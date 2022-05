ഇക്കാലത്ത് മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ പോലും അവയ്ക്കുണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന നിസ്സാരമായ പോരായ്മകള്‍ പെരുപ്പിച്ചെടുത്ത് അസംതൃപ്തരാകുന്നതു കാണാം. ‘ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായി, ആ അള്‍ട്രാ വൈഡ് ആംഗിള്‍ ക്യാമറ കൂടി അല്‍പം മെച്ചമായിരുന്നെങ്കില്‍.’, ‘സെല്‍ഫി ക്യാമറയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കുറച്ചു കൂടി മികവുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍’ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നവരാണ് പലരും. പലപ്പോഴും മാസങ്ങള്‍ എടുത്ത് പഠിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവര്‍ തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിന് പണം മുടക്കുന്നത്. അതും പാളിപ്പോയി എന്ന തോന്നല്‍ വന്നാലോ?

∙ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുക

ഫോണ്‍ വിളിക്കുകയും വാട്‌സാപ് പരിശോധിക്കുകയും കുറച്ചു ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും വല്ലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോയോ വിഡിയോയോ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫോണ്‍ മതിയായിരിക്കും. അതേസമയം, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ നടത്താനോ വ്ലോഗിങ് തുടങ്ങാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതു മതിയാകുകയുമില്ല. ധാരാളം ഗെയിം കളിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഗുണം ചെയ്യും. അതേസമയം, ഗെയിം കളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമേയില്ലാത്ത മുതിര്‍ന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ഈ ഫീച്ചറുള്ള ഫോണ്‍ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു പക്ഷേ, കൂടുതല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് (നിറ്റ്‌സ്) കൂടുതലുള്ള ഫോണ്‍ അവര്‍ക്ക് ഗുണകരമാകാനും വഴിയുണ്ട്.

ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അവരവര്‍ക്കു വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്നു തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം എഴുതിവച്ച ശേഷം അനുയോജ്യമായ ഫോണ്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് നിരാശ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഇടയാക്കിയേക്കും. അധിക ഫീച്ചറുകളുള്ള ഫോണ്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണോ എന്നു സ്വയം ചോദിച്ചശേഷം മാത്രം പണം മുടക്കുക. അതേസമയം, വീമ്പിളക്കല്‍ ലക്ഷ്യക്കാര്‍ക്ക് മുന്തിയ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് തന്നെ വേണ്ടിവരും താനും. എന്നാല്‍, വാട്‌സാപ് സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്ന, യൂട്യൂബ് കാണാന്‍ അല്‍പം വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള ഒരു ഫോണാണ് തനിക്കു വേണ്ടതെന്നു തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം. അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം ഫോണ്‍ വാങ്ങാൻ അനാവശ്യമായി ചെലവിടാതിരിക്കാം.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണോ ഐഫോണോ?

ധാരാളം പണമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ള പുതിയ ഫോണ്‍ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. അതേസമയം, ക്വിക് ചാര്‍ജിങ്, നല്ല സ്‌ക്രീന്‍ തുടങ്ങി താരതമ്യേന മികച്ച ഫീച്ചറുകളും സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമൊക്കെ വേണമെന്നും ഒരുപാടു പണം മുടക്കാനില്ലെന്നും തോന്നുന്നവര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ തന്നെ വാങ്ങുക. എന്നാല്‍, സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ആളാണെങ്കില്‍ നിശ്ചയമായും ഐഫോണ്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

∙ ഫോണ്‍ എത്രകാലം ഉപയോഗിക്കാം ?

പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സുപ്രധാന മേഖല ഇതാണ്. നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണ്‍ കയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ പുതിയതു വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ഭൂമിക്ക് കടുത്ത ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. ചെറിയൊരു അധിക ഫീച്ചര്‍ ആസ്വദിക്കാനായി ആ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് നാമും സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോള്‍, ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഭൂമി കൈമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത് വേദനയായിരിക്കും നൽകുക. അപ്പോൾ, കൂടുതല്‍ കാലം ഈടു നില്‍ക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാം.

നിര്‍മാണ മികവ് തരക്കേടില്ലെങ്കിലും പല ചൈനീസ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വളരെ പിന്നിലാണ്. പുതിയ വേര്‍ഷനുകള്‍ വരുമ്പോള്‍ പഴയ മോഡലുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി നല്‍കുകാൻ മിക്ക ചൈനീസ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും തയാറാകുന്നില്ലെന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ്. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ മിക്ക ഫോണുകള്‍ക്കും നാലുവര്‍ഷം വരെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നല്‍കുമെന്ന് സാംസങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെയത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളും മോശമല്ല.

∙ മുടക്കുന്ന പണവും ഫോണിന്റെ പ്രകടനവും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടോ?

വില കൂടിയ ഫോൺ വാങ്ങിയാല്‍ തലവേദന ഒഴിവായി എന്ന തോന്നലുള്ള ആളുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല. വില കൂടിയ ഫോണുകള്‍ക്കും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വരാം. വന്നാല്‍ നന്നാക്കാനും ചെലവു കൂടും.

