ഗവേഷകന്‍

നാസ അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശം തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അന്യഗ്രഹ സംസ്‌കാരം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു കടന്നുകയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഓഫ് ഹ്യുമാനിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആന്‍ഡേഴ്‌സ് സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗ് നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. നാസയുടെ സന്ദേശം ഒരു ഭൗമേതര സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അന്യഗ്രഹജീവികള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നടത്തുന്ന ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങളെ പൊതുവെ തമാശ ആയാണ് കാണുന്നത്. ആളുകള്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിനാലാണ് നാസയുടെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന അത് ഡീകോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു അന്യഗ്രഹ സംസ്‌കാരം നിലവിലുണ്ടെങ്കില്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു കടന്നുകയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം അവര്‍ ശാസ്ത്രപരമായി വളരെ വികാസംപ്രാപിച്ചവരായിരിക്കും.

∙ നിങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍

നാസ ഇപ്പോള്‍ അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശം അന്യഗ്രഹ ജീവികളോട് ‘നിങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍’ എന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ്കാര്‍ഡ് അയയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നാണ് സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗ് പറയുന്നത്. സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചും, ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൗമോപരിതലത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ബോധമുള്ളവരായി തീരും അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍. അതോടെ വിഭവസമ്പന്നമായ ഭൂമിയെ ബലമായി കീഴ്‌പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് അവര്‍ കരുതുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

∙ സഹ ഗവേഷകനും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി

സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗിനൊപ്പം ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ടോബി ഓര്‍ഡ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 2020ല്‍ ദി പ്രെസിപിസ് (The Precipice) എന്ന പേരില്‍ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരെക്കാള്‍ വികാസം പ്രാപിച്ച സംസ്‌കാരമുളള ജീവിവര്‍ഗങ്ങളുമായി സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപായത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ബാഹ്യാകാശത്ത് നമ്മുടേതിനേക്കാള്‍ ശക്തിപ്രാപിച്ച സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്ക. അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണോ, ആക്രമണോത്സുകരാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യവും ഇല്ല. സൗമ്യമായ സംസ്‌കാരങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നിരവധി മടങ്ങ് പ്രശ്‌നംപിടിച്ച കാര്യമായിരിക്കും ആക്രമണകാരികളായ അന്യഗ്രഹജീവികളോട് നമ്മള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഓര്‍ഡും പറയുന്നത്.

∙ സന്ദേശം ഇതാദ്യമായല്ല

ഇതാദ്യമായല്ല ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്നത്. എം13 എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമുച്ചയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി 1974ല്‍ റേഡിയോ ടെലസ്‌കോപ് വഴി പ്യൂട്ടോ റിക്കോയിലെ അറെസിബോയില്‍ നിന്ന് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അരെസിബോ സന്ദേശം എന്ന പേരിലാണ്. സന്ദേശത്തില്‍ മനുഷ്യരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് ഇതുവരെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

