റോബോട്ടുകളെ വിന്യസിക്കാൻ ജെൻറോബോട്ടിക്സിൽ 20 കോടി നിക്ഷേപിച്ച് സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ

Team Genrobotics with Bandicoot robot, the world's first robotic scavenger. File photo