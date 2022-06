ഇന്ത്യയിൽ ഫെയ്സ്ബുക് വഴിയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗം കുത്തനെ ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഏപ്രിലിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ അക്രമ ഉള്ളടക്കം 86 ശതമാനം വർധിച്ചുവെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏപ്രിലിൽ 37.82 ശതമാനം വർധനയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ അക്രമ ഉള്ളടക്കത്തിൽ 86 ശതമാനം കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായതായും മെറ്റാ പുറത്തിറക്കിയ പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.



റിപ്പോർട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളടക്കവും ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മെയ് 31 ന് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏപ്രിലിൽ 53,200 വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ഫെയ്സ്ബുക് കണ്ടെത്തി. ഇത് മാർച്ചിൽ കണ്ടെത്തിയ 38,600 മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 37.82 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

ഏപ്രിലിൽ 77,000 അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാർച്ചിൽ ഇത് 41,300 ആയിരുന്നു. ‘മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നടപടിയെടുക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ എണ്ണം (പോസ്റ്റുകൾ, ഫൊട്ടോകൾ, വിഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റുകൾ പോലുള്ളവ) അളക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റായ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോത് കാണിക്കുന്നു എന്നും മെറ്റാ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

English Summary: Facebook sees 38% jump in hate speech, violent content on Instagram surges 86% in April