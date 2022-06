മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക്, റോക്കറ്റ് അവസാനവട്ട പരീക്ഷണത്തിലെന്ന് നാസ

മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിമിസ് ദൗത്യത്തിനായുള്ള റോക്കറ്റ് അവസാനവട്ട പരീക്ഷണത്തിലെന്ന് നാസ. സ്‌പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റവും ഒറിയോണ്‍ ബഹിരാകാശ പേടകവും അടങ്ങുന്നതാണ് 332 അടി ഉയരമുള്ള ആര്‍ട്ടിമിസ് 1 റോക്കറ്റ്. ജൂണ്‍ ആറിന് ഫ്‌ളോറിഡയിലെ കെന്നഡി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് എത്തിക്കും. അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് 12 മണിക്കൂര്‍ നീളും.



ജൂണില്‍ ഫ്‌ളോറിഡയുടെ തീരത്ത് നിരവധി ചുഴലിക്കാറ്റുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജൂണ്‍ 19ന് മുമ്പ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയില്‍ വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്‌സല്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന അന്തിമ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താനാവുമെന്നാണ് നാസയുടെ പ്രതീക്ഷ. റോക്കറ്റിനെ വിക്ഷേപണ തറയില്‍ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ വിക്ഷേപണം നടക്കുമ്പോഴുള്ള എല്ലാഘട്ടങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്‌സലില്‍ നടക്കുക.

മൂന്ന് വട്ടം വെറ്റ് ഡ്രെസ് റിഹേഴ്‌സലുകള്‍ നടത്തിയ ശേഷം ഏപ്രിലില്‍ റോക്കറ്റ് തിരികെ വെഹിക്കിള്‍ അസംബ്ലി ബില്‍ഡിംങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവും. പിന്നീട് ഏറ്റവും അവസാനഘട്ടത്തിന്റെ സൂഷ്മപരിശോധനയും ഇന്ധനം ചോരാനുള്ള ചെറിയ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കപ്പെടും. വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നൈട്രജന്‍ വാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ലൈനും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കും.

വെറ്റ് ഡ്രെസ് റിഹേഴ്‌സല്‍ കഴിയുന്ന മുറക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ആര്‍ട്ടിമിസ് റോക്കറ്റ് പിന്നീട് വിക്ഷേപണത്തിനായാണ് പുറത്തേക്കെടുക്കുക. നിരവധി സൂഷ്മ പരിശോധനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷമേ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള പുതിയ റോക്കറ്റിന് നാസ അനുമതി നല്‍കുകയുള്ളൂ. മുന്‍കാലത്ത് അപ്പോളോ, ഷട്ടില്‍ ദൗത്യങ്ങള്‍ കടന്നുപോയ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ട്ടിമിസ് സംഘം പോവുന്നത്. സാങ്കേതിക ഭീഷണികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രവചിക്കാനാവാത്ത കാലാവസ്ഥ കൂടി ചേരുന്നതോടെ ആര്‍ട്ടിമിസ് 1ന്റെ ആളില്ലാ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം നീളാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വെറ്റ് ഡ്രെസ് റിഹേഴ്‌സല്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന മുറക്കേ ആര്‍ട്ടിമിസ് 1ന്റെ അന്തിമ വിക്ഷേപണ തിയതി കുറിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ചന്ദ്രന് അപ്പുറം പോയശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ആര്‍ട്ടിമിസ് 1ന്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം. ഈ ആളില്ലാ റോക്കറ്റ് ദൗത്യത്തോടെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി നാസയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുകയെന്ന ആര്‍ട്ടിമിസ് ദൗത്യത്തിന് തുടക്കമാവുക. ആദ്യ വനിത അടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികളെ 2025നുള്ളില്‍ ചന്ദ്രനില്‍ ഇറക്കുകയാണ് നാസയുടെ ആര്‍ട്ടിമിസ് ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

