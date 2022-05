വരാനിരിക്കുന്നത് അദ്ഭുത മാറ്റങ്ങൾ... എഐ ഇറക്കി മൽസരം വിജയിക്കുന്ന മാജിക് ഇതാ!

കായികലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം മാറ്റമറിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടികണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏതൊരു ടീമിലെയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ തുടര്‍ച്ചയായി മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചാല്‍ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായേക്കാമെന്നു നേരത്തെ മനസിലാക്കി വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്താനായേക്കും. അത്തരം ഒരു വിപ്ലവം അണിയറയ്ക്കുള്ളില്‍ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ ടീമുകള്‍ക്ക് വന്‍കിട ടീമുകളെ കീഴടക്കാന്‍ വരെ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുതിയ ഡേറ്റാ വിശകലന രീതികള്‍. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് രംഗത്ത് വന്‍ പോളിച്ചെഴുത്തു നടത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ വിശകലന രീതികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പല ടീമുകളും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും പുറത്തുവിടുന്നില്ല. കാരണം എതിരാളികളും അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന ഭീതി മൂലമാണിത്!



∙ ഡേറ്റാ വിശകലനത്തിന് ഗുണങ്ങളേറെ

ഡേറ്റാ വിശകലനം വഴി സെലക്ടര്‍മാരും മറ്റും തഴഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന മിടുക്കരെ കണ്ടെത്തി ടീമുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി എതിരാളികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്താനും പുതിയ വിശകലന രീതികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വിവിധ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കുന്ന ടീമുകള്‍ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ മികവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനി സോണ്‍7 (Zone7) ആണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തയില്‍ നിറയുന്നത്. അവരുടെ അല്‍ഗോറിതം അമേരിക്കയിലെ എന്‍ബിഎ, എന്‍എഫ്എല്‍ തുടങ്ങിയ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിക്കുന്ന ടീമുകളും ഇംഗ്ലിളിഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ കളിക്കുന്ന ടീമുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. കളിക്കാര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തേ അറിഞ്ഞ് അത് മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സോണ്‍ 7 നല്‍കുന്നത്.

∙ ഉദാഹരണം ലിവര്‍പൂള്‍

ഇക്കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കുകയും അത് തുറന്നു പറയാന്‍ മടി കാണിക്കാതിരുക്കുന്ന ടീമുമാണ് ലിവര്‍പൂള്‍ എഫ്‌സി. തങ്ങളുടെ വിവിധ കളിക്കാര്‍ക്കായി പരുക്കു മൂലം 2020/21 സീസണില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 1500 ദിവസങ്ങളാണെങ്കില്‍ 2020/22 സീസണില്‍ അത് 1,008 ദിവസമായി കുറയ്ക്കാനാണ് ലിവര്‍പൂളിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ പരുക്കു മൂലം കളിക്കാരന് കരയ്ക്കിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയവും കുത്തനെ കുറഞ്ഞു.

∙ സോണ്‍7 സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് 50ലേറെ ക്ലബുകള്‍

ലോകമെമ്പാടുമായി 50ലേറെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബുകളാണ് സോണ്‍7ന്റെ എഐ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷേ, പല ക്ലബുകളും ഇത് രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം എതിരാളികള്‍ ഇതിന്റെ ഗുണം അറിയേണ്ടന്നാണ് അവര്‍ കരുതുന്നത്. ഇറ്റാലിയന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ സിരി എ, പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ പ്രീമിയർ ലിഗാ, സ്‌പെയിനിന്റെ ലാ ലിഗാ, അമേരിക്കയിലെ മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കര്‍, ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്, സ്‌കോട്ടിഷ് പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗ് തുടങ്ങിയ ടൂര്‍ണമെന്റുകളിലെല്ലാം കളിക്കുന്ന ടീമുകള്‍ സോണ്‍7ന്റെ അല്‍ഗോറിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രാഡ് പിറ്റ് അഭിനയിച്ച മണിബോള്‍ എന്ന സിനിമയിലാണ് ഈ വിശകലന രീതി ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വേദികളിലൊന്ന്. ഇത് 2011ല്‍ ഇറങ്ങിയ സിനിമ ആയിരുന്നു. ഇതാകട്ടെ, ഓക്‌ലൻഡ് അത്‌ലറ്റിക് ബെയ്‌സ്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ 2002ലെ പ്രകടനത്തെ ആസ്പദമാക്കി മൈക്കിൾ ലൂയിസ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ സിനിമ ആയിരുന്നു.

∙ തെളിവുകള്‍ സംസാരിക്കട്ടെ

സിനിമയില്‍ തെളിവുകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി, സാബര്‍മെട്രിക്‌സ് (Sabermetrics തുടക്കത്തില്‍ SABRmetrics എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു) വിശകലനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചെറിയ ടീമുകള്‍ വന്‍കിട ക്ലബുകളെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്നതാണ് മണിബോള്‍ സിനിമയുടെ വിഷയം. ഇത്തരം വിശകലനം എഐയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുകയാണ് സോണ്‍7. ആയിരക്കണക്കിനു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങള്‍ (parameters) പരിഗണിച്ചാണ് പ്രവചനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കം ധരിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ (വെയറബ്ള്‍സ്) വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. കളിക്കിടയില്‍ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, കളിക്കാരന്റെ ഉറക്കം വിശകലനം ചെയ്തു കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങള്‍, ബയോമെട്രിക്‌സ് തുടങ്ങിയവ ഒരു കളിക്കാരന് പരുക്ക് വരുമൊ എന്ന് പ്രവചിക്കാന്‍ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന 70 ശതമാനം പരുക്കുകളും തങ്ങള്‍ക്ക് 7 ദിവസം മുൻപ് പ്രവചിക്കാന്‍ പറ്റുമെന്നാണ് സോണ്‍7ന്റെ അവകാശവാദം. കമ്പനിയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബുകള്‍ തങ്ങളുടെ കളിക്കാരുടെ പരിശീലന സമയത്തെയും ഗെയിം നടക്കുന്ന സമയത്തെയും ഡേറ്റ വിശകലനത്തിനായി സോണ്‍7ന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചാണ് കമ്പനി ഒരു കളിക്കാരന് ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പരുക്ക് മുന്‍കൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നത്.

∙ സ്‌പോര്‍ട്‌സില്‍ മാത്രമല്ല

സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മേഖലയില്‍ മാത്രമല്ല സോണ്‍7ന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. കോവിഡ് പടര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദത്തില്‍ ജോലിയെടുക്കുത്ത ആശുപത്രി ജോലിക്കാരെയും ഇത്തരത്തില്‍ വിശകനത്തിനു വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമുകളോടു തന്നെയാണ് സോണ്‍7ന്‍ കാര്‍ക്കു പ്രിയം. സ്പാനിഷ് ടീമായ ഗെറ്റഫെയുമായി (Getafe) ഉള്ള സഹകരണം തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷം അഞ്ചായി. ടീമിന്റെ പ്രകടനം മൊത്തം വിലയിരുത്തിയാണ് ഏതെല്ലാം കളിക്കാര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നത്. ക്ലബിന് 2017-2020 കാലയളവില്‍ തങ്ങളുടെ കളിക്കാരുടെ മസിലിനേല്‍ക്കുന്ന പരുക്ക് 70 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാനായെന്നും പറയുന്നു. സോണ്‍7 വിശകലനം നടത്തി നല്‍കുന്ന ഗ്രാഫുകളില്‍ ചിലത് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

∙ വിശകലനം ഓരോ ആഴ്ചയും

ഒരാഴ്ചത്തെ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഒരു കളിക്കാരന് പരുക്കേല്‍ക്കാനുള്ള ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ടോ, വലിയ സാധ്യതയുണ്ടോ, അതോ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സാധ്യതയാണോ നിലനില്‍ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എഐ പറയും. സോണ്‍7ന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന പുറത്തറിയാവുന്ന ക്ലബുകളുടെ ചില പേരുകള്‍ ഇതാ-റെയ്‌ഞ്ചേഴ്‌സ്, ഹള്‍ സിറ്റി, ഇവ കൂടാതെ എംഎല്‍എസ് ടീമുകളായ റിയല്‍ സോള്‍ട്ട് ലെയ്ക്, ടൊറോണ്‍ടോ എഫ്‌സി തുടങ്ങിയവയും തങ്ങളുടെ കളികളുടെ ഡേറ്റ വിശകലനത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ടീമുകളിലെ പ്രധാന കളിക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സോണ്‍7 നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ വിശകലനം ചെയ്താല്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാം

ഫുട്‌ബോള്‍ നിരവധി ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാൻ സാധ്യതയുളള കളിയാണ്. ഈ ഡേറ്റ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ അതില്‍ നിന്ന് വിലയേറിയ അറിവുകള്‍ സമ്പാദിക്കാം. അവ ടീമുകള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകാമെന്നാണ് സോണ്‍7 സ്ഥാപകന്‍ ടാല്‍ ബ്രൗണ്‍ ദി ടെലഗ്രാഫിനോടു പറഞ്ഞത്. പുതിയ സിദ്ധികളുള്ള കളിക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉപകാരപ്രദമാണ്. കളിക്കാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സൗഖ്യവും പ്രകടന മികവും വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇതിനു സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസും എന്തു സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതു പോലും സാമാന്യം കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കാനാകും. ഇതിനാല്‍ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്ഷതം ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു.

∙ മുന്‍ കരുതലുകള്‍ എടുക്കാം

ഒരു കളിക്കാരന് തുടര്‍ച്ചയായി കളിച്ചാല്‍ പരുക്കേല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് ആയാസം കുറയ്ക്കാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കാം. കുറച്ചു കാലമായി കളിക്കളത്തില്‍ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്ന കളിക്കാരനു വേണ്ട ശാരീകികക്ഷമത ഇല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആ വ്യക്തിയോട് ഗ്രൗണ്ടിലും ജിമ്മിലും ഒക്കെ എത്തി പരിശീലനം നടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടാം. കളിക്കാരന്റെ കരുത്ത്, ഉറക്കം, ശാരീകിക വഴക്കം, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്താണ് ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നത്. കളിക്കളത്തിലെ അമിതാദ്ധ്വാനം പോലെ തന്നെ കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് ദീര്‍ഘകാലം കളിക്കളത്തില്‍ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതും. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് രംഗത്ത് വളരെ പ്രചോദനകരമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി തീരുകയാണ് സോണ്‍7. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് രംഗത്തെ എക്കാലത്തേക്കുമായി മാറ്റി മറിക്കാവുന്ന മികവാണ് കാണാനാകുന്നതെന്നാണ് വാദം.

English Summary: How a Silicon Valley algorithm could change the world of sports forever