അല്‍പം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ കഥകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ അനുസ്മരപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ബ്രിട്ടനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ കൃത്രിമ ത്വക്കിന് സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭൂതികളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ത്വക്ക് ഭാവിയില്‍ റോബോട്ടുകളിൽ പ്രയോഗിച്ചേക്കാം. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പരീക്ഷണാര്‍ഥം ഈ സ്മാര്‍ട് ത്വക്ക് ഒരു കൃത്രിമ കൈയ്യിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും അതിന് പുറത്തുനിന്നു നല്‍കിയ സ്പര്‍ശാനുഭൂതിക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കൃത്രിമ കൈയ്യില്‍ ഇടിച്ചാല്‍ അതിന് മനസ്സിലാകും.



∙ പരിമിതികള്‍ പരിഹരിച്ച് പുതിയ സിസ്റ്റം

പുതിയ സിസ്റ്റത്തിന് സിനാപ്റ്റിക് ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകളാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. തലച്ചോറിന്റെ സിരാതന്തുക്കളുടെ രീതിയെ അനുകരിച്ചാണ് വേദന അറിയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പര്‍ശം തിരിച്ചറിയല്‍ ശേഷിയുള്ള കൃത്രിമ ത്വക്കിന്റെ നര്‍മാണം നടത്താന്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ത്വക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തില്‍ കോണ്ടാക്ട് സെന്‍സറുകള്‍ വയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു. മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ സ്പര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ശ്രമിച്ചുവന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്‍സറുകള്‍ വലിയ തോതില്‍ ഡേറ്റ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും, അവ വേണ്ടരീതിയില്‍ സംസ്‌കരിച്ചെടുക്കാന്‍ അധികം സമയം വേണ്ടിവരികയുമുണ്ടായി. ഇതുമൂലം അത്തരം പ്രതലങ്ങള്‍ക്ക് തത്സമയ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല.

∙ പുതിയ മാറ്റം

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാസ്‌കൊയിലെ എൻജിനിയര്‍മാരാണ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയ ഇ-ത്വക്കിന്റെ, ഇനിയും പരിഷ്‌കരിച്ചെടുക്കേണ്ട മാതൃക പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റോബോട്ടുകള്‍ക്ക് സ്പര്‍ശനാവബോധം പകരാന്‍ ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ത്വക്കിനു ലഭിക്കുന്ന സ്പര്‍ശം തിരിച്ചറിയല്‍ ശേഷി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ത്വക്കിനു ലഭിക്കുന്ന സപര്‍ശത്തിന് നാഡീവ്യൂഹം നല്‍കുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രീയാനുഭൂതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന പല പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ധാരാളം വൈദ്യുതി വേണ്ടിയിരുന്നു. കൂടാതെ, പ്രതികരണം സംഭവിക്കാന്‍ കാലതാമസവും എടുത്തിരുന്നു.

∙ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷണം

മനുഷ്യരുടെ ത്വക്കില്‍ സ്പര്‍ശമോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ആ വിവരം പെരിഫെറല്‍ നേര്‍വസ് സിസ്റ്റം സംസ്‌കരിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനായി നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്പര്‍ശനേന്ദ്രിയത്തിനു ലഭിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ അതിവേഗം പ്രോസസിങ് നടക്കുന്നു. നിര്‍ണായകമായ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് തലച്ചോറിന് നല്‍കുന്നത്. ഇതുവഴി സമയം ലാഭിക്കുന്നു. കുറച്ചു ഡേറ്റയെ അയയ്ക്കുന്നുള്ളു എന്നത് അതിവേഗം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നു.

മനുഷ്യ ത്വക്ക്-തലച്ചോര്‍ ബന്ധം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍, സിങ്ക്-ഓക്‌സൈഡ് നാനോവയറുകള്‍ ഉപയോഗച്ചു നിര്‍മിച്ച 168 സിനാപ്റ്റിക്‌സാന്‍സിസ്റ്ററുകളുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് പ്രിന്റു ചെയ്ത് എടുത്തത്. ഇത് വളയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രതലത്തില്‍ പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്പര്‍ശിനികളുള്ള ഈ ത്വക്ക് ഒരു റോബോട്ട് കൈയ്യിൽ പ്രയോഗിച്ചു നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വിജയം കണ്ടുവെന്നു പറയുന്നത്. പതുക്കെയുള്ള സ്പര്‍ശമാണോ, ശക്തിയോടെയുള്ള സ്പര്‍ശമാണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയനായി. മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ ഇന്ദ്രീയാനുഭൂതിയുണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അനുകരിക്കാന്‍ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിനായി എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

∙ വേദന അറിയിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു

തങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ത്വക്കിലേക്ക് വിവിധ വോള്‍ട്ടജ് കടത്തിവിട്ടാണ് അതിനെ വിവിധ രീതിയില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത്. വോള്‍ട്ടേജ് കൂട്ടിവിടുമ്പോള്‍ വേദനിച്ചാലെന്നവണ്ണം പ്രതികരിക്കാനാണ് കൃത്രിമ ത്വക്കിന് പരിശീലനം നല്‍കിയത്. റോബോട്ട് കൈയ്യിന്റെ ഒത്ത നടുക്കു നല്‍കിയ ആയത്തിലുള്ള കുത്തിന് അത് കൈ പിന്‍വലിച്ചു എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ അസുഖകരമായ അനുഭവത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങാന്‍ അതു പഠിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ് അതിനെ മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിരകണ രീതികള്‍ പഠിപ്പിച്ചെന്നു പറയുന്നു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ബെന്‍ഡബിൾ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്‍ഡ് സെന്‍സിങ് ടെക്‌നോളജീസാണ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. ഇതിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയത് പ്രഫസര്‍ രവീന്ദര്‍ ഡാഹിയ ആണ്. പുതിയ വിജയം വന്‍തോതില്‍ ന്യൂറോമോര്‍ഫിക് പ്രിന്റഡ്ത്വക്ക് നിര്‍മാണത്തില്‍ കലാശിച്ചേക്കാം.

∙ ആപ്പിളിന്റെ ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യൂഡിസി 2022 എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാം ?

ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കായി ആപ്പിള്‍ നടത്തുന്ന ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യൂഡിസി 2022 ന്റെ കീനോട്ട് മീറ്റിങ് ജൂണ്‍ 6ന് നടക്കും. ഇത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ വിവിധ രീതികളില്‍ വീക്ഷിക്കാം. ആപ്പിള്‍.കോം വഴി ഇതു കാണാം. കൂടാതെ, ആപ്പിളിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ ഇതിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആപ്പിള്‍ടിവിയില്‍ ഇതു സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരിക്കും കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവിടുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും തര്‍ജമ ചെയ്യാന്‍ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ട്രാന്‍സ്‌ലേഷന്‍സ്

പല തര്‍ജമ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ചില ഭാഷകളില്‍ നിന്നുള്ള തര്‍ജമ നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് മോസില. തങ്ങളുടെ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ട്രാന്‍സ്‌ലേഷന്‍സ് (https://mzl.la/3tgI1de), ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ബ്രൗസറിന് ഒരു ആഡ്-ഓണ്‍ എന്ന നിലയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള പ്രോജക്ട് ബെര്‍ഗമോട്ട് ആണ് ഇതിനായി കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചത്. ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരാളുടെ കംപ്യൂട്ടറില്‍ തന്നെ തര്‍ജമ നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് കമ്പനി ഒരുക്കുന്നത്. നിലവില്‍ മലയാളം അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളൊന്നും സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നില്ല.

∙ മെറ്റാ കമ്പനിയടെ എഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കമ്പനി വിടുന്നു

ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ ഷെറില്‍ സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗിനു പിന്നാലെ മെറ്റാ (ഫെയ്‌സ്ബുക്) കമ്പനിയുടെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ജെറോം പെസന്റിയും ജൂണ്‍ മധ്യത്തോടെ കമ്പനി വിടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകള്‍ക്ക് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് വഴി നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇനി പുതിയ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ടീമായിരിക്കും മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ എഐ സ്വപ്‌നങ്ങളെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുക.

English Summary: Indian-Origin Scientist's 'E-Skin' Makes Robots Feel The Pain Of Being Human