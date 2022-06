ആപ്പിള്‍ വാച്ചിലും ക്യാമറ വന്നാൽ എന്തുസംഭവിക്കും? ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തിടത്തോ?

ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ടുകളില്‍ ക്യാമറകള്‍ പിടിപ്പിച്ചു മതിയായിട്ടില്ല. ആപ്പിളാണ് അടുത്തതായി സ്മാര്‍ട് വാച്ചില്‍ ഒരു ക്യാമറ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായല്ല വാച്ചുകളില്‍ ക്യാമറ വരുന്നത്. സാംസങ്ഗിയര്‍, ഗിയര്‍ 2 തുടങ്ങിയ സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളിൽ ക്യാമറ കാണാം. എന്നാല്‍, വാച്ചില്‍ ക്യാമറ വയ്ക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇടത്തിന് കുറച്ചു സവിശേഷതകള്‍ ഉണ്ടുതാനും. വാച്ചിൽ സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൗണിലാണ് ആപ്പിൾ ക്യാമറ വയ്ക്കുകയെന്ന് ഐമോര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ വലത്തെ കയ്യില്‍ വാച്ചു കെട്ടിയാല്‍ പ്രശ്‌നം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളില്‍ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആപ്പിള്‍ വാച്ചില്‍ ഫോണ്‍ കോള്‍, ടെക്‌സ്റ്റിങ് എന്നിവ കൂടാതെ ഉറക്കം നിരീക്ഷിക്കല്‍ അടക്കം നിരവധി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട്. അതിനു പുറമേയാണ് ക്യാമറ. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് പേറ്റന്റ് ആന്‍ഡ് ട്രേഡ് മാര്‍ക്ക് ഓഫിസ് (യുഎസ്പിടിഒ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് പുതിയ വിവരം. ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട വസ്തുവിനു നേരെ വാച്ചിന്റെ ക്രൗണ്‍ പിടിച്ചാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇടതുകയ്യില്‍ വാച്ച് അണിയുന്നവർക്ക് ഇത് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ വലതു കയ്യില്‍ കെട്ടുമ്പോള്‍ ക്രൗൺ വാച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നേരെ തന്നെയായിരിക്കും. വലതു കയ്യില്‍ വാച്ച്കെട്ടുന്നവര്‍ക്കായി വ്യത്യസ്ത മോഡല്‍ ഇറക്കുമോ എന്നും ചോദ്യമുണ്ട്.

∙ വാച്ചില്‍ ക്യാമറ വന്നാല്‍ മറ്റു പ്രശ്‌നങ്ങളും

സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുപ്രസിദ്ധമാണ്. ക്യാമറ കൂടി എത്തുകയും ഉപയോക്താക്കള്‍ അത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ ബാറ്ററി വീണ്ടും വീണ്ടും ചാര്‍ജ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. അതിനു പുറമേയാണ് കയ്യില്‍ നിന്നുള്ള വിയര്‍പ്പും അഴുക്കും മെഴുക്കുമൊക്കെ ക്യാമറയുടെ ലെന്‍സില്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ക്യാമറയുള്ള ആപ്പിള്‍ വാച്ച് എത്തുക. അതേസമയം, തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരം വാച്ച് ക്യാമറയ്ക്ക് നല്‍കാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആപ്പിള്‍ പദ്ധതി വേണ്ടന്നു വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. എന്തായാലും ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 8ല്‍ ക്യാമറ പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട.

∙ ഷെറില്‍ സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍നിന്നു രാജിവയ്ക്കുന്നു

ടെക്‌നോളജി കമ്പനി എന്ന നിലയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ വളര്‍ത്തി വലുതാക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഷെറില്‍ സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗ് രാജിവയ്ക്കുകയാണ്. കമ്പനി പുതിയ പാതയില്‍ നീങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാല്‍ തന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന നിരാശയാണ് ഷെറിലിനെ രാജി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതയാക്കുന്നതത്രേ. ഷെറില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ എത്തുന്നത് 2008 ലാണ്. ഗൂഗിള്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ആയിരുന്ന അവര്‍ക്ക് അന്ന് 38 വയസ്സായിരുന്നു. കമ്പനിയുടമ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് 23 വയസ്സും. ഇപ്പോള്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് 38 വയസ്സാണ്. അദ്ദേഹം ഷെറിലിന്റെ ചുമതലകളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ ഒരു കൂറ്റന്‍ കമ്പനിയാക്കുന്നതില്‍ ഷെറിലിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി കമ്പനി മറ്റൊരു ദിശയില്‍ നീങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെയ്‌സ്ബുക് എന്ന പേരുമാറ്റി മെറ്റാ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇതുമായി ചേര്‍ത്തു വായിക്കാം. ഷെറിലിന് താന്‍ കമ്പനിയില്‍ കൂടുതല്‍ അപ്രസക്തയാകുന്നു എന്ന തോന്നല്‍ വളര്‍ന്നു. താന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെത്തിയത് 5 വര്‍ഷം നിൽക്കാനുദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു എന്നും അതിലും എത്രയോ അധികം കാലം കമ്പനിക്കൊപ്പം ചെലവിട്ടു എന്നും ഷെറില്‍ പറയുന്നു. കമ്പനി വിടാനുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോള്‍ ഹവായിയിലുള്ള സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ തന്നെയാണ് ഷെറില്‍ ആദ്യം അറിയിച്ചതെന്ന് എന്‍വൈടിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. താന്‍ സ്വമേധയാ രാജിവയ്ക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഇനി മനുഷ്യോപകാരപ്രദമായ പ്രവൃത്തികളിലും സ്വന്തം കമ്പനിയായ ലീന്‍ ഇന്‍ (Lean In) മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും സമയം ചെലവിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു ഷെറില്‍ പറയുന്നു.

∙ ഏപ്രിലില്‍ 16 ലക്ഷം വാട്‌സാപ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിരോധിച്ചു

ഇന്ത്യയില്‍ ഏപ്രിലില്‍ 16.66 ലക്ഷം വാട്‌സാപ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിരോധിച്ചുവെന്ന് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളില്‍നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ദോഷകരമായ പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു എന്നു കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിരോധിച്ചത്. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതി കണക്കിലെടുത്ത് 122 അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിരോധിച്ചു എന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ ‘വില കുറഞ്ഞ’ സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് ഗോ 2 വുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് ഗോ സീരീസിലെ പുതിയ തലമുറ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഇവയ്ക്ക് സര്‍ഫസ് ശ്രേണിയിലുള്ള പ്രീമിയം ലാപ്‌ടോപ്പുകളുടെ അത്ര വില വന്നേക്കില്ല. ഇന്റല്‍ 11-ാം തലമുറയിലെ ഐ5 സീരീസ് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ലാപ്‌ടോപ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക. ഇതിന് 12.4-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുളള സ്‌ക്രീന്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 13.5 മണിക്കൂര്‍ ബാറ്ററി ലൈഫും ലഭിക്കും. വില 600 ഡോളര്‍ ആയിരിക്കാം.

∙ റിയല്‍മിയുടെ ആഗോള ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് സ്റ്റോര്‍ അഹമ്മദാബാദില്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ബ്രാന്‍ഡുകളില്‍ ഒന്നായ റിയല്‍മി അഹമ്മദാബാദില്‍ തങ്ങളുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌റ്റോറുകളില്‍ ഒന്ന് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 13,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്‍ണമുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ വില്‍പനതന്ത്രങ്ങളും കമ്പനി മാറ്റിയേക്കും. പ്രീമിയം പ്രോഡക്ടുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിയുള്ള നിര്‍മാണത്തിനായിരിക്കും ഇനി ഊന്നല്‍. ഇതിനായി ഗോ പ്രീമിയം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

∙ പ്രമോഷന്‍ കിട്ടിയെന്നു വച്ച് ശമ്പള വര്‍ധന കിട്ടണമെന്നില്ലെന്ന് ടെന്‍സന്റ്

ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമനായ ടെന്‍സന്റ് പുതിയൊരു കീഴ്‌വഴക്കം കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ഇനി മുതല്‍ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചാലും ശമ്പള വര്‍ധന ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പുതിയ നയത്തിലുള്ളത്. ചെലവു കുറയ്ക്കലിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എന്നിരിക്കിലും ഓരോ ജോലിക്കാരനും ഒരു വര്‍ഷം ചെയ്ത ജോലിയെക്കുറിച്ചും കമ്പനിക്കു നല്‍കിയ സംഭാവനയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ശമ്പള വര്‍ധനയും തുടര്‍ന്നേക്കും.

∙ ഒടിടി സപ്പോര്‍ട്ടുള്ള വയര്‍ലെസ് പ്രൊജക്ടറുമായി ബെന്‍ക്യൂ

വലിയ സ്‌ക്രീനില്‍ കണ്ടെന്റ് കാണാന്‍ ആര്‍ക്കാണ് താത്പര്യമില്ലാത്തത്? ജിഎസ്50 എന്ന പേരില്‍ ബെന്‍ക്യൂ ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുത്തന്‍ പ്രൊജക്ടറിന് പുതുമകള്‍ പലതാണ്. ഈടുറ്റ നിര്‍മിതിക്കു പുറമെ, 2.1 ചാനല്‍ സ്പീക്കര്‍, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടിവി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, 2.5 മണിക്കൂര്‍ ബാറ്ററി ലൈഫ് തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രൊജക്ടറിന് 100-ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തില്‍ വരെ ഫുള്‍ എച്ഡി റെസലൂഷനില്‍ കണ്ടെന്റ് പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനാകും. ഏതു പ്രതലത്തിലും ഇതു കാണാം. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. വില 79,990 രൂപ.

