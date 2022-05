ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറുമായി സഹകരിച്ച് ജിയോ തിരഞ്ഞെടുത്ത റീചാർജുകളിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈലിന്റെ മൂന്നു മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അധിക ചെലവില്ലാതെ നൽകുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 151 രൂപ റീചാർജ്, 28 ദിവസം സാധുതയുള്ള 333 രൂപ പ്ലാൻ, 56 ദിവസം സാധുതയുള്ള 583 രൂപ പ്ലാൻ, കൂടാതെ 84 ദിവസം സാധുതയുള്ള 783 രൂപ എന്നീ പ്ലാനുകളിലാണ് ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നത്.



ഈ ഓഫർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ: ഡിസ്നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൂന്നു മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യുക. റീചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, യോഗ്യതയുള്ള റീചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആഡ്-ഓൺ ചെയ്ത അതേ ജിയോ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.

സൈൻ-ഇൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജിയോ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി വരുന്നതാണ്. വിജയകരമായി ലോഗിൻ ചെയ്‌തതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ പുതിയ 3-മാസ ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം സ്ട്രീം ചെയ്തു ആസ്വദിക്കാം.

English Summary: Reliance Jio launches three new prepaid plans with Disney+ Hotstar subscription