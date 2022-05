ആമസോണിനും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും മൂക്കുകയറിടാന്‍ സർക്കാർ, വരുന്നത് പുതിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് സംരംഭം

ഇ–കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ വമ്പൻമാർക്കു ബദലായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത ശൃംഖലയായ ഓപ്പൺ നെറ്റ്‍വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്‌സ് (ഒഎൻഡിസി) വൈകാതെ തുടങ്ങിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഡൽഹിക്കും ബെംഗളൂരുവിനും പുറമേ കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയേക്കും. വമ്പൻ കമ്പനികൾ വിപണി കയ്യടക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്ത ശൃംഖല തയാറാക്കുന്നത്. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകനായ നന്ദൻ നിലേകനി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉപദേശകസമിതിയിൽ കേന്ദ്ര വാണിജ്യമന്ത്രാലയം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇ–കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചട്ടം കേന്ദ്രം അന്തിമമാക്കുന്നതിനു സമാന്തരമായാണ് ഒഎൻഡിസി വികസിപ്പിക്കുന്നത്.



അതിവേഗം വളരുന്ന ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിപണിയിൽ യുഎസ് കമ്പനികളായ ആമസോണിന്റെയും വാൾമാർട്ടിന്റെയും ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു സർക്കാർ നീക്കമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്‌സിനായി (ഒഎൻഡിസി) ഒരു ഓപ്പൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന സർക്കാർ രേഖയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

നിയമ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ആമസോണിന്റെയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെയും ആഭ്യന്തര വിൽപനക്കാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് ബോഡി വ്യാഴാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇ–കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ആമസോണിന്റെയും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി വൻവിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ്, വൻകിട വിൽപനക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ റീട്ടെയിലർമാർ വളരെക്കാലമായി പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, എല്ലാ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളും തങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്നാണ് മുൻനിര ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾ വാദിക്കുന്നത്.

രണ്ട് വലിയ രാജ്യാന്തര കമ്പനികൾ രാജ്യത്തെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വ്യാപാരത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും നിയന്ത്രിച്ച്, വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തി, ചില വിൽപനക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും വിതരണക്കാരുടെ മാർജിൻ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സർക്കാർ രേഖയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനികളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഒഎൻഡിസിയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും തയാറായിട്ടില്ല.

30 ദശലക്ഷം വിൽപനക്കാരെയും പത്ത് ദശലക്ഷം വ്യാപാരികളെയും ഓൺലൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ ഒഎൻഡിസി പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് രേഖ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ, കുറഞ്ഞത് 100 നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.

ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും ഗ്രാമീണ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ ആപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ രേഖയിൽ പറയുന്നു.റീട്ടെയിലർമാരിൽനിന്നും വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ഇതിനകം പിന്തുണ ലഭിച്ചതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ വായ്പാദാതാക്കൾ ഇതിനകം തന്നെ മൊത്തം 100 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

ആമസോണിന്റെ ആന്തരിക രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം റോയിട്ടേഴ്‌സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കമ്പനി അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം വിൽപനക്കാർക്ക് വർഷങ്ങളോളം മുൻഗണന നൽകുകയും ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ മറികടക്കാൻ അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

∙ എന്താണ് ഒഎൻഡിസി?

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ സ്വകാര്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലവിലെ ഇ–കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ ഒരു പൊതുശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് ഒഎൻഡിസി ചെയ്യുന്നത്. ആമസോൺ പോലെ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നതിനു പകരം പേയ്മെന്റ് രംഗത്ത് യുപിഐ (യുണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ്) പോലൊരു സംവിധാനമാണ് ഒഎൻഡിസി. അതായത് ഗൂഗിൾ പേ, പേയ്ടിഎം, ഭീം, ഫോൺപേ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യുപിഐ വഴി പേയ്മെന്റ് നടത്താമെന്നതു പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാതെ, ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഇടനിലക്കാർ ഏറെയില്ലാത്തതിനാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉയർന്ന കമ്മിഷൻ ഈടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ലെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

∙ എങ്ങനെ?

ഒഎൻഡിസി സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക ആപ്പുണ്ടാകില്ല. പകരം യുപിഐ സേവനം വിവിധ ആപ്പുകളിൽ ലഭ്യമെന്ന പോലെ പലതിലും ഒഎൻഡിസി ലഭ്യമാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഫോൺപേ, പേയ്ടിഎം പോലെ ഏത് കമ്പനികൾക്കും ഒഎൻഡിസി സൗകര്യം അവരുടെ ആപ്പുകളിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഒഎൻഡിസി സൗകര്യമുള്ള ആപ്പിൽ നമ്മൾ 'ആട്ട' എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ വിവിധ ഒഎൻഡിസി സെല്ലർ സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന കടകൾ ഒരുമിച്ച് കാണാനാകും. ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്തു നിന്നു വാങ്ങാനുള്ള നിർദേശം നൽകിയാലുടൻ ഡെലിവറി സേവനം ഏതു വേണമെന്നും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വമ്പൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിലവിൽ ചില സെല്ലർമാരോടു കാണിക്കുന്ന വിവേചനം ഒഎൻഡിസിയിലുണ്ടാകില്ല.

"ഒരു റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാൽ ഒഎൻഡിസി സേവനം ലഭ്യമായ ഏത് ആപ്പിലും അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും പ്രചാരവുമാണ് ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകിട്ടുന്നത്."

English Summary: India Said to Launch Open Network for Digital Commerce to Take on Amazon, Flipkart