വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ റോബോട്ട് വരുന്നു... ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാകുമോ?

വാക്വം ക്ലീനറുകളും ഹെയര്‍ ഡ്രയറുകളും പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഡൈസണ്‍ വീട്ടുജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന റോബോട്ടിനെ രഹസ്യമായി നിര്‍മിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വീട്ടു ജോലികള്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഡൈസനിന്റെ റോബോട്ട്. വസ്തുക്കൾ തുടച്ചു വയ്ക്കുക, പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകുക തുടങ്ങിയ ജോലികള്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. ഫിലാഡെല്‍ഫിയയില്‍ നടന്ന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഓണ്‍ റോബോട്ടിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഓട്ടോമേഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ആദിമരൂപത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്.



∙ ദൈനംദിന ജോലികള്‍ ചെയ്യാന്‍ റോബോട്ട്

റോബോട്ടിക്‌സിന് പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ ഭാവിയാണുള്ളതെന്ന് ഡൈസണ്‍ന്റെ മുഖ്യ എൻജിനീയറായ ജെയ്ക് ഡൈസണ്‍ പറഞ്ഞു. ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത വീട്ടു ജോലികളെല്ലാം റോബോട്ടുകള്‍ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാം. ആളുകള്‍ക്ക് ഇതുവഴി ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. താനൊരു കുട്ടിയുടെ പിതാവാണെന്നും ഇപ്പോള്‍ തന്റെ പകുതി സമയം വീടു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ചെലവിടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ വില്‍റ്റ്ഷയറിലുള്ള പ്ലാന്റിലാണ് റോബോട്ടിനെ നിര്‍മിച്ചുവരുന്നത്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന് യന്ത്രക്കൈകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് വിഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. കൈ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങള്‍ എടുക്കാനായേക്കുമെന്നും പറയുന്നു. പാത്രങ്ങള്‍, കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍, താഴെ വീണു കിടക്കുന്ന നാണയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എടുക്കാനായേക്കും.

∙ 'തലച്ചോറിനു' പ്രാധാന്യം

ഒരു റൂമിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും ആളുകളെയും തിരിച്ചറിയാന്‍ റോബോട്ടിനെ സഹായിക്കാനായി പ്രത്യേകം 'ബ്രെയിൻ' സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൈസനിന്റെ എൻജീനിയര്‍മാര്‍. ഒരു മുറിയില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കു സുരക്ഷിതമായ രീതിയില്‍ അതിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എൻജിനീയര്‍മാര്‍. മുറിയുടെയും 3ഡി മാപ്പിങ് നടത്താന്‍ റോബോട്ടിന്റെ ബ്രെയിനിനെ സജ്ജമാക്കുന്നു. റോബോട്ടിക്‌സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 250 പേരെയയാണ് ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി ജോലിക്കെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം, വരുന്ന അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടിയില്‍ 700 പേരെക്കൂടി ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ജോലിക്കെടുക്കാനും കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷത്തോളമായി തങ്ങള്‍ വീട്ടുജോലി എടുപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു റോബോട്ടിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്ന് ഡൈസനിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇവ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമികവ് ആര്‍ജ്ജിക്കണമെങ്കില്‍ പത്തുവര്‍ഷം കുടിയോ അതിലേറെയോ എടുത്തേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ മസ്‌കിന്റെ റോബോട്ട് അടുത്ത വര്‍ഷം എത്തുമോ?

തന്റെ കമ്പനി നിര്‍മിച്ചുവരുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടായ ടെസ്‌ല ബോട്ട് അടുത്ത വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് പറയുന്നത്. മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് നടന്ന ടെസ്‌ല എഐ മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അവ നടന്നിരിക്കുന്ന കാലവും ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ബോട്ട് വരുമെന്നു പറയുന്ന കാലം ശരിയാകണമെന്നില്ലെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഡൈസനിന്റെ റോബോട്ടിനു സമാനമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മസ്‌കിന്റെ ബോട്ടും ചെയ്യുക.

∙ ഡൈസനിന്റെ വിചിത്ര ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ - വായുശുദ്ധീകരണ ഉപകരണം

ഒരേസമയം ഹെഡ്‌ഫോണായും വായു ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണവും ഡൈസണ്‍ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ്‌ക് പോലെ മൂക്കുമൂടി നില്‍ക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഹെഡ്‌ഫോണിന് ഉള്ളത്. ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് സാര്‍സ്-കോവ്-2ല്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കുമോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. നഗരങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള മലിന വായു ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് ഡൈസണ്‍ പറയുന്നു. ഹെഡ്‌ഫോണിനുമുണ്ട് ഇത്തരം അധിക ഗുണങ്ങള്‍. ഒരു ഫാക്ടറിയിലൊ മറ്റോ ചെല്ലുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കേണ്ടിവരുന്ന കഠോര ശബ്ദങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി ചെവിയെ സംരക്ഷിക്കും. ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ അത്യാധുനിക പാട്ടുകേള്‍ക്കല്‍ ഉപകരണമാണ് എന്നതിനു പുറമെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങള്‍.

∙ ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം അധികം ഐഫോണ്‍ നര്‍മിച്ചേക്കില്ല

ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികളോട് ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം ഏകദേശം 220 ദശലക്ഷം ഐഫോണുകള്‍ നിർമിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് പോയവര്‍ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട സംഖ്യയാണ്. ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം 240 ദശലക്ഷം ഐഫോണ്‍ നിർമിച്ചെടുക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക എന്നായിരുന്നു പ്രവചനങ്ങള്‍. ഈ വര്‍ഷം ഒട്ടുമിക്ക സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികളുടെയും കുതിപ്പ് നിലച്ചേക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഷഓമി കമ്പനിക്ക് ഈ വര്‍ഷം ആദ്യ പാദത്തിലെ വില്‍പനയില്‍ മുൻ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 11 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഈ വര്‍ഷം 30 ദശലക്ഷം സമാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ മതിയെന്നു തീരുമാനം എടുത്തെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്.

∙ ജാക് ഡോര്‍സി ട്വിറ്റര്‍ വിട്ടെന്ന് മസ്‌ക്

സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിന്റെ മുന്‍ മേധാവി ജാക് ഡോര്‍സി ഇതുവരെ ട്വിറ്ററിലെ ബോര്‍ഡ് അംഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന മസ്‌ക് അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിന്റെ ബോര്‍ഡില്‍ തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന് താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നും ഡോര്‍സിയുടെ ആരാധാകനാണ് താനെന്നും മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

∙ രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിക്കാന്‍ റഷ്യ ആലോചിക്കുന്നു

രാജ്യാന്തര പണമിടപാടുകള്‍ക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് റഷ്യ എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പല രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി എന്ന ആശയത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും തള്ളാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് റഷ്യയും. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിക്ക് സമ്പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണം എന്നാണ് റഷ്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍, ധന മന്ത്രാലയം ഇതിനെ എതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനുമെതിരെ കേസില്‍ റഷ്യ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ചു

ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനും പുറമെ അഞ്ച് വിദേശ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ചതായി റഷ്യന്‍ അധികാരികള്‍ അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നാണ് റഷ്യന്‍ റെഗുലേറ്ററായ റോസ്‌കോംനഡാസര്‍ അറിയിച്ചത്.

∙ മേയ് മാസത്തില്‍ 15,000 പേര്‍ക്ക് ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ ജോലി പോയി

2020 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ ലോകത്തെ 718 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളില്‍ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന 1.25 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ മാസം (മേയ്) മാത്രം ഏകദേശം 15,000 പേര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമായെന്നും ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ അമേരിക്കയില്‍ 5ജി ലാബ് തുറന്ന് ടെക് മഹീന്ദ്ര

അമേരിക്കയില്‍ ഒരു 5ജി ഇനവേഷന്‍ ലാബ് തുറന്നെന്ന് ടെക് മഹീന്ദ്ര കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇത് 5ജി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്കുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങളും മറ്റും ആയിരിക്കും പ്രാധാന്യം. വാഷിങ്ടണിലാണ് ലാബ്. ടെലികോം, ക്ലൗഡ് മേഖലകളിലുള്ള കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിക്കുന്നു.

