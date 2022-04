സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള, ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയും ബുദ്ധിമാനായ ബിസിനസുകാരനുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ പരിശ്രമം ആദ്യ കടമ്പ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ ഭരണസമിതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വില അംഗീകരിച്ചതോടെ കമ്പനിയില്‍ ഇനി എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതടക്കമുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുകയാണ്. കമ്പനി ഇനി പരിപൂര്‍ണമായും ഒരാള്‍ക്കു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങാനുള്ള മസ്‌കിന്റെ നീക്കം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിപരമല്ല എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം, ട്വിറ്ററില്‍ വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും അതിനെ അദ്ദേഹം നവീകരിക്കുക എന്ന് സിഎഫ്ആര്‍എയിലെ ഏയ്ഞ്ജലോ സിനോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ പുതിയൊരു കമ്പനിയാകുമോ?

എന്തിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാന്‍ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്ന ആളാണ് മസ്‌ക്. സ്വന്തം മകന് അതിവിചിത്രമായ പേര് (X Æ A-Xii) നല്‍കിയ മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിനെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വിടില്ലെന്നു തന്നെയാണ് പൊതുവേ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ട്വിറ്ററിനെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കും ആകര്‍ഷകമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാക്കാന്‍ മസ്‌കിനു സാധികുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായാല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് അടക്കമുള്ള എതിരാളികള്‍ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ ട്വിറ്ററിന് സാധിച്ചേക്കും. തന്ത്രശാലിയായ മസ്‌കിന്റെ മനസ്സില്‍ പല പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവ കാത്തിരുന്നു കാണാനേ സാധിക്കൂ.

∙ ട്വിറ്ററിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരാം?

ട്വിറ്ററിൽ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്, ട്വീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയാണ്. മസ്‌ക് ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം, ട്വിറ്ററിന്റെ ആധികാരികത തന്നെ ട്വീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് എന്ന വാദവും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു രാജ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ വരുന്നതോടെ അതു പിന്‍വലിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനോടകം അത് ലോകമെമ്പാടും ചര്‍ച്ചയായിരിക്കും. അതിനാല്‍ ട്വീറ്റ് എഡിറ്റു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടര്‍ വാദിക്കുന്നത്.

∙ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാതെ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം?

മസ്‌കിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ട്വീറ്റ് നടത്തി ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നല്‍കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാല്‍, ട്വിറ്റര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മറ്റൊരു സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നടത്തിയ ട്വീറ്റ് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കാനാണ് ശ്രമം. അതായത്, ട്വീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ നേരത്തേ എന്തായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വേണ്ടവര്‍ക്കു കാണുകയും ചെയ്യാം. എന്നാല്‍, ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് ഉറച്ച ശേഷം മാത്രം ട്വീറ്റു ചെയ്യട്ടെ, വേണമെങ്കില്‍ വ്യാകരണവും അക്ഷരപ്പിശകുകളും മാത്രം മാറ്റാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും മറ്റും പേരില്‍ അക്ഷരത്തെറ്റുകളും ഓട്ടോകറക്ട് മൂലം വന്നിരിക്കുന്ന പിഴവുകളും മറ്റും ഒഴിവാക്കി നല്‍കണം എന്നാണ് ഒരു വാദം. അതേസമയം, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയില്‍ എഡിറ്റ് ഫീച്ചര്‍ അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ട്വിറ്ററിലെത്തിയേക്കുമെന്ന് ടെക് ബ്ലോഗര്‍ ജെയ്ന്‍ വോങ് പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ ട്രംപ് അടക്കമുള്ള മുന്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ തിരിച്ചെത്തുമോ?

ട്വിറ്ററിലേക്ക് ഇനി ഇല്ലെന്ന് മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പുതിയ നയങ്ങളുടെ ബലത്തില്‍, അദ്ദേഹം അടക്കം ട്വിറ്ററില്‍നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട പലരും തിരിച്ചെത്തിയേക്കാമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

∙ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കില്ലെന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റം

താന്‍ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നായിരുന്നു മസ്‌ക് ആദ്യം മുതല്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ എന്തും വിളിച്ചുപറയാനുള്ള ഒന്നായി ട്വിറ്ററിനെ മാറ്റില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താനുദ്ദേശിച്ച അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിയമത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറച്ചില്‍ മാത്രം ആണെന്നും മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ എന്തു സംഭവിക്കും?

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ ഭേദഗതിയില്‍ (1951) തന്നെ അതിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ആക്ട് –2000 പ്രകാരവും പല നിബന്ധനകളും ട്വിറ്ററിനും അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. ചില പോസ്റ്റുകള്‍ എടുത്തുകളയാന്‍ പറയാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനു നല്‍കുന്നതാണ് ഇത്. പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങളും പല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. മുന്‍ കേന്ദ്ര ഐടി വകുപ്പു മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ കാലത്ത് മിക്ക മാസങ്ങളിലും ട്വിറ്ററും സർക്കാരും പോരടിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും തോന്നിയതുപോലെയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനം ട്വിറ്ററില്‍ വേണ്ട എന്ന് മസ്‌ക് പറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയിലും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നേക്കും.

∙ പോയിസണ്‍ പില്‍, ഏറ്റെടുക്കല്‍ നാടകങ്ങള്‍

ഏകദേശം 44 ബില്യന്‍ ഡോളറിനായിരിക്കും കമ്പനി മസ്‌ക് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ് പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ ബോര്‍ഡ് ഇത് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. ട്വിറ്റര്‍ ഓഹരി ഉടമകള്‍ക്ക് ഓഹരി വില്‍ക്കാനുള്ള ഉപദേശവും ബോര്‍ഡ് നല്‍കി. നേരത്തേ, മസ്‌കിന്റെ ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെ ഒരു സാമ്പത്തിക കുടുക്കായി, പോയിസണ്‍ പില്‍ നല്‍കി തടയാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഭരണസമിതി നടത്തിയത്. ട്വിറ്ററിന്റെ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ മസ്‌കിനെതിരെ നിലകൊള്ളും എന്നായിരുന്നു സൂചന. എന്നാല്‍, തന്ത്രശാലിയായ മസ്‌ക് മറ്റൊരു നീക്കം നടത്തിയതോടെ, അവരുടെ പ്രതിരോധം തകര്‍ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്ന് എപി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങാനായി താന്‍ 46.5 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ സ്വരൂപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും അതില്‍ 21 ബില്യന്‍ തന്റെ സ്വന്തം സ്വത്താണ് എന്നുമാണ് മസ്‌ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റ് നിക്ഷേപകരെയും കൂടെക്കൂട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ട്വിറ്റര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രതിരോധം തകരുകയായിരുന്നു.

∙ മസ്‌കിന്റെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യം ഫലംകണ്ടു

നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു തന്നെയാണ് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മസ്ക് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ബോര്‍ഡ് പത്തി താഴ്ത്തി. ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ നടന്ന സംഭാഷണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. അതേസമയം, മസ്‌കിന് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും നടത്തുന്നതിലും ഉള്ള കഴിവ് കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മസ്‌കിനു വില്‍ക്കാതെ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും വിറ്റ് അവസാനം കമ്പനി തകര്‍ന്നാല്‍ നിക്ഷേപകരോട് ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന വാദവും മസ്‌കിന് ഗുണകരമായി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മസ്‌കിന്റെ ടെസ്‌ല കമ്പനിക്കുമാത്രം ഏകദേശം 1 ട്രില്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്യമാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ട്വിറ്ററിന്റെ 25 മടങ്ങ്. ട്വിറ്ററിന്റെ ഭാവി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം മസ്‌കിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കും പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു.

∙ മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കട്ടെ

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും പോകുന്നത് ഗൂഗിളിനും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനുമാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താന്‍ മസ്‌കിനെപ്പോലെ ഒരു കരുത്തന്റെ സാന്നിധ്യം വഴി ട്വിറ്ററിനു സാധിച്ചേക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്. ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരികള്‍ക്ക് 2010ല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂല്യത്തിന്റെ 300 മടങ്ങാണ് ഇപ്പോള്‍ വില ഉള്ളതെന്നും മസ്‌കിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ ട്വിറ്റര്‍ മസ്‌കിന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല

എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില്‍ നടന്നാല്‍ അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയില്‍ ട്വിറ്റര്‍ മസ്‌കിന് സ്വന്തമായേക്കും. അതേസമയം, ആദ്യം തന്നെ ട്വിറ്റര്‍ ഓഹരിയുടമകള്‍ക്ക് കമ്പനി മസ്‌കിനു വില്‍ക്കണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അവസരം നല്‍കും. ഇതിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മേയ് 25നാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം. എന്നാണ് അഭിപ്രായവോട്ടെടുപ്പെന്ന് അപ്പോഴറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. തുടര്‍ന്ന്, വില്‍പന പൂര്‍ത്തിയാകണമെങ്കില്‍ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരികളുടെ അംഗീകാരവും നേടണം.

∙ ട്വിറ്റര്‍ ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുമോ?

വളരെ കാലമായി മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിന്റെ ഭരണസമിതിക്കും മാനേജ്‌മെന്റിനുമെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. കഴിവുകെട്ടവരാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ തലപ്പത്ത് കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പല തവണ പച്ചയ്ക്കു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അതിനര്‍ഥം മസ്‌ക് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നടത്തിപ്പുകാരെയെല്ലാം പറഞ്ഞുവിട്ടേക്കും എന്നാണ്. ട്വിറ്ററിന്റെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളും മുന്‍ മേധാവിയുമായ ജാക് ഡോര്‍സിയും മസ്‌കിന്റെ കടന്നുവരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

