ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 6,999 രൂപയ്ക്ക് വാഷിങ് മെഷീൻ, മറ്റു ഓഫറുകളും

അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ഗൃഹോപകരണ ബ്രാൻഡായ വൈറ്റ് വെസ്റ്റിങ്ഹൗസ് വാഷിങ് മെഷീനുകൾക്ക് വൻ ഓഫറുമായി രംഗത്ത്. മേയ് 3 മുതൽ 8 വരെ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡെയ്സ് സെയിലിൽ സെമി, ഫുൾ ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയിലും കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.



6,999 രൂപയ്ക്ക് വരെ വാഷിങ് മെഷീൻ ലഭ്യമായിരിക്കും. മറ്റു ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ബ്രാൻഡിന്റെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ലഭ്യമാകും. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, കൊട്ടക്, ആർബിഎൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്കും 10 ശതമാനം വരെ അധിക കിഴിവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകൾ 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9 കിലോഗ്രാം എന്നിങ്ങനെ 6 വ്യത്യസ്ത വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 6 കിലോഗ്രാം സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീന് 6,999 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുക. 10.5 കിലോഗ്രാം ഫുൾ ഓട്ടമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിങ് മെഷീന് 27,499 രൂപയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വില.

2021 സെപ്റ്റംബറിലാണ് വൈറ്റ്-വെസ്റ്റിങ്ഹൗസ് ടോപ്, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മോഡലുകളിൽ ഫുള്ളി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകളുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഇൻബിൽറ്റ് ഹീറ്റർ, 15 വാഷ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഡയമണ്ട് കട്ട് ഡ്രം എന്നിവ ഇതിന്റെ പൂർണ ഓട്ടമാറ്റിക് മോഡലുകളുടെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. കുറഞ്ഞ ശബ്‌ദം, ഷോക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന മികവുകളിലൊന്ന്. വാഷിങ് മെഷീൻ മോട്ടോറിനു 5 വർഷത്തെ വാറന്റിയുണ്ട്. 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്തൃ ഉപകരണ ബ്രാൻഡാണ് വൈറ്റ്-വെസ്റ്റിങ്ഹൗസ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 45-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രാൻഡ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു.

