പാതിരാത്രിയിൽ പോലും സ്ത്രീകളെ ആരോ പിന്തുടരുന്നുന്നെന്ന്; ആപ്പിളിന് തലവേദനയായി എയർടാഗ്സ് മുന്നറിയിപ്പ്

ആപ്പിളിന്റെ എയര്‍ടാഗ്‌സ് വാങ്ങിയ സ്ത്രീകള്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിലര്‍ക്ക് തുടക്കം മുതല്‍ പലതരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയില്‍ മിക്കതും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ വഴി കമ്പനി പരിഹരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ പുതിയ ഒന്ന് തലപൊക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ദ് വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ചില എയര്‍ടാഗ്‌സ് ഉപയോക്താക്കളോട് അവരെ ആരോ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന്, ഇല്ലാത്ത, എന്നാല്‍ പേടിപ്പിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ‘ഫാന്റം അലേര്‍ട്ട്’ നല്‍കുകയാണ് എയര്‍ടാഗ്‌സ് എന്നാണ് ജേണലിന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

∙ എന്താണ് എയര്‍ടാഗ്‌സ്?

ഒരു നാണയത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ള, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 1.26 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഡിസ്‌ക് ആണ് എയര്‍ടാഗ്‌സ്. ഇതില്‍ ബ്ലൂടൂത്തും ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ‘ഫൈന്‍ഡ് മൈ’ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എയര്‍ടാഗ്‌സും. ഫൈന്‍ഡ് മൈ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എവിടെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാല്‍, എയര്‍ടാഗ്‌സ് പിടിപ്പിച്ചാല്‍ മിക്കവാറും എന്തും കണ്ടെത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് പഴ്‌സ്, താക്കോല്‍, പട്ടിക്കുട്ടി അങ്ങനെ പലതും. മൊത്തം ഐഒഎസ് ഉപകരണ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വന്തം സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് എയര്‍ടാഗ്‌സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്റെ സ്ഥാനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

∙ നേരത്തേ വന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

ഇതൊരു സാധ്യതയാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകള്‍ മറ്റുള്ളവരെ പിന്തുടരാനായി എയര്‍ടാഗ്‌സിനെ പല വിധത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. എയര്‍ടാഗ്‌സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാത്തവര്‍ക്കു പോലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എയര്‍ടാഗ്‌സ് കണ്ടെത്തി എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സാധിച്ചു. ഇവ നന്നേ ചെറിയ ഉപകരണമായതിനാല്‍ അത് ഒരു വീട്ടിലോ കാറിലോ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടെത്തല്‍ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു. ഇത് ഇരകള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ പൊലീസിനെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ഉപദേശം. എന്നാല്‍, പൊലീസ് സമയത്തിന് എത്താത്തത് ഇരകള്‍ക്ക് ഇരട്ടി ആഘാതം സമ്മാനിച്ചു. കൂടാതെ, ഇര ഐഫോണല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കിട്ടുകയുമില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം ആപ്പിള്‍ ഒരു വിധത്തില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പാച്ചുകള്‍ അയച്ച് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പുതിയ തലവേദന വന്നിരിക്കുന്നത്.

∙ പാതിരാത്രി അലേര്‍ട്ട്

സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുളള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പാതിരാത്രിയിൽ തങ്ങളെ ആരോ പിന്തുടരുന്നു എന്ന വ്യാജ അലേര്‍ട്ട് എയര്‍ടാഗ്‌സ് നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ജേണലിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരിചയമില്ലാത്ത ആരുടെയോ എയര്‍ടാഗ്‌സ് തനിക്കു സമീപമുണ്ടെന്ന അലേര്‍ട്ടും അത് പരിശോധിക്കാനായി ഒരു മാപ്പും നല്‍കുന്നു. എവിടെയാണ് എയര്‍ടാഗ്‌സെന്നും അത് എത്രനേരമായി അവിടെയുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരവും ഉണ്ടാവും. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു തിരഞ്ഞുചെന്നാൽ കാണാനാവുന്നില്ല എന്നതാണ് തെറ്റായ മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് പറയാന്‍ കാരണം. നിരവധി വരകളും മാപ്പില്‍ കാണാം. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ സിസ്റ്റത്തില്‍ പുതിയൊരു ബഗ് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം

ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ സാധ്യമല്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായി സ്വന്തം എയര്‍ടാഗ്‌സിന്റെ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്‍ ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡറിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ സ്വന്തം എയര്‍പോഡ്‌സ് തന്നെ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. റെഡിറ്റ് ഫോറങ്ങളിലും സമാനമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡറിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സായ എയര്‍പോഡ്‌സും ചില കുഴക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചതായും കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി ആപ്പിള്‍ പരിഹരിച്ചു. പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചുരുക്കം ചിലര്‍ക്കു മാത്രമാണോ, അതോ വ്യാപകമാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. എന്തായാലും ആപ്പിള്‍ അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പനയില്‍ ഇടിവ്

ഐഡിസിയുടെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ വില്‍പന തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം പാദത്തിലും ഇടിവു കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2022 ആദ്യ പാദത്തിലേതാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 5 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഈ പാദത്തില്‍ മീഡിയാടെക് പ്രോസസറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിറങ്ങിയ ഫോണുകളാണ് വിറ്റതില്‍ 51 ശതമാനവും എന്നു പറയുന്നു. ക്വാല്‍കം പ്രോസസറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച 28 ശതമാനം ഫോണുകളും വില്‍ക്കപ്പെട്ടു.

∙ ഷഓമി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തുടരുന്നു

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യ പാദത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിറ്റ കമ്പനി ഷഓമിയാണ് - 32 ശതമാനം. എന്നാല്‍, കമ്പനിക്ക് ആശ്വസിക്കാന്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല. കാരണം മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വില്‍പനയില്‍ 18 ശതമാനം ഇടിവാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

∙ പ്രീമിയം ഫോണ്‍ വില്‍പനയില്‍ സാംസങ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പനയില്‍ സാംസങ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയെന്ന് കൗണ്ടര്‍പോയിന്റ് റിസേര്‍ച്ചിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഗ്യാലക്‌സി എസ്22ന്റെ വിജയമാണ് സാംസങ്ങിന് ഗുണമായത്. സ്മാര്‍ട് വാച്ച് വില്‍പനയിലും സാംസങ് ആണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിന്റെ സുപ്രധാന ഡവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മേയ് 11 മുതല്‍

ഗൂഗിളിന്റെ ഐ/ഓ അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മീറ്റിങ് മേയ് 11ന് തുടങ്ങും. ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലെ സുപ്രധാന കമ്പനികളിലൊന്നായ ഗൂഗിള്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ മേഖലകളില്‍ വരുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല വിവരങ്ങളും പുറത്തു വിട്ടേക്കും എന്നതാണ് ഇതിനെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അടക്കം പുറത്തുവിടുമെന്ന് കരുതുന്നു. പിക്‌സല്‍ 6എ ഫോണും കമ്പനി പുറത്തെടുത്തേക്കും. പിക്‌സല്‍ വാച്ച്, പിക്‌സല്‍ ബഡ്‌സ് പ്രോ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും പുറത്തിറക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രീമിയം വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ഫോണുകളായ പിക്‌സല്‍ ബഡ്‌സ് ആപ്പിള്‍ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയേക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില താഴേക്ക്

ഉയരുന്നു എന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാക്കിയ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില വീണ്ടും താഴുന്നു എന്ന് എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് വിപണിയിൽ ഏകദേശം 32,800 ഡോളറായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 40,000 ഡോളര്‍ വരെ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ വില ഇടിയുന്നത്.

English Summary: AirTags are sending a new kind of false alarm, report says