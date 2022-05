ഐഫോണ്‍ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ 90 ശതമാനത്തിനും ആപ്പിള്‍ കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചൈനയെ ആണ്. എന്നാല്‍, ചൈനയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വന്നിരിക്കുന്ന കടുത്ത കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഒരു പങ്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആപ്പിള്‍ മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു അടുത്തിടെ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതിൽ മുഖ്യ പരിഗണന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആയിരിക്കുമെന്നും ദ് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് തെറ്റായിരിക്കുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധനായ മിങ്-ചി കുവോ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍?

ആപ്പിളിനായി നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ലക്‌സ്‌ഷെയര്‍ ഐസിറ്റി, ഗോയര്‍ടെക് തുടങ്ങിയവ കമ്പനികളെ ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുന്നത് കടുത്ത ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്‌ക് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം. അതേസമയം, ഈ കമ്പനികളെ വിയറ്റ്‌നാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും‌മെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന് പല രീതിയിലും വിയറ്റ്‌നാം ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ ഭേദമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തന്റെ വാദം സമര്‍ഥിക്കാന്‍ കുവോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആപ്പിളിന്റെ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2ന്റെ നിര്‍മാണം വിയറ്റ്‌നാമില്‍ വിജയകരമായി നടക്കുന്നു എന്നാണ്.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ അധികം ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളില്ല

എയര്‍പോഡ്‌സ് നിര്‍മാണം താരതമ്യേന സങ്കീര്‍ണത ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2ന്റെ എന്‍പിഐ (ന്യൂ പ്രോഡക്ട് ഇന്‍ട്രഡക്ഷന്‍) ഇപ്പോഴും ചൈനയില്‍ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനര്‍ഥം ചൈനയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു നിര്‍മാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിളിന് എളുപ്പമല്ലെന്നാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം 2017ല്‍ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ്, മാക്ബുക്‌സ്, കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അധികം ഉപയോക്താക്കളില്ലാത്തതും ആപ്പിളിന്റെ താത്പര്യം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ജേണലിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടായിരിക്കുമോ, കുവോയുടെ പ്രവചനമായിരിക്കുമോ ശരി എന്നു കാത്തിരുന്നു കാണുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളു.

∙ കുപ്രസിദ്ധ ഹാക്കറെ ഒപ്പം കൂട്ടി വിയറ്റ്‌നാം സർക്കാർ

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത ഡേറ്റ കവര്‍ന്ന കുപ്രസിദ്ധ വിയറ്റ്‌നാം ഹാക്കര്‍ ന്‌ഗോ മിന്‍ ഹിയു (Ngo Minh Hieu) ഇനി തന്റെ രാജ്യത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഏകദേശം 200 ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരുടെ ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്തിയതിന് 7 വര്‍ഷം ജയിലില്‍ കിടന്നയാളെയാണ് സർക്കാരിനൊപ്പം കൂട്ടുന്നത്. അതേസമയം, താനിപ്പോള്‍ പഴയ ആളല്ലെന്നും ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ പഴങ്കഥയാണെന്നും 32കാരനായ ഹാക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

എന്നാല്‍, ഈ വാദമൊന്നും എളുപ്പത്തില്‍ ദഹിക്കാത്തവയാണ് എന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. തന്റെ ഇരുപതുകളില്‍ ഹാക്കിങ് വഴി അമേരിക്കക്കാരെ വഞ്ചിച്ച് 100,000 ഡോളര്‍ പ്രതിമാസം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആളാണ് ന്‌ഗോ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൈബര്‍ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം നല്‍കാനുള്ള ജോലിയായിരിക്കും നല്‍കുക. കൂടാതെ, സർക്കാരിന്റെ സൈബര്‍ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കാനായും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിയറ്റ്‌നാം സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ തകക്കാനും ഹാക്കറെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാര്‍ത്ത.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡ് അവതരിപ്പിക്കല്‍ വൈകിയേക്കും

ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡ് ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ദി എലക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് കമ്പനി ഈ ഫോണിന്റെ അവതരണം മാറ്റിവച്ചേക്കുമെന്നാണ്. 5.8 ഇഞ്ചുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന വാര്‍ത്തകളിലുള്ളത്. ഫോണിന്റെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് പുറത്തിറക്കല്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഫോണ്‍ അടുത്ത വര്‍ഷമായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക.

∙ കീബോര്‍ഡ്, സ്‌റ്റൈലസ് സപ്പോര്‍ട്ടുമായി റിയല്‍മി പാഡ് എക്‌സ്

റിയല്‍മിയുടെ ടാബ്‌ലറ്റ് ആയ പാഡ് എക്‌സ് പുറത്തിറക്കി. സമാനമായ വിലയുള്ള പല ടാബുകള്‍ക്കും ഇല്ലാത്ത ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പാഡ് എക്‌സ് വരുന്നത്. ചൈനയില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ടാബിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് ഏകദേശം 14,970 രൂപ വില വരും. ടാബിന് 2കെ ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ട്. എട്ടു കോറുള്ള സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 695 പ്രോസസറാണുള്ളത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ഒഎസിലാണ് ടാബ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

കീബോര്‍ഡ് കണക്ടു ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും സ്‌റ്റൈലസ് പ്രയോജപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതും ഇതിനെ കൂടുതല്‍ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാറ്റിയേക്കും. ടാബിന് 4ജിബി+64ജിബി, 6ജിബി+128ജിബി വേരിയന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. എസ്ഡി കാര്‍ഡ് സ്വീകരിക്കും. കീബോര്‍ഡിന് 5,730 രൂപയും സ്റ്റൈലസിന് 4,600 രൂപയും അധികമായി നല്‍കണം. നാലു സ്പീക്കറുകളുള്ള ടാബിന് ഡോള്‍ബി അറ്റ്മോസ് സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി 8340 എംഎഎച് ആണ്.

∙ ഷഓമി മി11 എക്‌സ് പ്രോയുടെ വില കുറച്ചു

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 പ്രോസസറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഷഓമി മി11 എക്‌സ് പ്രോയുടെ വില 3000 രൂപ കുറച്ചു. ഫോണിന്റെ 8ജിബി+128ജിബി, 8ജിബി+256ജിബി എന്നീ വേരിയന്റുകളുടെ പുതുക്കിയ വില യഥാക്രമം 36,999 രൂപ, 38,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും.

∙ ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊജക്ടര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ബെന്‍ക്യു മുന്നില്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊജക്ടര്‍ വില്‍പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ബെന്‍ക്യു കമ്പനി മുന്നിലെന്ന് ഫ്യൂച്ചര്‍സോഴ്‌സ് കണ്‍സൽറ്റിങ് കമ്പനിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിലെ കണക്കു വച്ചാണിത്. കമ്പനിക്ക് 30 ശതമാനം വിപണി വിഹിതമാണുള്ളത്. കമ്പനിയുടെ 4കെ പ്രൊജക്ടറുകളുടെ വില്‍പന മുന്‍ പാദത്തിലേക്കാള്‍ 34 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

∙ ഗൂഗിള്‍ പരസ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടൻ

ലോകത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ ഏറിയ പങ്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗൂഗിള്‍ ആണ്. പരസ്യ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ഗൂഗിളിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ. ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ഇതിനായി ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ധാരണയിലെത്തി. ഇതിന്റെ പേരാണ് ജെഡി ബ്ലൂ (Jedi Blue). ഈ ധാരണയെക്കുറിച്ചാണ് ബ്രിട്ടൻ നടത്തുന്ന പുതിയ അന്വേഷണം. ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ഗൂഗിളാണ്. ഇതിലേറെയും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും തന്നെയാണ്. ഇത് എതിരാളികള്‍ക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചായിരിക്കും അന്വേഷണം.

