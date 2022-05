പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇനി പറന്നുവരും, ഡ്രോൺ ഫുഡ് ഡെലിവറി പദ്ധതിയുമായി സ്വിഗ്ഗി

അരിയും പഞ്ചസാരയും മറ്റു സാധനങ്ങളുമെല്ലാം ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പറന്നുവരും. ഡ്രോൺ ഫുഡ് ഡെലിവറി പദ്ധതിയുമായി സ്വിഗ്ഗിയും രംഗത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനിയായ സ്വിഗ്ഗി ഗരുഡ എയ്‌റോസ്‌പേസുമായി ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.



കമ്പനിയുടെ ഗ്രോസറി ഡെലിവറി സേവനമായ ഇൻസ്‌റ്റാമാർട്ടിനായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പദ്ധതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡൽഹി എൻസിആറിലും ബെംഗളൂരുവിലും പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രയൽ റൺ തുടങ്ങി.

സാധനങ്ങൾ നിമിഷനേരത്തിനുള്ളിൽ ഡ്രോണുകൾ വഴി വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കും. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ പീക്ക്-അവർ ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാനാണ് ഡ്രോൺ ഡെലിവറി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക. ഏതു സമയത്തും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് സ്വിഗ്ഗി ഇത്തരമൊരു നിർദേശവുമായി ഗരുഡ എയ്‌റോസ്‌പേസിനെ സമീപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഭാവിയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുളള മേഖലയാണ് ഡ്രോൺ ഡെലിവറി സംവിധാനം. കൂടാതെ 2024 ഓടെ 100,000 തദ്ദേശീയ നിർമിത ഡ്രോണുകൾ നിർമിക്കാൻ ഗരുഡ എയ്‌റോസ്‌പേസിന് പദ്ധതിയുമുണ്ട്.

‘ഡ്രോൺ ഡെലിവറിയിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം’ എന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ അഗ്നിശ്വർ ജയപ്രകാശ് പുതിയ സംരംഭത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഡ്രോൺ കമ്പനിക്ക് നിലവിൽ ഗുഡ്ഗാവിലും ചെന്നൈയിലും നിർമാണ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്.

