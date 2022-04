ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്കായി കരാര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ 47,000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് ബിജിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. തൊട്ടുമുൻപത്തെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 5 ഇരട്ടിയോളമാണിത്. ആപ്പിളിനായി ഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍, വിസ്ട്രണ്‍ കമ്പനികളാണ് ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഫോണ്‍ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നിര്‍മിച്ചത്. എന്നാല്‍, പ്രൊഡക്‌ഷന്‍ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍സെന്റീവ് (പിഎല്‍ഐ) സ്‌കീമിന്റെ ഗുണം അടുത്ത വര്‍ഷം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ നടപ്പു വര്‍ഷത്തേതിന്റെ ഇരട്ടി ഉൽപാദനം ഒരോ നിര്‍മാതാവും നടത്തണം.

ആപ്പിളിനായി ഐഫോണ്‍ കരാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന മൂന്നു കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്- ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍, വിസ്ട്രണ്‍, പെഗാട്രൊണ്‍. ഇവരോരുത്തരും 8,000 കോടി രൂപയ്ക്കുളള ഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കണം. എന്നാല്‍, ഈ മൂന്നു കമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് അടുത്ത വര്‍ഷം ഏകദേശം 47,000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ചേക്കുമെന്ന് മാര്‍ക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ പിഎല്‍ഐ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജോലിയായിരിക്കും ഇത്. അതേസമയം, കമ്പനികൾ ഈ വാര്‍ത്തയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഐഫോണുകളില്‍ ഏറിയ പങ്കും കയറ്റി അയയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. ലോക വിപണിയില്‍ ആപ്പിള്‍ ഒരു വര്‍ഷം കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഫോണുകളുടെ ഏകദേശം 1.5 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുന്നത്. ഇതിനാല്‍തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ഫോണുകളില്‍ ഏറിയ പങ്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്കു വിദേശനാണ്യം നേടിത്തരികയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങുന്നത് 2017ലാണ്. ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ ൃയാണ് രാജ്യത്തു നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഐഫോണ്‍ 11, 12, 13 എന്നിവ നിര്‍മിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പെഗാട്രൊണ്‍, തമിഴ്‌നാട്ടിലുള്ള വിസ്ട്രണ്‍ എന്നീ കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഐഫോണ്‍ 12 ആണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ത്തന്നെ ഫാക്ടറിയുള്ള ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ ഐഫോണ്‍ 11, 12, 13 എന്നിവ നിര്‍മിക്കുന്നു. സാംസങ്ങും ഇന്ത്യയുടെ പിഎല്‍ഐ സ്‌കീമിന്റെ ഗുണഭോക്താവാണ്. സമാനമായ 14 സ്‌കീമുകളാണ് സര്‍ക്കാർ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിച്ചരിക്കുന്നത്.

∙ അധിക വില്‍പന നടത്തിയത് ആപ്പിള്‍ മാത്രം

പുതിയ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ കൂടുതല്‍ പേര്‍ വാങ്ങിയതോടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യപാദത്തില്‍ മുന്‍പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍ക്കാനായത് ആപ്പിളിനാണെന്ന് ക്യാനലിസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ അടുത്ത വര്‍ഷം ആപ്പിളിന് 8 ബില്യന്‍ ഡോളറിനുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനായേക്കില്ലെന്ന്

കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലെ വരുമാനം കണക്കിലെടുത്താല്‍ ആപ്പിള്‍ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. ഇതേ പാദത്തില്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തെക്കാള്‍ 9 ശതമാനം അധിക വരുമാനം കമ്പനിക്കു ലഭിച്ചു. അവസാന പാദത്തില്‍ ഏകദേശം 97.3 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനമാണ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത വിജയത്തില്‍ ആഹ്ലാദം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി മേധാവി ടിം കുക്ക്. അതേസമയം, വരുന്ന പാദങ്ങളില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് 4 - 8 ബില്യന്‍ ഡോളറിനുള്ള വില്‍പന നടത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ചിപ്പ് ദൗര്‍ലഭ്യവും കോവിഡുമാണ് ഇതിനു കാരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

∙ മിക്‌സ്ഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റിന് ആപ്പിള്‍ കൂടുതല്‍ പേറ്റന്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി

വരും മാസങ്ങളില്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന മിക്‌സ്ഡ് റിയാലിറ്റി (എആര്‍/വിആര്‍) ഹെഡ്‌സെറ്റിനായി ആപ്പിള്‍ കൂടുതല്‍ പേറ്റന്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. യുഎസ് പേറ്റന്റ് ആന്‍ഡ് ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ഓഫിസില്‍നിന്ന് പുതിയ പേറ്റന്റുകള്‍ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പേറ്റന്റ്‌ലിആപ്പിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. നേരത്തേ മുതല്‍ പ്രചരിച്ചു വരുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മിക്‌സ്ഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റിന് 300-400 ഗ്രാം വരെ ഭാരം കണ്ടേക്കും. ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം പ്രോസസറായ എം1 ആയിരിക്കും അതിന് ശക്തിപകരുക. ആംഗ്യങ്ങള്‍ പോലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി ഹെഡ്‌സെറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

∙ ആപ്പിളിനെതിരെ കേസുകൊടുത്ത് റഷ്യന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍

ആപ്പിള്‍ പേ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാതാക്കിയ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ റഷ്യയിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ കേസുകൊടുത്തു. ആപ്പിള്‍ പേ റഷ്യയില്‍ നിർത്തുകയാണ് എന്ന് ആപ്പിള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 1.28 ദശലക്ഷം ഡോളർ ആവശ്യപ്പെട്ട് മോസ്‌കോ കോടതിയിലാണ് കേസെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിള്‍ പേ സേവനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും പരാതിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ട്രൂത് സോഷ്യലില്‍ ട്രംപ് ആദ്യ പോസ്റ്റിട്ടു

ട്വിറ്റര്‍ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതി നിര്‍ണായകമായ സമയത്ത് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമ ഭീമന്മാര്‍. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍തോറ്റ ട്രംപ് താന്‍ സ്വന്തം സമൂഹ മാധ്യമം തുടങ്ങുമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ട്രൂത് സോഷ്യല്‍. ഇത് ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പ‍േ ലൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ട്രംപ് രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ആദ്യ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തെന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ്ന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഞാന്‍ തിരിച്ചെത്തി! ('I'M BACK! #COVFEFE') എന്നാണ് ആദ്യ പോസ്റ്റ്.

∙ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ടാബ് വേണ്ടവര്‍ക്കായി റിയല്‍മി പാഡ് മിനി

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 8.7-ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമുള്ള (1340x800 പിക്‌സല്‍ റെസലൂഷന്‍) ടാബ്‌ലറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് റിയല്‍മി. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 10,999 രൂപയാണ് വില. ഇത് 3ജിബി + 32ജിബി, വൈ-ഫൈ മാത്രമുള്ള മോഡലാണ്. അതേസമയം, ഇതേ മോഡലിന്റെ സെല്ലുലാര്‍ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ടാബിന് 12,999 രൂപയാണ് വില. യുണിസോക് ടി616 പ്രോസസര്‍ ആണ് ശക്തിപകരുന്നത്. ഇതിന് 8 എംപി പിന്‍ ക്യാമറ, 5എംപി മുന്‍ ക്യാമറ, ഇരട്ട സ്പീക്കറുകൾ, 6400എംഎഎച് ബാറ്ററി എന്നിവയും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, 18w ക്വിക് ചാര്‍ജിങും റിവേഴ്‌സ്ചാര്‍ജിങ് ശേഷിയും ഉണ്ട്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്-ആക്ടിവിഷന്‍ ബ്ലിസഡ് ഇടപാട് പരാജയപ്പെടുമെന്ന്

അമേരിക്കയുടെ ബിസിനസ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ഇടപാടുകളിലൊന്നായാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി ആക്ടിവിഷന്‍ ബ്ലിസഡ് കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ കാണുന്നത്. മൈക്രോസഫ്റ്റ് 69 ബില്യന്‍ ഡോളറാണ് ഇതിനായി നല്‍കുന്നത്. ആക്ടിവിഷന്‍ ബ്ലിസഡിന്റെ നിക്ഷേപകര്‍ ഈ ഏറ്റെടുക്കലിന് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും ഈ ഇടപാട് നടക്കില്ലെന്നാണ് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് നിക്ഷേപകര്‍ വാതുവയ്ക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ആന്റി ട്രസ്റ്റ് വിഭാഗം ഈ ഏറ്റെടുക്കല്‍ തടയുമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

English Summary: Apple to manufacture iPhones worth Rs 47,000 crore in India: Will iPhone 12, 13 get cheaper?