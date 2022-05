ഇത്രയുംകാലം ഇറങ്ങിയ ഐഫോണുകളില്‍ കണ്ടതിനേക്കാള്‍ മികച്ച സെല്‍ഫി ക്യാമറ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിനു ലഭിച്ചേക്കും. ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിലുള്ള സെല്‍ഫി ക്യാമറയെക്കാള്‍ മുന്നിരട്ടി വില വരുന്നതാണ് അടുത്ത സീരീസിലെ ക്യാമറ എന്ന് ആപ്പിള്‍ഇന്‍സൈഡര്‍പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടല്‍ പറയുന്നു. പുതിയ സെന്‍സറിനെ ഒരു ഹൈ-എന്‍ഡ് ക്യാമറ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ബില്‍റ്റ്-ഇന്‍ ഓട്ടോഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലായിരിക്കും നിര്‍മിക്കുക. അതേസമയം, ഇത്തരം ഒരു ക്യാമറ ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസില്‍ വരുമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ ഇത് ഒരു തലമുറ മുന്നോട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.



∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടന്ന് ഈ മനംമാറ്റം?

ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ചൈനീസ് സപ്ലൈ ചെയില്‍ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയതാണ് പെട്ടെന്നു വരുത്തിയ ഈ മാറ്റത്തിനു പിന്നിൽ. ഇനി ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ എല്‍ജി ഇനോടെക്ക് ആയിരിക്കും ആപ്പിളിനായി പുതിയ ക്യാമറ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുക. ഇതാണ് വിലക്കൂടുതലിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. ചൈനീസ് പാര്‍ട്ണറില്‍ നിന്നു വാങ്ങിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണനിലവാരത്തകര്‍ച്ചയാണ് ആപ്പിളിനെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചതെന്നും പറയുന്നു. എല്‍ജി ഇനോടെക്കുമായുള്ള കരാര്‍ 2023ലെ ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസിനായി ആയിരുന്നു. അതാണിപ്പോള്‍ ഒരു തലമുറ മുൻപേ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

∙ എന്ത് അധിക ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം?

വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ അടക്കം പല വിശകലന വിദഗ്ധരും ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അവയുമായി ഒത്തു പോകുന്നവയാണ്. ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഓട്ടോഫോക്കസ് മികവ് ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ ഫെയ്‌സ്‌ടൈം കോളുകളും, സെല്‍ഫികളും കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വലിയ അപേര്‍ചര്‍ സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണ് കുവൊയുടെ പ്രവചനം. സെല്‍ഫി ക്യാമറയുടെ പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് മോഡും കൂടുതല്‍ മികവാര്‍ന്നതായിരിക്കും. കുവോയുടെ പ്രവചനത്തില്‍ പറയുന്നത് ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിലുള്ള എല്ലാ ഫോണുകള്‍ക്കും ഇതു ലഭിക്കുമെന്നാണ്. അതേസമയം, നേരത്തേ പ്രചരിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രോ വേരിയന്റുകള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും പുതിയ മുന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം വരിക എന്നായിരുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ പെന്‍സിലിനു മാറ്റം വന്നേക്കും?

ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവിനു ലഭിച്ച മറ്റൊരു പേറ്റന്റിനെക്കുറിച്ചാണ് ആപ്പള്‍ഇന്‍സൈഡറിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാകട്ടെ, ഐപാഡുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്‌റ്റൈലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. യുഎസ് പിടിഒ നല്‍കിയ പേറ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്‌റ്റൈലസ് ഇറക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതില്‍ ഒരു ടച് സെന്‍സറും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. ഇപ്പോള്‍ സ്റ്റൈലസുകള്‍ സ്‌ക്രീനുകളുടെ പ്രതലത്തില്‍ നടത്തുന്ന ടച്ചിങ് ഇന്‍പുട്ട് അഥവാ ടാക്ടൈല്‍ ഇന്‍പുട്ടാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ആപ്പിള്‍ നര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റൈലസിന്‍ ആളുകള്‍ സ്വാഭാവികമായി പെന്‍സിലില്‍ പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കപാസിറ്റീവ് ടച് സെന്‍സറും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കും. ഇതുവഴി നല്‍കുന്ന കമാന്‍ഡുകളും സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകും.

∙ ഐഒഎസ് 10, 11നുള്ള സപ്പോര്‍ട്ട് വാട്‌സാപ് നിർത്തിയേക്കും

ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ് 10, 11 പതിപ്പുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളില്‍ താമസിയാതെ വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ വന്നേക്കുമെന്ന് വാബീറ്റാ ഇന്‍ഫോ. ഐഒഎസ് 12 മുതലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലായിരിക്കും ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇതോടെ, ഐഫോണ്‍ 5, 5സി എന്നീ മോഡലുകളില്‍ വാട്‌സാപ് ലഭിക്കാതാകും.

∙ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റികാ വിവാദത്തില്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെതിരെ കേസ്

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഡേറ്റാ ചോര്‍ന്ന കേംബ്രിജ് അനലിറ്റികാ വിവാദത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് (മെറ്റ) മേധാവിക്കെതിരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം കേസ്. അമേരിക്കയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയ (ഡിസി) ആണ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എപി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഡിസിസുപീരിയര്‍ കോടതിയില്‍, ഡിസിയുടെ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കാള്‍ റസിന്‍ ആണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെതിരെ സിവില്‍ കേസ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റാ ചോര്‍ച്ചയ്ക്കിടയാക്കിയ സംഭവത്തിലേക്കു നയിച്ച പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്നാണ് കേസില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക കമ്പനി 87 ദശലക്ഷം ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റായാണ് അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ശേഖരിച്ചത്. ഇത് 2016ലെ അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു സ്ഥനാര്‍ഥിക്കു ഗുണമുണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് എന്നതു കൂടാതെ, 2012 മുതല്‍ അതിന്റെ ബോര്‍ഡ് മേധാവിയായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനുള്ളില്‍ എന്തെങ്കിലും തരം വോട്ടെടുപ്പു നടന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനെ വിലയുള്ളു. കാരണം 50 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടിങ് ശതമാനവും സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റേതു മാത്രമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു മേലുള്ളത് സമാനതകളില്ലാത്ത നിയന്ത്രണാധികാരമാണെന്നും കേസില്‍ പറയുന്നു. മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസിന്റെ വക്താവ് കേസിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. അതേസമയം, കേസ് മെറ്റാ കമ്പനിക്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും പറയുന്നു. കാരണം വിവാദ സംഭവത്തില്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ ഇടപെടല്‍ തെളിയിക്കാനുള്ള നിരവധി പുതിയ തെളിവുകളുമായാണ് കാള്‍ കേസു ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യയിലെ സാന്നിധ്യം ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ഐക്യൂ

പ്രീമിയം, മധ്യനിര ഫോണുകളുടെ വില്‍പനയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ സാന്നിധ്യം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐക്യൂ. ഐക്യൂ സിഇഒ നിപുന്‍ മാര്യ ആണ് ഇക്കാര്യം പിടിഐക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിവോയുടെ സബ് ബ്രാന്‍ഡ് ആണെങ്കിലും വിവോഫോണുകളില്‍ നിന്നു വേര്‍തിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫീച്ചറുകളുമായിട്ടായിരിക്കും ഐക്യൂ മോഡലുകള്‍ ഇറങ്ങുക എന്ന് നിപുന്‍ പറയുന്നു. കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം 20,000 രൂപ മുതല്‍ 40,000 രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ വരെ വിലയുളള തങ്ങളുടെ ബ്രാന്‍ഡിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പന ഈ വര്‍ഷം ഇരട്ടിയാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

∙ വിയുടെ കാര്യം പരുങ്ങളില്‍, ജിയോയും എയര്‍ടെല്ലും ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം വാങ്ങിയേക്കും

ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം വാങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജിയോയും എയര്‍ടെല്ലും എന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം, വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയുടെ (വി) കാര്യത്തില്‍ തീര്‍ച്ചയില്ലെന്നും ബോഫാ സെക്യൂരിറ്റിസിന്റെ (BofA Securities) റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്തയില്‍ പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കിളില്‍ നിലവിലുള്ള 4ജി ബാന്‍ഡ് വഴി 5ജിയും നല്‍കാനുള്ള ശ്രമം വിജിയിച്ചേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ 4ജി പരമാവധി ശേഷിയലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കാരണം.

