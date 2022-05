ബിറ്റ്കോയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം വിപണി മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് എഥീരിയം. ഇന്നത്തെ വിപണിമൂല്യം കണക്കാക്കിയാൽ ഒരു എഥീരിയത്തിന് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിപണി മൂല്യം 559 ബില്യൻ ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. എഥീരിയം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെന്ന മൈനിങ് വിദഗ്ധരാണ് ഈ വികേന്ദ്രീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയായ ഈതറിനു (ETH) പുറമെ ആയിരക്കണക്കിന് വികേന്ദ്രീകൃത ആപ്പുകൾ എഥീരിയം നെറ്റ്‌വർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരമായ വികേന്ദ്രീകൃത ആപ്പുകൾ നിർമിക്കാൻ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് 2015 ൽ എഥീരിയം പിറവിയെടുത്തത്. വികേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യം (Lefi), നോൺ-ഫംഗബിൾ ടോക്കണുകൾ (NFT), ഇനീഷ്യൽ കോയിൻ ഓഫറുകൾ (ICOകൾ), ഗെയിം അധിഷ്‌ഠിത ധനകാര്യം (GameFi) എന്നിവയുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എഥീരിയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു.

വാണിജ്യ വ്യവസായ കരാറുകൾ സാധ്യമാക്കുന്ന സ്മാർട് കോൺട്രാക്റ്റ് പോലെയുള്ള നിരവധി നിർണായക വസ്തുതകൾ എഥീരിയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ഇടപാടുകളും കരാർ വസ്തുതകളും എഥീരിയം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ കാലാനുക്രമമായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. ബിറ്റ്കോയിന് സമാനമായ പ്രക്രിയയാണ് എഥീരിയത്തിലുമുള്ളത്. ഇതിലൂടെ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും പുതിയ ക്രിപ്റ്റോ നാണയങ്ങൾ ശൃംഖലയിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എഥീരിയം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൽ നിർമിച്ച സ്‌മാർട് കോൺട്രാക്റ്റുകളെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് എഥീരിയം വെർച്വൽ മെഷീൻ (EVM). നെറ്റ് വർക്കിന്റെ സ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായ ഈതറിലൂടെയാണ് സ്മാർട് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ സാധ്യമാകുന്നത്.

നെറ്റ്‌വർക്ക് നോഡുകൾ വഴിയാണ് ഉപയോക്താക്കൾ എഥീരിയം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിവരുന്നത്. ‘ക്ലയന്റ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിലൂടെ കംപ്യൂട്ടറുകളെ എഥീരിയത്തിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ക്ലയന്റിനനുസരിച്ചിരിച്ച് എഥീരിയം ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ പകർപ്പ് പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ നിങ്ങൾക്ക് വിനിമയത്തിനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് പുറമെ, ഒരു ക്രിപ്റ്റോ വോലറ്റും അതിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീയും ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക്ചെയിനുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയും. വോലറ്റ് എന്നത് ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലോ (മൊബൈൽ അപ് / ബ്രൗസർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ) ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് (യുഎസ്ബി ഡ്രൈവ്) രീതിയിലോ ആവാം. ആൽഫാന്യൂമെറിക് പ്രതീകങ്ങളുടെ ക്രമരഹിതമായ സ്ട്രിങ്ങുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വോലറ്റ് വിലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അദ്വിതീയ ഐഡന്റിഫയർ മുഖേന ഓരോ വോലറ്റും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീയുടെ ഉദാഹരണമാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

057l9lutr8875o7c91422l80413m86 ba9e8e9fe9cal5ly001871lam852l17f8f

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വിനിമയം നടത്തുന്നവർ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകൾ വോലറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ധാരണ. പക്ഷേ അവരവരുടെ ക്രിപ്റ്റോയിലേക്കുള്ള പ്രൈവറ്റ് കീകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമായി മേൽപ്പറഞ്ഞ വോലറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എഥീരിയം എല്ലായ്പോഴും ബ്ലോക്ക്‌ചെയിനിൽ തന്നെ തുടരും. അത് ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാനാകില്ല. പകരം, ഓരോ ഈതർ ഉടമയ്ക്കും അവരുടെ ബാലൻസ് അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതു പോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ എഥീരിയം നെറ്റ്‌വർക്ക് നൽകുന്നു. ഈഥർ വിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ, കറൻസിയുടെ കൈമാറ്റം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഥീരിയം ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ വാലറ്റ് ബാലൻസ് പുനക്രമീകരിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രൈവറ്റ് കീകൾ. ഇതില്ലാതെ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ ഉടമയ്ക്ക് തന്റെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കീകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ മോഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളും അവർ അപഹരിക്കും.

എഥീരിയം നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഇടപാട് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തുക നൽകേണ്ടിവരും.

എഥീരിയത്തിന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വോട്ടിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എഥീരിയം സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം അനായാസം പരസ്യമാക്കാനും കള്ള വോട്ട് ഇല്ലാതാക്കി സുതാര്യവും നീതിയുക്തവുമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാനുമാകും. എഥീരിയത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവം കൊണ്ട് ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി സംയോജിപ്പിക്കാം. ഇത് ഹാക്കർമാരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ എഥീരിയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധനവിനിമയം കാര്യക്ഷമമാക്കാം. ചരക്ക് ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വ്യവസായം, ഷിപ്പിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും എഥീരിയം ഉപയോഗിക്കാനാകും.

