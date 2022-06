ബോട്ടുകളെ വൈദ്യുതിവൽക്കരിക്കും വിദ്യയുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി

കൊച്ചി ∙ ജലയാനങ്ങളെ പൂർണമായും വൈദ്യുതിവൽക്കരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള യെസെന്‍ സസ്റ്റെയ്ന്‍. ഇമൈറൈൻ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോഡ്യുലര്‍ കിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക. നിലവിൽ ഡീസലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോട്ടുകളിലേയും വള്ളങ്ങളിലേയും ഡീസല്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ മാറ്റി പകരം സോളാര്‍, ഇലക്ട്രിക് മോഡ്യുലാര്‍ കിറ്റുകള്‍ (റിട്രോഫിറ്റിങ്) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സോളാര്‍, ഇലക്ട്രിക് മോഡ്യുലാര്‍ കിറ്റുകള്‍ ലോകത്താദ്യമായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് യെസെന്‍ സസ്റ്റെയ്ന്‍ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ജോര്‍ജ് മാത്യു പറഞ്ഞു. ഡീസല്‍ തുടങ്ങിയ ജൈവഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഫിഷറീസ് ടൂറിസം മേഖലകള്‍ക്ക് ഇ-മറൈന്‍ വന്‍കുതിപ്പാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

യെസെന്‍ സസ്റ്റെയ്‌ന്റെ കൊച്ചിയിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ രംഗത്തെ ആഗോള നിര്‍മാണകമ്പനികളായ ഹൈപ്പര്‍ ക്രാഫ്റ്റ്, എല്‍കോ, പോളാരിയം, സിഇടിഎല്‍, എന്‍ആര്‍കാ എന്നിവയുടെ സാങ്കേതികസഹായത്തോടെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

ലോകമെങ്ങും വന്‍തോതില്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ അത് നിലവിലുള്ള ഐസി-എന്‍ജിന്‍ വാഹനങ്ങളേക്കാള്‍ വലിയ കാര്‍ബണ്‍ ഫുട്പ്രിന്റ് അവശേഷിപ്പിക്കും. പെട്ടെന്ന് പുതിയ വാഹനങ്ങളിലേയ്ക്കു മാറുന്നതിലെ കനത്ത ചെലവാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം. നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എന്‍ജിന്‍ മാത്രം മാറ്റി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. ഇതു കണക്കിലെടുത്താണ് യെസെന്‍ സസ്റ്റെയ്‌ന്റെ ഗവേഷണ, വികസന വിഭാഗം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. നിലവിലുള്ള ബോട്ടുകള്‍ക്ക് നിശ്ചിത ആയുസുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് അവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ വികിരണത്തിന് ബഹിർഗമനത്തിനു കാരണമാകും.

നിലവില്‍ ആളുകള്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ഗ്യാസ്, സിഎന്‍ജി കിറ്റുകള്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നിലവിലുള്ള ബോട്ടുകളിലും വള്ളങ്ങളിലും ഫിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന പ്രി-എന്‍ജിനിയേഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍, സോളാരൈസേഷന്‍ കിറ്റുകളാണ് ഇ-മറൈന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐസി എന്‍ജിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ എളുപ്പത്തില്‍ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു പിടിയ്ക്കുന്നതും ചെലവു കുറഞ്ഞുതും വേഗത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണെന്നും ജോര്‍ജ് മാത്യു വിശദീകരിച്ചു. മൂന്നു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിക്ഷേപം തിരിച്ചു പിടിയ്ക്കാം എന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സമുദ്ര ഷിപ്പ് യാഡ്, മാതാ മറൈന്‍സ് എന്നീ ഷിപ്പ് യാഡ് പങ്കാളികളുമായാണ് കമ്പനിയുടെ സഹകരണം. ഇതോടൊപ്പം ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മിഡ്ല്‍ ഈസ്റ്റ്, നോര്‍ത്ത് ആഫ്രിക്ക വിപണികളിലും വിയറ്റ്‌നാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫാര്‍ ഈസ്റ്റ് വിപണികളിലും സേവനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമായ കണക്കുകളനുസരിച്ച് കേരളത്തില്‍ മാത്രം 2.54 ലക്ഷം ഫിഷിങ് ബോട്ടുകളും 5000 ഹൗസ്‌ബോട്ടുകളും ഷിക്കാരകളുമുണ്ട്. 2007ല്‍ നിര്‍മിച്ച സൂര്യ, 2009ലെ സണ്‍റൈഡര്‍, 2015ല്‍ സിഫ്റ്റ്, 2016ല്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളാറ്റബ്ള്‍ ബോട്ട് എന്നീ നാല് സ്വാശ്രയ സോളാര്‍ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകള്‍ നിര്‍മിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ക്ലീന്‍ടെക് കമ്പനിയാണ് യെസെന്‍ സസ്റ്റെയ്ന്‍.

കൊച്ചി ലെ മെറിഡിയന്‍ ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന ഇ-മറൈന്‍ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ സിജിഎച്ച് എര്‍ത്ത് സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ജോസ് ഡൊമിനിക്, സി-ഡാറ്റ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ജയന്‍ പി പി, എനര്‍ജി ഓഡിറ്റര്‍ ജയരാമന്‍ സി., സമുദ്ര ഷിപ്പ യാഡ് സിഎംഡി ഡോ. ജീവന്‍ സുധാകരന്‍, ലൈഫ് വേ സോളാര്‍ എംഡി ജോര്‍ജുകുട്ടി കരിയമ്പള്ളി, മാതാ മറൈന്‍ സ്ഥാപകനും എംഡിയുമായ ജോയ് ജേക്കബ് എന്നിവരും യെസെന്‍ സസ്റ്റെയ്‌ന്റെ വനിതകള്‍ മാത്രമുള്‍പ്പെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡംഗങ്ങളായ സാറാ പോള്‍, ജാസ്മിന്‍ തോമസ്, ആന്‍ ജോര്‍ജ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

