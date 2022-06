വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്! ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുമെന്ന് മസ്ക്, ഒഴിയാനാകില്ലെന്ന് കമ്പനിയും

ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറുമെന്ന് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഭീഷണി. ട്വിറ്ററിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ കമ്പനി നൽകുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ചാണ് 3.67 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (4400 കോടി ഡോളർ) ഏറ്റെടുക്കൽ നീക്കത്തിൽനിന്നു പിന്മാറാനുള്ള മസ്കിന്റെ ശ്രമം.



മേയ് 9 മുതൽ വിവരം ചോദിക്കുകയാണെന്നും തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതു കരാർ ലംഘനമാണെന്നും മസ്കിന്റെ അഭിഭാഷകർ ട്വിറ്ററിനയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. മൊത്തം വരിക്കാരിൽ 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണു വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെന്നാണു ട്വിറ്റർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 20 ശതമാനമെങ്കിലും വരുമെന്നാണു മസ്ക് നൽകിയ സൂചന.

ട്വിറ്ററിന് ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന (വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തൽ) വാദത്തിന്മേലാണ് ഇലോൺ മസ്‌ക് കരാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കളിൽ എത്ര വ്യാജനുണ്ടെന്നും യഥാർഥ ആളുകളുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി വാങ്ങാനുള്ള തന്റെ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് മസ്ക് പറയുന്നത്.

കരാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ പുനരാലോചിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായി മസ്‌ക് ഈ പ്രശ്‌നം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് മിക്കവരും വീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മസ്ക് കരാർ ഉറപ്പിച്ച അന്നത്തേതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ട്വിറ്റർ ഓഹരികളുടെ വില കുത്തനെ താഴോട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്റര്‍ ഓഹരികള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഇടിയുന്നതാണ് കരാറിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാന്‍ കാരണെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ട്വിറ്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി ഉടമ താനാണെന്ന് മസ്‌ക് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് മുതൽ ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരികളും താഴോട്ട് പോയിരുന്നു. ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരികളുടെ വില കുത്തനെ ഇടിയുന്നത് മസ്‌കിന്റെ കടമെടുക്കല്‍ പരിധിയെയും ബാധിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഓഹരികളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ 25 ശതമാനം മാത്രമാണ് മസ്കിന് കടമെടുക്കാന്‍ കഴിയുക.

സ്പാമിനെയും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാതെ ട്വിറ്റർ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നതായി മസ്‌ക് തിങ്കളാഴ്ച നൽകിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫയലിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇടപാട് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇതുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇരുപക്ഷവും പതിവായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പേരുവെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രണ്ട് പേർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സ്‌പാം അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മസ്‌കുമായി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചു. ഇരുപക്ഷവും ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനാൽ കരാർ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ മസ്‌ക്കിന് കഴിയില്ലെന്ന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകൾ ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. 4400 കോടി ഡോളറിന്റെ ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് മസ്‌കിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും ട്വിറ്റർ ആവർത്തിച്ചു. ഇതിനിടെ തിങ്കളാഴ്ച ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരികൾ 1.49 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. മസ്‌കിന്റെ ഭീഷണിയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും കരുതുന്നു.

English Summary: Elon Musk says will not takeover twitter