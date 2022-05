7.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ 5ജി സ്പെക്ട്രം ലേലം വൈകാതെ നടക്കും, പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നു

രാജ്യത്തെ 5ജി സ്പെക്ട്രം ലേലം മിക്കവാറും ജൂലൈ പകുതിയോ അവസാനമോ നടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 7.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ലേലത്തിനുള്ള സ്‌പെക്‌ട്രത്തിന്റെ മൂല്യം ട്രായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കരുതൽ വിലയുടെ മൂല്യം കിഴിവ് നൽകിയെങ്കിലും ട്രായിയുടെ (ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ) മറ്റു നിലപാടുകളിൽ ടെലികോം കമ്പനികൾ സംതൃപ്തരല്ല.



കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രഹ്ലാദ്‌നഗർ പ്രദേശത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് 5ജി സെല്ലുകളിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് (DoT) പരീക്ഷണം നടത്തി. പരീക്ഷണത്തിൽ 1.5 ജിബിപിഎസ് പീക്ക് ഡൗൺലോഡ് വേഗം രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ്‌നഗറിലെ 13 വ്യത്യസ്‌ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയ 5ജി സെല്ലുകൾ പേരുവെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മൊബൈൽ സേവന ദാതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു സ്വകാര്യ മൊബൈൽ സേവനദാതാവ് ഗാന്ധിനഗറിലെ മഹാത്മാ മന്ദിറിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ 5ജി ടെസ്റ്റിൽ 4 ജിബിപിഎസ് പീക്ക് ഡൗൺലോഡ് വേഗം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഡോട്ട് ടീം നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാരും അവരുടെ പൂർണ ശേഷിയിൽ സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലയനത്തിനു ശേഷവും കാര്യമായ നിക്ഷേപമോ, ലാഭമോ ലഭിക്കാതെ വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ തുടരുന്ന വോഡഫോൺ ഐഡിയയും 5ജി സ്പെക്ട്രം ലേലം വിളിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്.

ജിയോയും എയർടെല്ലും മാത്രമാണ് ലേലത്തിൽ വൻതോതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നടത്തുന്ന ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററായ ബിഎസ്എൻഎല്ലിന് (ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ​​ലിമിറ്റഡ്) 5ജി സ്പെക്ട്രം സർക്കാർ റിസർവ് ചെയ്തേക്കും.

English Summary: DoT Tested 28 5G Cells in Ahmedabad and Got 1.5 Gbps Download Speed